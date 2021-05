Pourquoi le QI n’augmente-t-il pas, selon plusieurs études | Vie

L’effet Flynn est l’augmentation régulière chaque année des scores de QI dans une grande partie du monde. Cependant, plusieurs études suggèrent que dans certains pays occidentaux, il n’est plus produit depuis près d’un demi-siècle.

Sommes-nous les humains les plus intelligents avec chaque génération qui vient au monde? La réponse est ambiguë, mais au moins dans une bonne partie des pays occidentaux la hausse du QI semble s’être arrêtée depuis le milieu des années 1970.

En regardant en arrière, au cours du XXe siècle, le soi-disant effet flynn, un phénomène analysé par la science qui doit son nom au défunt éducateur américain. Cet effet fait allusion à la tendance apparente à niveaux d’intelligence augmenter avec le temps. Ou quelle est la même chose, le score moyen du Tests de QI il a augmenté de manière significative, surtout en Occident.

Chaque décennie, le Q.I il n’a augmenté ni plus ni moins de trois points … mais la tendance semble s’être inversée dans les pays les plus avancés du monde, en raison d’une combinaison de facteurs que scientifiques et éducateurs tentent de démêler, comme une analyse publiée dans The La conversation s’accumule.

De sorte que la CI Pour s’améliorer au cours du siècle dernier, un cocktail d’améliorations en matière de logement, de santé, d’éducation des enfants, d’accès à l’éducation gratuite pour les plus jeunes et de passage des emplois manuels à des emplois plus exigeants sur le plan intellectuel s’est avéré nécessaire. Dans les régions où les conditions de vie ne se sont pas améliorées, comme l’Afrique subsaharienne, des études montrent que le effet flynn il n’a pas encore pris racine.

Non seulement le QI a augmenté, mais l’espérance de vie a également augmenté: certaines recherches comme celle-ci indiquent un gradient QI-mortalité selon lequel les personnes plus intelligentes ont tendance à vivre plus longtemps.

Effet Flynn inversé: l’Occident a-t-il atteint son plafond de QI?

Au cours des 30 dernières années, diverses preuves montrent que le tendance à la hausse du QI il ralentit. Une étude norvégienne publiée dans la revue PNAS a révélé que les personnes nées avant 1975 Effet Flynn, mais depuis cette année, il y a eu une diminution de 0,2 point par an, ce qui équivaut à une différence de 7 points entre les générations.

le effet flynn Non seulement elle s’est dégonflée dans le cas norvégien: des études menées entre 2005 et 2013 dans d’autres pays européens comme le Royaume-Uni, la Suède et la France ont donné des résultats similaires. Pourquoi cela arrive-t-il? Avons-nous atteint notre apogée intellectuelle?

Les experts ont des théories très différentes sur le phénomène, mais ils conviennent que des facteurs environnementaux et non génétiques sont à l’origine de celui-ci. Effet Flynn occidental.

La neuropsychologue Katherine Possin, professeure au Center for Memory and Aging de l’Université de Californie à San Francisco, a expliqué à la BBC que nous vivons actuellement dans des sociétés où le intelligence Il ne se fonde pas uniquement sur la mémorisation, les mathématiques ou le vocabulaire de tests de QI traditionnels. Autrement dit, outils pour mesurer l’intelligence ils pourraient devenir obsolètes.

Toute la forêt n’est pas de l’origan, et toute l’intelligence n’est pas limitée à l’IC

La éducation occidentale Il a été modernisé et ne repose pas tant sur la mémorisation ad nauseam. Il a évolué vers une approche scientifique plus collective de la résolution de problèmes, donnant également la priorité aux compétences interpersonnelles ou à l’intelligence émotionnelle. Il a également été imprégné de progrès technologiques. Ainsi, le nouveau méthodes d’enseignement ont un impact sur les tests de QI sont moins bons.

De nombreux experts critiquent que ce type de test est devenu obsolète et que certaines de ses questions sont biaisées, hermétiques ou injustes. Ils préviennent également que, bien que Tests de QI se détériorent depuis quelques années à présent, ils ne révèlent pas que les humains sont moins intelligents, car ils ne mesurent pas l’intelligence sociale, la sagesse, la créativité et d’autres aspects de la personnalité.

Le changement de modèle éducatif ne serait pas la seule explication de cet effet Flynn inversé: une recherche britannique analysée dans The Guardian suggère que la dégradation des normes nutritionnelles est liée au phénomène, tandis que d’autres théories suggèrent que les personnes intelligentes ont de moins en moins d’enfants.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.