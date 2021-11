Pourquoi le programme de dépenses de Biden n’inclut pas le collège communautaire gratuit

La promesse du président Joe Biden d’offrir un collège communautaire sans frais de scolarité aux étudiants de tout le pays – un plan qui, selon lui, stimulerait la classe moyenne et aiderait les États-Unis à rivaliser avec d’autres pays – a échoué à la fin du mois dernier alors que son administration réduisait ses 3 500 milliards de dollars. facture du filet de sécurité sociale à 1,75 billion de dollars.

Le plan aurait dépensé 45,5 milliards de dollars pour que les États offrent deux ans de frais de scolarité gratuits à chaque étudiant au cours des cinq prochaines années.

Les frais de scolarité au collège ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies. L’étudiant moyen recevant la Pell Grant, un programme fédéral basé sur les besoins pour les étudiants à faible revenu, ne pouvait se permettre que 41% des collèges publics de deux ans et seulement 23% des collèges publics de quatre ans, au cours de l’année scolaire 2018-19. .

Et c’est avant les frais, les livres et les frais de logement et de pension que les étudiants doivent couvrir, ou les difficultés auxquelles les étudiants des collèges communautaires sont confrontés pour rester à l’école alors qu’ils luttent contre l’insécurité alimentaire et le logement, entre autres défis.

Malgré les preuves que les frais de scolarité gratuits pour les collèges communautaires peuvent lutter contre l’écart d’abordabilité et conduire à une augmentation des inscriptions dans les collèges et, en fin de compte, à des salaires plus élevés pour les étudiants à faible revenu et les étudiants de couleur, le plan avait peu de champions face aux autres priorités démocrates. Le projet de loi comprendra probablement toujours une aide aux frais de scolarité grâce à une aide financière élargie basée sur les besoins, un financement pour les collèges et universités historiquement noirs, et de l’argent pour les programmes de développement de la main-d’œuvre, selon les experts qui se sont entretenus avec Vox.

Mais le résultat a illustré un gros problème pour l’université gratuite en Amérique : parmi la plupart des démocrates, l’idée est peut-être populaire, mais ce n’est tout simplement pas une priorité absolue face à des initiatives telles que la maternelle universelle et le crédit d’impôt pour enfants.

Biden maintient que l’université gratuite est l’un des principaux points à l’ordre du jour de son administration. « Je vous promets – je vous le garantis – que nous aurons un collège communautaire gratuit au cours des prochaines années, dans tous les domaines », a déclaré Biden lors d’une mairie de CNN la semaine dernière, après les premiers rapports selon lesquels le plan avait été annulé.

Pour l’instant, le collège communautaire gratuit n’aura qu’à attendre. Mais certains partisans restent optimistes.

« Ce n’est que le début de ce mouvement, et jusqu’à présent, il a été robuste », a déclaré Michelle Miller-Adams, professeure de sciences politiques à la Grand Valley State University, chercheuse à l’Upjohn Institute et auteur du livre The Path to Free College : À la poursuite de l’accès, de l’équité et de la prospérité.

Les inscriptions dans les collèges communautaires ont chuté pendant la pandémie

Environ un tiers de tous les étudiants universitaires américains fréquentent des collèges communautaires, qui, depuis leur création au début du XXe siècle, sont principalement destinés aux étudiants de la classe ouvrière – ainsi qu’aux étudiants de couleur qui sont mal desservis par les collèges traditionnels de quatre ans. .

En 2018, 55% de tous les étudiants hispaniques, 44% des étudiants noirs, 45% des étudiants asiatiques et 41% des étudiants blancs étaient inscrits dans des collèges communautaires. De 2015 à 2016, environ 37% des étudiants des collèges communautaires de deux ans provenaient de familles gagnant moins de 20 000 $ par an.

