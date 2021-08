Même si la vidéo ne fonctionne pas, Free Guy a été un tel succès qu’il semble que Disney soit déjà sur le marché pour une suite, et on peut supposer que Ryan Reynolds sera très attaché. Cela signifie très probablement que nous aurons plus de vidéos promotionnelles «réticentes» de la star – et probablement beaucoup plus de « Fantasy » aussi. Peut-être que cette fois-ci, Mme Carey elle-même pourra faire une apparition.

Free Guy joue actuellement dans les cinémas du pays.