Pourquoi le prix du Bitcoin va bientôt atteindre de nouveaux sommets

in

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,fl_progressive,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgwOTg2NDAYOTMzMTIyMTM2/green-candle-price.jpg

Les événements qui se produisent maintenant signalent que l’adoption ne fera que s’accélérer, indiquant une augmentation du prix du bitcoin.

Last Week In Bitcoin est une série traitant des événements de la semaine précédente qui se sont produits dans l’industrie Bitcoin, couvrant toutes les nouvelles et analyses importantes.

Résumé de la semaine

Au cours de ce qui aurait dû être une semaine positive pour le bitcoin, nous avons vu des baisses et des actions latérales. Malgré cela, El Salvador continue de faire la une des journaux alors que le pays continue d’acheter la baisse et que les citoyens continuent de faire la queue pour des «pièces».

Alors que l’économie mondiale est sous le choc des scandales, de la hausse de l’inflation et d’une récession économique imminente dans certains des principaux pays, il semble presque inévitable que les grands investisseurs et les plus petits commencent à accumuler des bitcoins comme protection contre les turbulences économiques, ce qui ne manquera pas de envoyer le prix vers le haut.

Les nouvelles haussières malgré la baisse

Vendredi dernier, le président américain Joe Biden a déclaré que si les États-Unis atteignaient leur plafond d’endettement vers la fin octobre, les États-Unis pourraient entrer dans une récession économique, ce qui inciterait probablement les investisseurs à s’engouffrer dans le bitcoin alors que le dollar américain entre dans un état de crise économique. .

Cette semaine a commencé sur une note haussière lorsque le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a annoncé sur Twitter que le pays avait racheté la baisse, achetant 150 BTC supplémentaires, ce qui porte le total de ses avoirs à 700 BTC. Il a même offert des “conseils présidentiels” en tweetant, “ils ne peuvent jamais vous battre si vous achetez la trempette”.

Peu de temps après, Bukele a déclaré que le portefeuille bitcoin Chivo du pays comptait plus de 1,6 million d’utilisateurs, deux semaines seulement après qu’El Salvador a officiellement adopté le bitcoin comme monnaie légale. Cela signifie que plus de 25% de la population totale de la nation d’Amérique centrale utilise désormais le portefeuille Chivo. Dans les jours qui ont suivi, des photos de personnes faisant la queue pour utiliser certains des 200 distributeurs automatiques de bitcoins installés au Salvador se sont répandues sur les réseaux sociaux, confirmant l’appétit croissant du pays pour le bitcoin, bien que la ruée ait pu provenir de ceux qui encaissent en USD.

Mardi, BTG Pactual, une banque d’investissement de 80 milliards de dollars au Brésil, a lancé une application de trading crypto, devenant ainsi la première grande institution financière du Brésil à offrir à ses clients une exposition directe au bitcoin. La banque a une histoire de création de précédent au Brésil. En avril 2021, BTG Pactual est également devenue la première banque d’investissement brésilienne à lancer un fonds bitcoin et crypto.

Mardi également, l’application de trading controversée Robinhood a annoncé qu’elle testait les retraits de bitcoins avec un nouveau portefeuille numérique pour répondre à la demande accrue des utilisateurs. Aucune date ferme n’a été fixée pour le déploiement officiel de la fonctionnalité auprès de leurs utilisateurs. Plus tard dans la journée, le géant minier Genesis Digital Assets a annoncé qu’il avait levé 431 millions de dollars de financement pour étendre ses opérations minières aux États-Unis et dans les pays nordiques. La société a levé 125 millions de dollars de financement deux mois seulement avant l’annonce.

Mercredi, le géant néerlandais du football PSV a annoncé qu’il détenait un montant non divulgué de bitcoin dans son bilan après qu’un accord de parrainage avec l’échange numérique Anycoin a vu l’équipe payer en bitcoin. “Les possibilités et l’avenir qu’offre le monde de la crypto-monnaie sont très prometteurs”, a déclaré Frans Janssen, directeur commercial du PSV. Mercredi également, il a été révélé que le gouvernement des Émirats arabes unis autoriserait le commerce de bitcoins exonérés d’impôt dans certaines zones économiques de sa capitale, Dubaï.

