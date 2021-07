Pourquoi le Qatar pourrait être un ajout surprise au calendrier F1 de cette année · .

in

Au cours du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, . a révélé en exclusivité que la F1 était en pourparlers avec le circuit qatari de Losail pour accueillir un remplaçant pour la course annulée de l’Australie, mais a ajouté que la politique dans la région – jusqu’à récemment, des sanctions contre le Qatar d’un certain nombre d’États voisins étaient en place, comme étaient des interdictions d’espace aérien pour sa compagnie aérienne – a eu des pourparlers compliqués.

Bien que la piste accueille régulièrement la course nocturne d’ouverture de la saison de Moto GP, les Qataris ne sont pas étrangers à la F1, ayant en 2015 conjointement soumissionné avec RSE Ventures pour la participation de 35,5% des droits commerciaux de F1 détenus par CVC Capital Partners. La société de marketing sportif RSE est contrôlée par Stephen Ross et possède les Dolphins de Miami, mais est mieux connue des fans de F1 en tant que promoteur du Grand Prix de Miami – confirmé par le PDG et président de F1 Stefano Domenicali en avril.

Les droits ont été sécurisés par Liberty Media à la place. Cependant, on soupçonne depuis longtemps que, en signe de gratitude envers Ross pour sa candidature, Liberty a accueilli favorablement ses efforts pour organiser un grand prix à Miami. D’où les efforts extraordinaires déployés par Liberty et RSE pour persuader les pères de la ville de Miami d’approuver la course. Peut-être qu’un arrangement similaire est en place pour le circuit qatari prêt pour la F1 à Losail ?

On pense que le Qatar a demandé un grand prix à l’époque de Bernie Ecclestone, mais ses approches ont été repoussées en raison d’un veto de “courtoisie” qui avait été accordé à Bahreïn par l’ancien tsar de la F1. Cependant, selon des sources bahreïnies de haut rang, ce veto n’avait aucune valeur contractuelle. Ecclestone ne contrôle plus les droits commerciaux de la F1 ; il n’y a donc aucun obstacle à une course au Qatar.

Des années de lobbying ont été consacrées à la nouvelle course de F1 à Miami. Tous ces facteurs existaient cependant depuis que Liberty avait accepté d’acquérir les droits de F1 fin 2016, mais il n’a pas été question d’un grand prix dans l’émirat situé sur la côte ouest de l’Arabie. Golfe. En effet, lorsque Liberty l’année dernière, il s’est tourné vers une course supplémentaire au Moyen-Orient, il s’est tourné vers Bahreïn pour un événement sur le circuit “extérieur” plutôt que de se rendre dans la péninsule qatarie voisine. Certes, il y avait des tensions politiques à l’époque, mais la F1 les a généralement ignorées.

Afin de combler les 23 places du calendrier F1 2021, la série cherche actuellement un remplaçant pour le Grand Prix d’Australie annulé. Pourquoi pas une deuxième course à Bahreïn, potentiellement à nouveau sur le circuit extérieur, avant le Grand Prix d’Arabie saoudite avant que le cirque ne se déplace à Abu Dhabi pour la finale de la saison ? Les Bahreïnis ont, après tout, été très obligeants envers la F1 dans ses heures de besoin.

Étonnamment, l’explication peut être liée à l’empressement de la Formule 1 à attirer un nouveau constructeur.

Le fonds souverain du Qatar QIA détient le deuxième plus grand bloc d’actions individuelles du groupe Volkswagen – 14,6%, bien que la structure des actions soit telle que le fonds détient 17% des voix. Domenicali, en tant qu’ancien directeur général d’une marque du groupe Volkswagen, Lamborghini, aurait sûrement rencontré et partagé des données de contact avec les Qataris au cours de ses quatre années à la tête de la société de supercars.

Duesmann et d’autres membres du personnel de VW ont rejoint la récente réunion sur les moteurs de F1.Domenicali est absolument déterminé à attirer au moins une marque du groupe VW en F1. En effet, il s’agirait de l’un des objectifs clés que lui a fixés le conseil d’administration de Liberty. D’où la présence de ses anciens pairs Oliver Blume (Porsche) et Markus Duesmann (Audi) au récent sommet des moteurs de F1. La liste des invités était si exclusive que le patron de Mercedes F1 Toto Wolff n’était pas présent, les intérêts de l’étoile à trois branches étant représentés par le PDG et président de Mercedes Cars Ola Källenius.

Cependant, toute décision provisoire de l’une (ou des deux) des deux marques du groupe VW d’entrer en F1 – en tant que fournisseur de moteurs et/ou propriétaire d’équipe – nécessiterait la ratification du conseil principal, ce qui est précisément l’endroit où l’entrée envisagée d’Audi est tombée en 2014/5. Ce projet a été supervisé par Domenicali avant sa nomination chez Lamborghini, et il a clairement appris de cette amère déception.

L’offre d’un grand prix sur le circuit de Losail pourrait-elle simplement être un édulcorant pour persuader les Qataris d’envisager favorablement un engagement en F1 ? Après tout, quel meilleur allié avoir dans la salle du conseil d’administration du groupe VW que les Qataris – soucieux d’avoir un grand prix « à domicile » pour montrer leurs produits – et leur bloc de 17 % des voix ?

Twisty Losail est bien adapté aux courses de motos Étant donné que la rivalité tribale est aiguë au Moyen-Orient, quelle meilleure motivation pour les Qataris à voter en faveur d’une inscription en F1 que des images de la famille royale bahreïnie se pressant autour de « leur » équipe McLaren F1 sur leur sol ? Surtout, les Bahreïnis ont récemment été rejoints en tant qu’actionnaires par le Fonds d’investissement public saoudien ; vous pouvez parier que des images similaires feront surface après la course de Djeddah. Par ailleurs, le fonds koweïtien détient 7 % de Mercedes.

Obtenir un grand prix sur le circuit international de Losail signé et scellé pour novembre est un défi de taille étant donné les tensions politiques qui existent dans la région – bien que celles-ci se soient calmées récemment – ​​mais toutes les parties ont toutes les raisons de travailler à un accord, avec le grand prix n’étant pas l’événement lui-même mais un engagement de l’une ou des deux marques du groupe VW à entrer en F1.

Ainsi, le Grand Prix du Qatar est susceptible de se dérouler – en utilisant l’infrastructure de course nocturne de Moto GP.

