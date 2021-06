Pourquoi le rapport risque-rendement de Cardano est négatif

Après avoir mené quelques recherches sur Cardano (ADA-USD), je suis plus optimiste sur Ethereum et éther que Cardano et Ada.

La crypto-monnaie de Cardano, Ada, a l’avantage important d’être beaucoup plus abordable que Ethereum (ETH-USD) crypto-monnaie, éther. Et Ada serait beaucoup plus respectueux de l’environnement que Bitcoin (BTC-USD).

Pourtant, Ethereum semble avoir un avantage significatif en tant que premier arrivé, et Cardano devra surmonter plusieurs obstacles pour devenir le “tueur d’ethereum”.

En attendant, je reste baissier sur les crypto-monnaies en général. Mais j’ai une proposition pour un nouveau type de crypto-monnaie qui pourrait avoir de bien meilleures chances de fonctionner que n’importe laquelle des offres actuelles.

Cardano et Ada contre Ethereum et Ether

Comme je l’ai noté dans le passé, il est souvent difficile de déterminer quelles nouvelles technologies seront adoptées et lesquelles finiront par échouer.

D’un point de vue technologique, Cardano et Ada ne semblent pas très différents des autres réseaux blockchain et crypto-monnaies, respectivement.

Pourtant, la blockchain et les crypto-monnaies utilisent des technologies relativement nouvelles, alors qu’il semble qu’Ethereum et l’éther soient actuellement beaucoup plus largement utilisés que Cardano et Ada (je fournirai des preuves de ce dernier point dans la prochaine section de la colonne).

Ainsi, bien que Cardano et Ethereum soient tous deux assez risqués, je pense qu’Etherum semble être le choix le moins dangereux pour les investisseurs. En d’autres termes, parier sur un acteur plus établi dans un nouveau secteur est moins risqué que de parier sur un challenger dans un nouveau secteur.

Obstacles et avantages d’Ada

Comme je l’ai mentionné plus tôt, il semble qu’Ethereum soit beaucoup plus utilisé que Cardano.

Selon Forbes, Ken Fromm, le « directeur de l’éducation et du développement à l’Enterprise Ethereum Alliance », a déclaré :

“Les avantages d’Ethereum sont un réseau éprouvé qui a été testé au cours d’années de fonctionnement et de milliards de mains de trading de valeur”, explique Fromm. “Il possède une communauté mondiale importante et engagée et le plus grand écosystème de blockchain et de crypto-monnaie.”

Et dans ma chronique précédente sur Ethereum, j’ai noté que le principal prêteur de l’UE chercherait à vendre des obligations via Ethereum, tandis que Goldman Sachs (NYSE :GS) est l’un des gestionnaires de cette transaction. Pendant ce temps, en permettant aux utilisateurs de son cloud Azure d’utiliser Ethereum, Microsoft (NASDAQ :MSFT) adopte la technologie.

Je n’ai vu aucune information indiquant que Cardano est presque aussi largement utilisé ou accepté par les grandes institutions. comme l’est apparemment Ethereum.

En effet, Cardano est largement qualifié de « tueur d’Ethereum » potentiel, ce qui suggère qu’Ethereum est beaucoup plus enraciné que Cardano à ce stade.

Il est également important de comprendre qu’il existe de nombreux autres “tueurs d’Ethereum” potentiels que Cardano devra également surmonter pour réussir à long terme.

Sur une note positive, Ada, au 3 juin, ne valait que 1,85 $, ce qui le rend beaucoup plus pratique pour une utilisation quotidienne que l’éther, qui, le 7 juin, changeait de mains pour plus de 2 700 $. Et selon Motley Fool, Ada est une monnaie assez « verte ».

Une idée pour une nouvelle crypto-monnaie

D’après les sources que j’ai vues, la principale justification des crypto-monnaies et de la finance décentralisée est que les gouvernements dévaluent leurs monnaies fiduciaires, alors que cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir.

Pourtant, Bitcoin et la plupart des autres crypto-monnaies semblent être incroyablement volatiles, soumettant ceux qui ont un mauvais timing lors de leur achat à la même dévaluation que les cryptos étaient censés éviter.

Je pense qu’une nouvelle crypto-monnaie basée sur un panier de devises et de matières premières assez stables devrait être lancée. Par exemple, la valeur de la nouvelle crypto-monnaie pourrait potentiellement être liée à une combinaison du dollar américain, du franc suisse, de l’euro, de la roupie indienne, du yen japonais, du cuivre, de l’or, de l’argent et du platine.

Il est intéressant de noter qu’un certain nombre de banques centrales utilisent déjà des paniers de devises et de matières premières comme réserves de valeur. En utilisant cette technique de panier, une crypto-monnaie pourrait éviter l’énorme volatilité et la spéculation galopante qui ont souvent affligé Bitcoin et Ethereum, par exemple, jusqu’à présent.

Et l’idée de lier une monnaie à des devises et des matières premières extérieures n’est pas sans précédent. Un certain nombre de pays ont lié leur monnaie au dollar américain dans le passé et certains le font encore. De plus, pendant de nombreuses décennies, un certain nombre des principales devises mondiales ont été liées au prix de l’or.

Il est important de noter qu’une approche « panier » serait également une sorte de compromis entre, d’une part, les gouvernements et les banques – qui souhaitent préserver, respectivement, leur contrôle sur le système monétaire et les revenus qu’ils tirent des monnaies fiduciaires actuelles – et partisans de la finance décentralisée d’autre part.

Les gouvernements auraient un contrôle partiel, mais pas total, sur la nouvelle crypto-monnaie hypothétique que j’ai conceptualisée, et les banques n’auraient pas à craindre que l’argent qu’elles gagnent en échangeant des devises et en se couvrant contre les fluctuations monétaires ne se tarisse complètement.

L’essentiel sur Ada

Le rapport risque/rendement de Cardano et Ada semble assez négatif à ce stade, et Ethereum semble être un meilleur choix.

Mais je pense que le meilleur moyen d’atteindre une crypto-monnaie stable avec laquelle les banques et les gouvernements pourraient vivre est l'”approche du panier” que j’ai décrite.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