Jeudi, Twitter a « cassé » Internet lorsqu’il a commencé à déployer un service de basculement de bitcoins sur le réseau social en partenariat avec Strike. Bien qu’initialement disponible uniquement pour les utilisateurs d’iOS, la société a déclaré dans un communiqué qu’elle espère déployer la fonctionnalité pour les utilisateurs de bureau et Android dans les semaines à venir.

Jeudi également, l’Université du Wyoming a confirmé qu’elle exploitait du bitcoin. Cela survient après que la législature du Wyoming a annoncé en avril qu’elle avait affecté 4 millions de dollars au jalonnement cryptographique, qui serait géré par l’Université du Wyoming.

Enfin, alors que la nouvelle de la dernière répression chinoise sur le commerce des crypto-monnaies faisait son apparition, le sénateur américain Pat Toomey a déclaré que la répression chinoise des crypto-monnaies telles que le bitcoin est une “énorme opportunité économique pour les États-Unis”.

Nouvelles baissières contribuant à la baisse

Bitcoin a connu des hauts et des bas au cours de la semaine dernière alors que les marchés mondiaux étaient sous le choc de la nouvelle de l’effondrement imminent d’Evergrande, un géant de l’immobilier de 300 milliards de dollars basé en Chine. Bien que le bitcoin soit brièvement descendu sous la barre des 40 000 $, le prix s’est rapidement redressé – jusqu’à vendredi, c’est-à-dire.

Vendredi, le gouvernement chinois a de nouveau sévi contre les crypto-monnaies, affirmant qu’il est illégal de commercer des crypto-monnaies dans le pays. Ce n’est guère une nouvelle puisque la Chine a partagé le même sentiment à plusieurs reprises depuis 2012. Les marchés ont réagi négativement, malgré l’annonce que Twitter intégrait des astuces bitcoin sur la plateforme.

Verdict

La nouvelle de Twitter qui a finalement déployé des astuces bitcoin en partenariat avec Strike aurait dû envoyer le bitcoin sur une course décente, mais le gouvernement chinois n’a pas pu laisser l’occasion de répandre le FUD, malgré l’effondrement imminent du géant immobilier Evergrande, qui représente près de 2 % du PIB du pays.

Ce qui était intéressant, ce sont les remarques du président américain Joe Biden vendredi dernier, juste au moment où la semaine touchait à sa fin. Biden a déclaré que si les États-Unis atteignaient leur plafond d’endettement vers la fin du mois prochain, les États-Unis entreraient dans une récession économique. Qui aurait pensé qu’imprimer de l’argent en continu pendant une pandémie mondiale ne reviendrait pas les hanter ?

Il semble très probable que les États-Unis entreront en fait dans une récession qui incitera probablement davantage d’investisseurs institutionnels et d’entreprises publiques à adopter le bitcoin comme protection contre les turbulences économiques. C’est probablement le catalyseur qui envoie le bitcoin sur une trajectoire ascendante, entrant dans la barre des six chiffres, enfreignant les prévisions de nombreux analystes d’un prix du bitcoin de plus de 100 000 $.

Bien qu’un pays entier ait adopté le bitcoin cette année, presque d’innombrables entreprises ajoutent du bitcoin à leurs bilans et des investisseurs milliardaires en font l’éloge chaque semaine, le bitcoin n’a pas atteint ses sommets de mai, sans parler des sommets auxquels nous nous attendons pour l’année à venir. Mais, tout comme la crise financière de 2008 a inspiré Satoshi à inventer le bitcoin, les crises croissantes dans le monde pousseront probablement le bitcoin vers de nouveaux sommets…

Ceci est un article invité par Dion Guillaume. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc. ou de Bitcoin Magazine.