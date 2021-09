Pourquoi le projet de loi d’amendement sur l’affacturage 2021 est censé bénéficier aux MPME nécessite une attention particulière

Toutes les MPE du secteur manufacturier devraient être incitées à passer au numérique.

Crédit et financement pour les MPME : Tout d’abord, la bonne nouvelle. L’Inde fait partie des économies à la croissance la plus rapide, après la pandémie mesurée par Bloomberg et la Banque mondiale à 9,2%. La production industrielle (IIP) a bondi de 29,3 % en mai 2021. L’indice IHS Markit India des directeurs d’achat (PMI) est passé à 61,2 en mai 2021, mais il est malheureusement tombé à 48,1 en juin 2021. Cette projection de croissance post-pandémique encourage les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) qui constituent la chaîne d’approvisionnement solide dans le secteur manufacturier pour un rêve post-2022 une fois que l’effet en cascade de la pandémie s’estompera.

Il y a également eu une pléthore de changements de politique dans le secteur avec des perspectives de croissance des échanges grâce aux instruments prévus pour celui-ci. Le projet de loi d’amendement sur l’affacturage 2021 approuvé par le Parlement et censé bénéficier au secteur des MPME doit faire l’objet d’une attention particulière. Il ignore fondamentalement que le secteur est principalement micro et petit avec des sociétés propriétaires et en partenariat constituant 98 pour cent du total des entreprises, avec plusieurs d’entre elles non enregistrées sur les portails MPME du gouvernement de l’Union ou des gouvernements des États. Les chiffres affichés dans le domaine public sont également trompeurs car il n’y a pas eu de recensement. Certaines études de l’OCDE, du FMI et de la Banque mondiale ont également extrapolé le recensement des MPME, 2006.

Les données de la RBI sur le secteur ne donnent que le nombre de comptes et non le nombre d’entreprises – cela non plus n’est pas séparé scientifiquement entre fabrication et services. Au moins, comme les auteurs de l’article l’ont conclu à juste titre, la synchronisation des données de la TPS a permis de nettoyer les données relatives aux unités du secteur du commerce et des services. Concernant les unités de fabrication, bien que le UK Sinha Committee ait appelé à des prêts basés sur les flux de trésorerie, aucune banque n’a mis en place l’architecture requise pour cela. Les banques sont devenues aptes à donner des chiffres que leurs patrons veulent. Ils mettent invariablement la responsabilité sur le système. Le Comité des banquiers au niveau de l’État a de plus en plus de mal à résoudre les problèmes de relance et de restructuration. Les circulaires de la RBI sur le secteur ne reflètent pas la compréhension du secteur au niveau du sol. La RBI agit naturellement plus en gardienne des intérêts des banques que des entreprises.

Une étude de 2018 sur le déficit de financement des MPME en Inde par la Société financière internationale (IFC) a estimé la demande globale de financement par les MPME en Inde à environ 87,7 billions de roupies (1,18 billions de dollars), comprenant une demande de dette de 69,3 billions de roupies et un capital demande de Rs 18,4 billions. Après avoir exclu les entreprises en difficulté financière, les entreprises qui fonctionnent depuis moins d’un an, les entreprises qui ont été rejetées par les institutions financières et les entreprises qui préfèrent les sources de financement informelles, l’étude estime la demande de dette viable dans le secteur à Rs. 36 700 milliards.

Affacturage et escompte de factures

Les comptes débiteurs, connus sous le nom de facteur, sont payés par une autre entité, connue sous le nom de cédant, sont gérés par une banque ou une NBFC enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés. L’affacturage aide les entreprises à monétiser leurs créances rapidement et à résoudre les problèmes de trésorerie facilement et à temps. La loi, telle que modifiée en juillet 2021, a étendu le champ d’application de l’opération à pas moins de 5 000 NBFC soumises aux réglementations RBI qui suivent, un saut par rapport à seulement deux facteurs actuellement en activité – SBI Global Factors et Can Factors, les deux filiales de la Les banques qui les détiennent, à savoir la State Bank of India et la Canara Bank – les deux banques du secteur public.

Les deux sociétés d’affacturage ont vu une demande minimaliste, en particulier de la part du secteur des MPME. Conformément aux directives de RBI, il est obligatoire que lorsque le vendeur télécharge la facture, son acceptation par l’acheteur soit visible sur le portail, et si l’acheteur télécharge la facture, le vendeur doit accepter la facture pour l’affacturage.

Après l’introduction de la taxe sur les produits et services (TPS), plusieurs banques et NBFC ont considérablement étendu leurs opérations d’escompte de factures au profit des MPME. GST a permis de tracer et de suivre numériquement la transaction entre l’acheteur et le vendeur de biens et de services. Les banques et les NBFC qui négocient de telles factures appliquent des taux d’intérêt plus élevés que le fonds de roulement normal, bien que ces transactions deviennent la partie la plus cruciale du fonds de roulement.

Government eMarketplace (GeM) et TReDS sont les deux autres types d’activation électronique des transactions de lettres de change où les acheteurs et les vendeurs doivent s’inscrire sur les plateformes associées en payant les frais requis. Le seuil de chiffre d’affaires de Rs 500 crore pour traiter sur TReDS a été un facteur entravant la vitesse des transactions.

Même selon la définition révisée des MPME, la petite entreprise aura un chiffre d’affaires de Rs 50 crore, et la moyenne entreprise aura un chiffre d’affaires minimum de Rs 250 crore. En d’autres termes, cela ne profitera qu’aux emprunteurs de taille moyenne et d’entreprise ayant un chiffre d’affaires de Rs 500 crore.

Les unités d’affacturage après acceptation par la contrepartie seront mises aux enchères. L’acceptation des offres se fera à l’heure de clôture de la journée (à 16 heures) et le règlement devra avoir lieu dans un délai d’un jour par la suite normalement, et deux jours en dehors de l’heure limite. TReDS propose un financement sans recours aux PME dans lequel si l’entreprise retarde le paiement, la banque le traite comme un NPA. Ainsi, les deux profiteront aux entreprises. Le montant des intérêts sera calculé par le portail qui offre la flexibilité à l’acheteur ou au vendeur de le payer. Étant donné que l’origination a invariablement lieu du côté du vendeur, les banques et les NBFC factureront des intérêts à l’avance et non à l’arrière ou à l’acheteur. De plus, ce mécanisme factoriel implique également le paiement de coûts supplémentaires. La notation de crédit externe est impérative pour les facteurs et TReDS.

La vitesse est l’essence de la livraison, qu’il s’agisse de marchandises ou de paiements. Une telle vitesse ne peut être possible que lorsque l’ensemble des données est numérisé. Toutes les MPE du secteur manufacturier devraient être incitées à passer au numérique. Quel que soit le chiffre d’affaires, chaque entreprise doit mettre toutes ses données sur le système et cela permettra la transparence, la responsabilité et l’accès aux différents services que les gouvernements sont enclins à offrir.

B. Yerram Raju est économiste et spécialiste de la gestion des risques. Il est également l’auteur du livre — L’histoire des MPME indiennes. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

