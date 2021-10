Pourquoi le prix XRP conserve-t-il ses gains annuels malgré les problèmes juridiques de Ripple ?

XRP en tant que crypto-monnaie continue d’attirer l’attention des entreprises mondiales, alors que la société derrière la blockchain, Ripple, élargit ses fronts commerciaux dans la sphère. En tant qu’actif numérique, il reste à la sixième place du classement des plus grandes cryptos par capitalisation boursière, avec un chiffre de 44,46 milliards de dollars au moment de la publication, selon Coinmarketcap.

Bien qu’il n’ait pas apporté trop de gains jusqu’à présent d’un point de vue annuel, XRP a réussi à surmonter les obstacles au milieu des problèmes juridiques rencontrés par Ripple Inc. aux États-Unis. La société de blockchain basée à San Francisco a récemment lancé un fonds d’une valeur de 250 millions de dollars pour soutenir la création de jetons non fongibles (NFT) sur le XRP Ledger.

Ripple et le marché NFT

Une telle manœuvre permettra à l’entreprise d’inciter les marques, les places de marché et les créateurs à explorer de nouveaux cas d’utilisation pour le marché du NFT au milieu du battage médiatique actuel que vit ce secteur de nos jours.

« Depuis le premier jour, nous considérons la crypto et la blockchain comme de puissants niveleurs, débloquant l’accès et l’équité pour tout le monde. La croissance des NFT est une partie importante de cette vision, aidant à construire un avenir symbolique qui permettra à de nouveaux modèles commerciaux de prospérer et aux gens de s’engager plus profondément avec les communautés et les choses qui les intéressent le plus », a noté Ripple dans un article de blog. Cette annonce a propulsé le prix du XRP pour tester de nouveaux sommets et a grimpé en flèche de 7,5%.

Statut actuel de la bataille juridique US SEC contre Ripple

Mais que s’était-il passé avec la bataille juridique contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis ? Il a été récemment révélé que le chien de garde américain ne considérait pas toujours le XRP comme une sécurité, qui est la patate chaude du bras de fer juridique. Ce n’est que jusqu’en 2018, XRP a été inclus dans la liste des titres de la SEC.

Articles suggérés

Le livre blanc de Satoshi Nakamoto expliqué – Bitcoin est-il vraiment anonyme ?Aller à l’article >>

Lorsque la nouvelle a traversé les fils, le prix du XRP a grimpé de 10% en septembre, car il contredisait la déclaration initiale des régulateurs selon laquelle la crypto-monnaie XRP était une sécurité depuis le début. Ainsi, la SEC des États-Unis a utilisé cette affirmation pour affirmer que Ripple aurait été engagé dans des ventes illicites de titres depuis les premiers jours.

L’ancien trésorier américain parle de l’objectif du XRP

La tension des nouvelles positives ne s’est pas arrêtée en septembre pour Ripple et XRP, car Rosie Rios, la 43e trésorière des États-Unis de 2009 à 2016 sous le président Barack Obama, a publié sa définition de XRP, qui ne correspond pas à celle de la SEC. affirmations : « L’objectif principal de XRP est de faciliter les paiements transfrontaliers tandis que d’autres #Cryptos trouvent leur valeur dans la spéculation. La dernière décision de la Chine ramène ce point à la maison.

Analyse des prix XRP

Jusqu’à présent, d’un point de vue général basé sur le graphique quotidien, le XRP maintient ses gains annuels fin septembre au-dessus du niveau critique de 0,9000 $. En effet, XRP a été durement touché par les ventes massives observées début septembre, combinées aux luttes de la Chine contre la répression réglementaire à l’encontre de l’industrie de la cryptographie. Cependant, les pertes ont été plafonnées par une telle zone psychologique.

Graphique quotidien XRP

En conséquence, la moyenne mobile simple de 200 jours a fourni un support dynamique à tous les niveaux, et l’indicateur RSI continue de suivre une tendance à la hausse. Les prochains niveaux de résistance critique se situent à 1,018 $ et 1,123 $. Si les plus bas de septembre devaient céder afin d’ouvrir la porte à de nouvelles baisses vers une résistance critique, désormais un support, placé à environ 0,7643 $.