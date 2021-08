Pourquoi le protocole DeFi Yield DYP a un potentiel de 1 000 fois

À certains égards, la crypto est assez similaire à la ruée vers l’or qui s’est périodiquement emparée du monde entre le 17e et le 20e siècle. La découverte d’or à Sutter’s Mill en 1848 a entraîné l’afflux de plus de 300 000 migrants en Californie. Mais l’extraction de l’or était un travail difficile, et le seul voyage en Californie a coûté la vie à de nombreux chercheurs de fortune.

Heureusement, de nos jours, nous n’avons pas à quitter la maison pour chercher fortune. Bien que les réglementations diffèrent d’un pays à l’autre, la cryptographie est disponible partout dans le monde. Mais là où les mineurs individuels avaient l’habitude de chercher avec un plateau d’or, les investisseurs en crypto doivent maintenant se plonger dans plus de 11 000 crypto-monnaies et jetons disponibles dans le commerce pour trouver un trésor. Trouver une gemme 1 000x dans ces conditions est rare, mais CryptoBusy a fait de nombreuses recherches et, dans sa vidéo du 14 août, l’a appelée DeFi Yield Protocol (DYP), comme son choix pour 1 000x.

DYP n’a pas été à l’abri des actions générales sur les prix du marché cette année. Avec Bitcoin tombant de son plus haut historique de 64 000 $ à 29 000 $ entre avril et juin de cette année, DYP a également subi une baisse de son sommet historique de 5,20 $ à un peu plus de 0,24 $ il y a un mois. S’échangeant à 0,3259 $ au moment de l’enregistrement, CryptoBusy a félicité DYP pour sa fonction anti-falsification. Cette fonctionnalité est rarement vue dans les crypto-monnaies, mais peut-être devrait-elle être adoptée plus largement pour empêcher les baleines de contrôler le réseau. Si cette fonctionnalité innovante est largement adoptée par le marché, DYP est prêt à en récolter les bénéfices.

Alors que 1 000x pour la plupart des crypto-monnaies serait presque impossible, 1 000x conduirait à DYP quelque part autour de la capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars, ce qui en ferait “seulement” la 37e plus grande crypto. Par conséquent, CryptoBusy conclut que pour DYP, 1 000x est tout à fait possible.

En fait, depuis la sortie de la vidéo il n’y a pas deux semaines, DeFi Yield Protocol a vu son prix augmenter de près de 150 % pour atteindre un sommet local de 0,79 $, alors que de plus en plus de personnes prennent conscience de ses solutions innovantes. Cependant, si CryptoBusy avait raison, ce n’est rien comparé à un prix prévu de plus de 300 $ par DYP à 1 000x.

Alors que le cycle de taureaux actuel se poursuit, l’équipe DYP n’attend pas seulement que les gens le remarquent. Ils se sont récemment étendus à la chaîne Avalanche, parrainent plusieurs événements sportifs et ont introduit de nouvelles fonctionnalités dans leur protocole, telles que le programme de rachat. Pour ceux qui se sont récemment lancés dans les crypto-monnaies, Teki Kola de DYP propose également fréquemment des cadeaux Twitter, et l’équipe a récemment produit de nombreux didacticiels pour débutants pour démarrer avec la plate-forme DeFi Yield Protocol.

Le DeFi Yield Protocol a également réussi à atteindre des chiffres importants qui montrent clairement à quel point il est sous-évalué en ce moment :

8708 ETH, 6513 BNB et 9264 AVAX d’une valeur de 31 824 779 $ payés aux fournisseurs de liquidités ; Alors, imaginez qu’ils ont réussi à payer plus de 31 millions de dollars à leurs utilisateurs et que leur capitalisation boursière n’est que de 8 141 223 $. – 9 501 902 $ de liquidités sur Uniswap, PancakeSwap et Pangolin (les plus grands échanges DeFi d’Ethereum, Binance Smart Chain et Avalanche) ; même sa liquidité totale est supérieure à la capitalisation boursière actuelle. – 12 172 946 $ immobilisés dans différents groupes dans leurs groupes agriculture, participation et rachat.

Tous ces chiffres montrent à quel point le jeton DYP est sous-évalué et pourquoi le célèbre youtubeur et analyste crypto a fait cette prédiction de prix. Un autre facteur important à prendre en compte est leurs partenaires, ils ont effectué des intégrations uniquement avec de grandes plates-formes telles que Chainlink, Avalanche, Pangolin et Coin98 Wallet.

DYP se négocie actuellement à 0,64 $ avec une capitalisation boursière d’environ 8,1 millions de dollars, le prix bas actuel offre un point d’entrée parfait pour les acteurs du marché qui cherchent à profiter du protocole de culture de rendement de premier plan.