Pourquoi le ratio des obligations fixes sur le revenu (FOIR) peut affecter votre demande de prêt

Les banques ou les NBFC se concentrent généralement sur divers aspects avant d’approuver un prêt à un emprunteur.

Rohit Garg, cofondateur et PDG de Smartcoin, déclare : « Il y a trois aspects ou ratios essentiels lors de l’utilisation du revenu net d’un individu pour évaluer si un candidat potentiel est éligible pour recevoir un prêt – Ratio obligation fixe/revenu (FOIR), Ratio prêt/valeur (LTV), Ratio de revenu échelonné (RII).”

FOIR, le ratio obligation fixe/revenu est l’une des variables courantes les plus couramment utilisées par les entités financières telles que les banques et les sociétés de distribution de prêts pour calculer l’éligibilité d’un demandeur au prêt. Également connu sous le nom de ratio dette/revenu, le FOIR prend également en considération l’IME dudit prêt potentiel.

Comment le FOIR est-il calculé ?

Les experts disent que le ratio obligation fixe/revenu est une base fondamentale que les prêteurs utilisent pour déterminer s’ils doivent traiter une demande de prêt ou non. Pour garantir la capacité financière d’un séquestre à rembourser le prêt, le FOIR est calculé en divisant la dette totale par le salaire mensuel du demandeur de prêt.

FOIR = Dette totale / salaire mensuel multiplié par 100

Garg déclare : « Pour corroborer la situation financière et le FOIR d’un demandeur, les prêteurs sont susceptibles d’entreprendre une analyse approfondie de leurs antécédents de crédit, de leurs sources de revenus, de leurs actifs et de leurs passifs. Les sociétés de crédit approfondissent également les moindres détails sur les revenus en plus de vérifier les versements des prêts existants que le demandeur paie.

Il ajoute en outre: “Après avoir vérifié le FOIR et les antécédents de crédit du demandeur, les entités prêteuses recueilleront même divers détails tels que le revenu net, l’historique de l’épargne, l’impôt annuel, etc.”

La formule de calcul du FOIR d’une personne – FOIR = (Somme de toutes les obligations existantes/Salaire mensuel net) x 100

Par exemple, si votre salaire actuel est de 15 000 et que vous avez demandé un montant de prêt de 1 lakh, le FOIR ou le ratio dette/revenu utilisant la formule susmentionnée sera de 100 000/15 000 x 100 = 666,66

L’impact du FOIR sur l’éligibilité au prêt d’un demandeur

Le FOIR est utilisé pour déterminer s’il faut sanctionner une demande de prêt potentielle. Les experts disent qu’un FOIR réduit impliquerait que les obligations financières mensuelles d’un demandeur sont considérablement inférieures à ses revenus. Cela reflète naturellement une saine capacité de remboursement de la part du demandeur. Par conséquent, plus le FOIR est bas, plus la probabilité d’une approbation rapide du prêt est élevée, car cela signifie que les dettes du demandeur sont moindres. Un faible FOIR amplifie directement le revenu disponible net du demandeur en augmentant la capacité de remboursement.

Voici quelques façons de réduire votre FOIR et d’obtenir facilement des approbations de prêt :

● Demander des prêts conjoints

On peut choisir de demander un prêt personnel aux côtés d’un codemandeur qui pourrait le faire avec son conjoint, ses frères et sœurs ou ses parents. Garg déclare que « le prêt conjoint s’avère essentiel pour augmenter les perspectives d’approbation de prêt, car dans un tel cas, l’IME est commodément divisé entre les deux codemandeurs. »

● Remboursez vos prêts à temps

Il n’y a rien de tel que de rembourser ses cotisations à temps pour conserver une cote de crédit saine et souhaitable. Ces cotisations ou obligations financières peuvent aller des IME, aux paiements par carte de crédit, au remboursement d’un découvert, etc.

● Faible taux d’utilisation du crédit

C’est le rapport entre les montants de crédit d’un demandeur concernant le crédit maximum qui peut être utilisé. Garg ajoute : « En règle générale, il est prudent de maintenir un faible taux d’utilisation du crédit sous la barre des 30 %. Notez que si le taux d’utilisation du crédit d’une personne est constamment élevé, les chances que sa demande de prêt soit refusée augmentent.

● Évitez les prêts multiples

Les experts du secteur disent que les prêteurs préfèrent naturellement prêter à des personnes habiles à gérer leurs finances. Si un demandeur a plusieurs prêts à son nom, comme un prêt personnel, un prêt immobilier, un prêt automobile, etc., cela peut être considéré comme un signe de mauvaise gestion des finances du demandeur.

● Évitez les changements de poste fréquents

Enfin, si un candidat potentiel a changé plusieurs emplois sur une période de temps relativement courte, ils sont susceptibles d’être vus sous un jour négatif par les prêteurs. Cela diminue leurs chances d’obtenir l’approbation de leur prêt.

