Pourquoi le réalisateur de Cruella n’a délibérément pas fait référence aux autres films des 101 Dalmatiens de Disney

Pour la première fois en plus de vingt ans, Cruella de Vil des 101 Dalmatiens de Disney revient sur grand écran avec la version d’Emma Stone sur le méchant emblématique. L’histoire d’origine suit le personnage avant qu’elle ne soit connue sous le nom de Cruella et raconte son histoire sournoise dans le monde de la mode aux côtés de la baronne d’Emma Thompson. Mais Cruella est pleinement sa propre vision du personnage, et ne se penche pas sur ce que le classique animé ou le remake dirigé par Glenn Close a exploré.