L’écart d’accessibilité ne fait que se creuser. Un rapport de 2017 de l’Institute for Higher Education Policy a révélé que les étudiants issus de ménages qui gagnaient moins de 69 000 $ par an pouvaient difficilement se permettre de fréquenter 1 à 5 % des collèges dans un bassin de plus de 2 000, même en tenant compte de l’aide financière. Les élèves des ménages gagnant plus de 160 000 $ par an pourraient se permettre environ 90 % des écoles du bassin.

Pendant 15 ans, les États et les localités ont mené un effort à la base pour expérimenter des programmes universitaires gratuits, considérés comme une solution pour alléger le fardeau de la hausse des coûts ; en même temps, il y a eu une discussion nationale sur l’abordabilité des collèges. En 2015, l’ancien président Barack Obama a appelé à une législation pour rendre deux années d’université gratuites ; Le sénateur Bernie Sanders (I-VT) a appelé à faire tous les collèges et universités publics sont gratuits.

Près de 20 États, du Tennessee au Michigan en passant par la Californie, ont déjà une version d’un programme universitaire gratuit, tous développés au cours de la dernière décennie.

Le Tennessee a été le premier État à en créer un, Tennessee Promise, en 2015. Après la création du programme, les inscriptions dans les collèges communautaires ont augmenté et le pourcentage d’étudiants noirs et hispaniques dans les collèges communautaires de l’État également augmenté.

Ces résultats se sont généralement maintenus, selon un récent rapport du bureau du contrôleur du Tennessee. Le taux de fréquentation collégiale est passé de 58,6 % à 64,4 % entre 2014 et 2015, au cours de la première année du programme. Au cours des trois années suivantes, le taux de fréquentation universitaire a diminué à 61,8 pour cent. Le nombre d’étudiants qui ont fréquenté l’université du Tennessee de 2014 à 2017 a augmenté de 15,3%, soit environ 5 400 étudiants.

Mais entre 2017 et 2019, le nombre d’étudiants qui ont fréquenté l’université a diminué de 2,3%. Les chercheurs ont conclu que l’augmentation du taux d’inscription au collège est le résultat du programme Promise, ce qui signifie que l’initiative a un impact positif sur les inscriptions, mais pas aussi important que lors de sa première année. La même tendance existe pour la rétention dans les collèges communautaires du Tennessee à la suite du programme.

« C’était vraiment le genre de choc pour le système dont nous avions besoin au Tennessee et nous avons découvert que les populations les plus vulnérables – les étudiants à faible revenu, les étudiants de couleur, les étudiants qui pensaient que l’université n’était jamais une option pour eux – en bénéficiaient », a déclaré Krissy DeAlejandro, directrice exécutive de TNAchieves, une organisation de bourses et de mentorat qui amène des lycéens dans le pipeline Tennessee Promise. « Aller à l’université est devenu la culture du Tennessee et nous parlions d’aller à l’université avec des étudiants d’une manière que nous n’avions jamais faite auparavant, et c’est la magie. »

D’autres recherches montrent que les avantages des frais de scolarité gratuits dans les collèges communautaires l’emportent sur les coûts à tous les niveaux : les programmes contribuent à des taux d’achèvement plus élevés pour les étudiants et à des taux de défaut de remboursement des prêts étudiants plus faibles.

Un essai randomisé à Milwaukee qui a suivi les résultats des élèves au lycée, à l’université et dans la vie pendant huit ans a révélé que l’université gratuite attirait des étudiants qui ne seraient pas autrement allés à l’université et augmentait les taux de diplomation. Les chercheurs ont également mené une analyse coûts-avantages de plusieurs programmes universitaires gratuits, notamment à Kalamazoo, dans le Michigan; Comté de Knox, Tennessee ; Pittsburgh, Pennsylvanie ; et le programme à l’échelle de l’État du Nebraska et a conclu que l’effet positif sur les résultats des collèges et les revenus futurs est « beaucoup plus important que le coût pour la société dans son ensemble ».

