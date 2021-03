Pourquoi le prix du Bitcoin pourrait-il augmenter à 65000 $, les baisses sont susceptibles d’être limitées? Crypto new media

Le prix du Bitcoin prend de l’ampleur et il a brisé la résistance de 60000 $ contre le dollar américain. BTC montre des signes positifs et pourrait continuer à augmenter pour atteindre 65000 dollars.

Le Bitcoin a dépassé le niveau de 60000 $ et s’est échangé à un nouveau sommet historique de près de 61800 $.

Le prix se négocie désormais bien au-dessus de 60000 $ et de la moyenne mobile simple de 100 (4 heures).

Une ligne de tendance haussière clé se forme avec un support proche de 58500 $ sur le graphique en 4 heures de la paire BTC / USD (flux de données de Kraken).

La paire pourrait corriger plus bas, mais les baisses devraient être limitées en dessous de 58 000 $ à court terme.

Le prix du Bitcoin grimpe

La semaine dernière, le prix du bitcoin a commencé à augmenter régulièrement au-dessus de la résistance de 55000 $ contre le dollar américain. La paire BTC / USD a même dépassé le niveau de 58000 $ et s’est installée au-dessus de la moyenne mobile simple de 100 (4 heures).

Le mouvement à la hausse s’est accéléré au-dessus du niveau de retracement Fib de 76,4% du mouvement clé à la baisse du plus haut de 58 281 $ au plus bas de 40 073 $. Il y a eu une forte augmentation au-dessus des niveaux de résistance de 58 500 $ et 60 000 $.

Il a même dépassé le niveau de 61 000 $ et s’est échangé à un nouveau record historique de près de 61 800 $. Il semble que le prix du bitcoin ait fait face à un fort intérêt de vente proche des 61 800 $. Le niveau d’extension Fib de 1,236 de la clé à la baisse passe du plus haut de 58 281 $ à 40 073 $.

Source: BTCUSD on TradingView.com

Le prix corrige actuellement sous le niveau de 61 000 $. À la baisse, un support initial est proche du niveau de 60 000 $. Il y a également une ligne de tendance haussière clé qui se forme avec un support proche de 58 500 $ sur le graphique de 4 heures de la paire BTC / USD. Toute perte supplémentaire pourrait ouvrir la porte à un passage aux niveaux de soutien de 58 000 $ et 57 200 $.

Inconvénients limités en BTC?

À la hausse, les niveaux de résistance de 61 500 $ et 61 800 $ sont des obstacles initiaux pour les taureaux. Une cassure nette au-dessus de 61 800 $ pourrait ouvrir la porte à un mouvement vers le niveau de 62 500 $.

La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 65 000 $. Tout gain supplémentaire pourrait pousser le prix vers les niveaux de résistance de 68 000 $ et 68 500 $ à court terme.

Indicateurs techniques

MACD 4 heures – Le MACD pour BTC / USD prend de l’ampleur haussière dans la zone haussière.

4 heures RSI (Relative Strength Index) – Le RSI pour BTC / USD est maintenant bien au-dessus du niveau 50.

Niveau de soutien majeur – 60 000 $

Niveau de résistance majeur – 58 500 $