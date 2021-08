Pourquoi le programme de dette subordonnée de Rs 20 000 cr du gouvernement pour les MPME n’a pas réussi à trouver de nombreux preneurs ? Le chef de l’IBA explique

Le programme avait pour objectif de soutenir 2 lakhs de MPME touchées par Covid qui sont stressées et des comptes NPA au 30 avril 2020, qui sont éligibles à la restructuration conformément aux directives de la Reserve Bank of India.

Crédit et financement pour les MPME : Le programme de garantie de crédit de 20 000 crores de roupies pour les dettes subordonnées (CGSSD), qui a été mis en œuvre fin juin de l’année dernière en ce qui concerne la restructuration des MPME touchées par Covid dans le cadre du programme Atmanirbhar du gouvernement, n’a pas encore décollé de manière significative. Selon les dernières données partagées par l’ancien ministre des MPME Nitin Gadkari au Parlement en mars de cette année, seules 343 garanties d’un montant de Rs 40,56 crore ont été émises au cours de la période de près de neuf mois à compter du 10 mars 2021. Le programme visait à fournir des services personnels prêts par le biais des banques aux promoteurs de MPME pour injection sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Le programme avait pour objectif de soutenir 2 lakhs de MPME touchées par Covid qui sont stressées et des comptes NPA au 30 avril 2020, qui sont éligibles à la restructuration conformément aux directives de la Reserve Bank of India.

« C’était un très bon programme lancé l’année dernière. Cependant, comme le gouvernement avait simultanément proposé ECLGS, au lieu de procéder à une restructuration, les personnes (MPME) ont opté pour ECLGS car cela leur donnait du crédit pour rester à flot pour les deux à trois prochaines années et également une option pour ceux qui ont profité de l’ECLGS. opter pour la restructuration aussi. L’ECLGS était donc un programme très convivial pour le client. C’était comme une assiette de nourriture prête que vous pouvez avoir contre la dette subordonnée qui était comme si vous pouviez mourir de faim pendant un certain temps et créer votre résistance », a déclaré Sunil Mehta, directeur général de l’Association des banques indiennes à Financial Express Online.

Contrairement à CGSSD, ECLGS a offert un soutien d’une taille significative aux MPME. Selon les données du gouvernement, au 2 juillet 2021, le programme avait sanctionné des prêts en crore de Rs 2,73 lakh (60,6%) de la limite du régime de Rs 4,5 lakh crore tandis que Rs 2,14 crore lakh a été décaissé par les banques partenaires et les NBFC. En outre, des garanties ont été émises pour des prêts accordés à environ 1,09 crore de MPME, selon le ministère des Services financiers, le ministre des MPME Narayan Rane avait informé le Parlement le mois dernier.

De plus, les MPME qui ont subi un stress temporaire à cause de Covid et qui pensaient qu’il pourrait être traité par l’ECLGS ne voyaient peut-être pas la nécessité de subir une restructuration. « Dans le jargon bancaire, une fois que vous optez pour une restructuration, vous êtes traité comme un compte stressé. Vous êtes marqué que vous êtes restructuré alors qu’ECLGS ne vous donne pas cette étiquette pour prendre des fonds supplémentaires pour répondre au stress lié à Covid », a ajouté Mehta.

Dans le cadre du CGSSD, une couverture de garantie a été fournie à l’emprunteur éligible pour les facilités de crédit accordées au promoteur de la MPME qui a reçu un crédit égal à 15 % de sa participation (capitaux propres plus dette) ou Rs 75 lakh, selon le montant le plus bas. De plus, le promoteur était tenu d’apporter 10 pour cent du montant de la dette subordonnée en garantie, tandis que 90 pour cent devaient provenir du régime. Selon les experts, c’était l’une des raisons probables pour lesquelles les MPME l’ignoraient.

« En fait, ce régime n’était pas vraiment nécessaire. Si une MPME est déjà en difficulté financière, comment le promoteur gérera-t-il même ces 10 pour cent. Pourquoi une MPME opterait-elle pour une restructuration pour contracter un prêt dans le cadre de ce programme ? Si vous ne voulez pas de prêt supplémentaire et qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter les fonds propres, il n’y a aucune raison valable pour que les MPME envisagent le programme. De plus, les banques ne sont pas très disposées à accorder des prêts aux comptes en difficulté », a déclaré à Financial Express Online Anil Bhardwaj, secrétaire général de la Fédération des micro et petites et moyennes entreprises indiennes (FISME).

Mehta pensait qu’à moins qu’il n’y ait un verrouillage majeur à la suite d’une éventuelle troisième vague de Covid, il n’y aura pas d’impact majeur sur les décaissements dans le cadre du programme ECLGS « car la demande revient déjà à la normale. En termes de NPA, il n’y aura pas de défi majeur au cours des 1,5 à 2 prochaines années, car les prêts supplémentaires aux MPME ainsi qu’aux entreprises du secteur de l’hôtellerie offriront une pause.

