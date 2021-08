Pourquoi le propriétaire de l’équipe a dit qu’il pouvait donner un coup de pied à Brad Keselowski [expletive]

Bienvenue dans le NASCAR Feud of the Week de FTW, où nous fournissons une ventilation détaillée des dernières controverses et problèmes absurdes, drôles et parfois légitimes dans le monde de la course.

Notre série NASCAR Feud of the Week a pris une petite pause au cours de la saison, mais elle revient juste à temps pour la fin de la saison régulière et les éliminatoires de 10 courses cet automne.

Dans cette édition, nous revenons sur le FireKeepers Casino 400 de dimanche au Michigan International Speedway, qui a été remporté par Ryan Blaney et où Brad Keselowski et Austin Dillon se sont enchevêtrés sur la piste, entraînant une menace (probablement pas réelle) du propriétaire de l’équipe NASCAR. Richard Childress.

Mais nous prenons de l’avance, alors décomposons-le.

Dimanche sur la piste de deux milles du Michigan, Keselowski dans l’équipe Penske Ford n°2 et Dillon dans la Chevrolet n°3 Richard Childress Racing ont couru jusqu’à la fin de la deuxième étape de la course de 200 tours. Dillon a dépassé Keselowski pour terminer sixième de l’étape, tandis que Keselowski sur le pare-chocs du n ° 3 était septième.

Mais alors que la paire franchissait la ligne départ-arrivée, Keseslowski est entré en contact avec la voiture de Dillon, envoyant la carte n ° 3 durement dans le mur extérieur. Ce fut un violent accident qui s’est terminé lorsque la voiture de Dillon a dérapé et a glissé à l’intérieur de la piste.

UN COUP DUR pour Austin Dillon à la fin de l’étape 2 ! Cela le met dans une situation incontournable la semaine prochaine à Daytona. #NASCAR pic.twitter.com/fFxZseIlEX – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 22 août 2021

Tandis que Dillon prenait ses responsabilités et disait à son équipe : « Mes méchants, les gars », Keselowski semblait également dire à la radio de l’équipe n° 2 : « Oh mec, je ne voulais pas faire ça ! Bon sang!” Le pilote n°2 a ajouté plus tard :

« Mec, dis-lui que je suis désolé. Je n’avais aucune intention de faire ça, mec. je ne pensais pas qu’il revenait [the track]. “

Mais c’est Childress, le grand-père de Dillon, qui a eu la réponse la plus fougueuse. À la radio de l’équipe n°3, le propriétaire de l’équipe de 75 ans a déclaré :

« L’a détruit exprès. Je suis un vieil homme, mais je peux lui botter le cul.

Pas comme Austin Dillon voulait voir sa journée se terminer. #NASCAR pic.twitter.com/En1aUECDUE – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 22 août 2021

L’accident et ce qui y a conduit – ainsi que l’audio radio des équipes – peuvent être trouvés à 1:45 dans la compilation des faits saillants de la radio de FOX Sports:

Avec un drapeau à damier jusqu’à présent cette saison, Keselowski – qui a terminé neuvième au Michigan – est déjà qualifié pour les séries éliminatoires à 16 pilotes, qui commencent en septembre. Dillon, cependant, n’est pas qualifié, et avec une course à disputer en saison régulière – le Coke Zero Sugar 400 au Daytona International Speedway – il est maintenant dans une situation incontournable après ne pas avoir terminé au Michigan.

Après avoir été autorisé par l’équipe médicale du centre de soins sur le terrain, Dillon a déclaré :

«J’essayais juste d’obtenir autant de points d’étape que possible et j’ai fait un bon travail de tirage latéral et je suis descendu sur le tablier. Et je n’ai vu qu’une seule rediffusion rapide, mais c’était après la ligne de départ-arrivée. Je commençais à sortir du tablier parce que c’est tellement dur là-bas, mais je me suis dit qu’à ce moment-là, il m’aurait donné un peu de place. “Je déteste ça. Je suis reconnaissant que le bon Dieu m’ait gardé en sécurité aujourd’hui. C’était une sacrée épave, mais je me sens bien. Je déteste ça pour BREZTRI et mes gars, surtout. Ils ont construit une fusée. Ils voulaient vraiment celui-ci, et moi aussi. Juste travailler nos queues là-bas. Je pense que nous aurions eu une chance de faire quelque chose là-bas à la fin avec cette voiture de course. Meilleure voiture de course que nous ayons amenée sur la piste au RCR cette année, je pense. C’est juste une déception, mais il nous reste Daytona et nous la détestons. Je ne sais pas pourquoi c’est arrivé, vraiment. Je pensais que j’avais un peu de place pour monter, et il m’a juste maintenu un peu trop longtemps, je suppose.

Écoutez @AustinDillon3 après qu’un enchevêtrement avec Brad Keselowski l’ait sorti de la course à @MISpeedway. #NASCAR x NBCSN pic.twitter.com/oquxQUPO4G – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 22 août 2021

Après la course, Keselowski a déclaré à propos de l’épave, via NASCAR.com :

« Je suis dégouté. Je voulais bien sûr gagner et je déteste avoir eu ce contact avec le 3. … C’est vraiment nul pour tout le monde. Cela a vraiment nui à notre journée et a évidemment gâché la sienne. C’était nul. Alors ça va.

Le Coke Zero Sugar 400 à Daytona est samedi à 19 h HE sur NBC.

