C’était un mélange de frisson absolu et de terreur absolue. J’adore cette série et je suis un grand fan de James. Je suis un grand fan de ses films au-delà de The Conjuring, et j’adore cette franchise. Donc, en y entrant, je l’ai pris comme, honnêtement, l’un des plus grands compliments, les plus grands honneurs, mais, sans aucun doute, une énorme responsabilité.