Le plan de Biden aurait tenté d’inciter davantage d’États à offrir un collège sans frais de scolarité.

« À l’heure actuelle, si vous allez au collège communautaire ou dans un collège de quatre ans sans frais de scolarité, cela dépend de l’endroit où vous vivez », a déclaré Miller-Adams.

Les États auraient dû opter pour le partenariat. Pour la première année du programme, le gouvernement fédéral financerait 100 pour cent de la subvention, le financement diminuant de 5 pour cent chaque année. Au cours de la dernière année du programme, le gouvernement fédéral couvrirait 80 pour cent de la facture et les États prendraient en charge les 20 pour cent restants. Chaque État recevrait le même montant de financement, quel que soit le montant actuel des frais de scolarité.

«Le programme fédéral aurait au moins offert à tout le monde la possibilité d’accéder au collège communautaire sans frais de scolarité. Cela aurait été extrêmement égalisateur », a déclaré Miller-Adams.

Quelle est la prochaine étape pour le collège sans frais de scolarité

Ce qui manque aux États sans programmes de scolarité gratuits, a déclaré DeAlejandro, c’est le changement de culture qui met l’accent sur «les questions collégiales et que chaque étudiant est du matériel universitaire».

Mais finalement, au fur et à mesure de l’élaboration du projet de loi, il y avait d’autres priorités qui étaient plus élevées, comme la prématernelle universelle. Biden a besoin des voix des 50 démocrates du Sénat. Les Sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) ont ralenti la progression des négociations. Manchin a déclaré qu’il soutenait les programmes sous conditions de ressources et qu’il ne soutiendrait pas la gratuité des frais de scolarité des collèges communautaires pour tous les étudiants.

À court terme, les défenseurs des frais de scolarité gratuits doivent s’attendre à des concessions telles qu’une augmentation des subventions Pell maximales, qui aident les étudiants à faible revenu à fréquenter l’université, et un financement pour les HBCU, les Hispanic Serving Institutions (HSI), les Minority Serving Institutions ( MSI) et Tribal Colleges and Universities (TCU) – des mesures qui comptent, mais qui n’envoient pas le même genre de message clair et percutant que le « collège gratuit ». L’administration investira dans les programmes de main-d’œuvre des collèges communautaires, la formation dans l’industrie et l’apprentissage, selon le dernier cadre, bien que des engagements de financement spécifiques n’aient pas encore été annoncés. Sur le front plus large de l’éducation, les législateurs prévoient également d’étendre l’accès préscolaire pendant six ans à 6 millions d’enfants.

DeAlejandro salue l’augmentation des subventions Pell. Les étudiants ont besoin de plus de soutien pour lutter contre l’insécurité du logement et l’insécurité alimentaire, et pour acheter leurs livres. Les étudiants ruraux du Tennessee peuvent conduire 30 à 40 minutes dans un sens pour se rendre en classe, donc le doublement des subventions Pell aide également à financer l’essence, a-t-elle déclaré.

Avec l’essor de l’apprentissage en ligne, les étudiants ont même essayé de suivre des cours avec leur téléphone, un obstacle qui pourrait être surmonté avec plus d’argent de la subvention Pell, entre autres.

« J’espère que ce doublement de Pell s’accompagne également d’un message des États et des communautés locales selon lequel nous travaillerons pour garantir que chaque élève ait accès à l’achèvement du FAFSA, car c’est intimidant et pas toujours facile à terminer », a déclaré DeAlejandro.

Les experts espèrent également que les dirigeants nationaux pourront reconnaître l’importance de la messagerie pour la prochaine étape de la lutte des collèges gratuits.

« Ce que nous avons appris du Tennessee, c’est qu’un message très clair et simple selon lequel l’université est abordable, et même sans frais de scolarité, amène beaucoup de gens dans le pipeline, plutôt que de dire: » Oh, hé, vous pourriez être éligible pour Pell accorde », a déclaré Miller-Adams.