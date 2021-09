Pourquoi le prix de la Solana a-t-il augmenté de 13 000 % en 2021 ?

in

Le prix du jeton Solana (SOL) a augmenté de 13 000% cette année. Laissant de nombreuses crypto-monnaies derrière, ce projet révolutionnaire de Blockchain continue de renforcer la confiance et les attentes.

Le jeton SOL a atteint un prix historique de 214,96 $, selon CoinMarketCap.

Solana est présente sur le marché des crypto-monnaies depuis seulement 18 mois et est désormais la sixième crypto-monnaie la plus capitalisée du marché, avec un volume quotidien de 12,2 milliards de dollars.

La crypto-monnaie Solana à ce stade a augmenté de plus de 13 000% depuis son prix de 1,61 dollar le 1er janvier de cette année.

Cependant, le SOL est en baisse depuis plusieurs heures et s’élevait à 187,12 $ au moment de la rédaction. Compte tenu de ce revers, il affiche toujours une croissance de 11 800 % jusqu’à présent cette année.

Le jeton SOL de Solana a considérablement augmenté son prix cette année, de 13 000%, atteignant un niveau record de 214,96 $. Source : CoinMarketCap

Le projet Solana, dont la technologie innovante a suscité de grandes attentes, assure avoir créé la Blockchain la plus rapide au monde.

Le projet Solana

Selon le rapport publié par Solana, sur son site Internet. Le réseau pourrait théoriquement traiter 710 000 transactions par seconde, en utilisant une connexion Internet avec un débit de 1 Go/s.

De plus, Anatoly Yakovenko, fondateur et PDG de Solana, a écrit un article de blog dans lequel il a offert un exemple plus spécifique de la bande passante requise par la Blockchain.

« Dans les itérations actuelles de Solana Testnet, un réseau de 200 nœuds physiquement distincts prend en charge un débit soutenu de plus de 50 000 transactions par seconde lorsqu’il est exécuté avec un GPU », a déclaré Yakovenko.

Solana utilise un algorithme de consensus appelé Proof-of-History (PoH). Grâce à quoi, un enregistrement historique est créé qui confirme qu’un événement s’est produit à un moment précis dans le temps.

« Atteindre l’objectif tel que requis implique la mise en œuvre de diverses optimisations et de nouvelles technologies. Le résultat est une percée dans la capacité du réseau qui signale une nouvelle phase dans le développement des Blockchains. Yakovenko a ajouté.

En plus d’une technologie prometteuse, qui pourrait fournir une capacité de transmission de données à très haut débit, Solana a d’autres atouts.

Selon le site Web du projet, le coût de transaction moyen est de 0,00025 $, bien inférieur au coût de transaction moyen d’Ethereum.

Pourquoi cette augmentation incroyable ?

Grâce aux résultats récents de Solana et aux forts gains dont bénéficie le jeton SOL, plusieurs analystes ont émis des avis sur le réseau. Ainsi que les facteurs possibles qui ont pu la propulser dans sa situation actuelle.

Loan Venkatapen, qui est co-fondateur et associé directeur de Blocklabs Capital Management, a également eu son mot à dire. “La plate-forme Solana est une blockchain à vitesse ultra-rapide et à faible latence qui est entièrement compatible avec les contrats intelligents”, a-t-il déclaré.

«Il y a un objectif historique dans la sécurité, la décentralisation et la vitesse des technologies Blockchain. Solana est la première tentative sérieuse de résoudre ce dilemme. dit Venkatapen.

« En intégrant un mécanisme de preuve d’historique dans le consensus standard de preuve de participation, Solana a construit un réseau nativement capable de traiter jusqu’à 65 000 transactions par seconde avec un coût de transaction moyen inférieur à 1 cent. Tandis que les autres Blockchains travaillent toujours sur des solutions basées sur Ethereum ou Sidechains. Venkatapen terminé.

Marius Rupsys, investisseur en crypto-monnaie et spécialiste du NFT, a commenté qu’actuellement les NTF sont un marché en plein essor, des bourses telles que FTX ont lancé des plateformes de minage spécifiques pour NTF qui coexisteront entre Solana Blockchains et Ethereum.

L’investisseur et analyste de crypto-monnaie. Scott Melker, a donné son avis. “Solana est un concurrent légitime d’Ethereum, avec des transactions ultra rapides à une fraction du prix payé. L’augmentation rapide des jetons non fongibles associés à Solana est en grande partie le résultat des jeux de crypto-monnaie et des lancements réussis de NFT.

“Les développeurs et les projets s’appuient sur Solana depuis des années, se manifestant par une explosion des prix et de l’adoption”, a conclu Melker.

