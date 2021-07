Pourquoi le realme 8 est une aubaine irrésistible maintenant qu’il est en vente pour 139 euros | La technologie

in

Il y a des années, il était impossible de trouver un mobile avec la puissance et le design du realme 8, pour moins de 140 euros. C’est une excellente occasion de renouveler votre ancien smartphone.

Votre mobile fonctionne-t-il toujours avec Android 8 ? Les applications deviennent-elles de plus en plus lentes ? Aujourd’hui, il n’y a aucune excuse pour continuer à se précipiter sur l’ancien téléphone. Vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent pour obtenir un mobile puissant et de qualité.

Obtenez l’excellent realme 8 avec une remise de 30% pour seulement 139 euros sur Amazon. C’est la version espagnole vendue et expédiée par Amazon, avec toutes ses garanties.

Seul le prix et la remise devraient déjà suffire à vous convaincre, mais pour que vous ayez plus d’informations, nous allons vous montrer six raisons pour lesquelles le realme 8 en vaut la peine.

Le mobile realme 8 avec écran AMOLED et 4 Go de RAM pour seulement 139 euros

Un écran AMOLED qui éblouit

Ce qui est le plus frappant dans le realme 8, c’est son spectaculaire écran SuperAMOLED de 6,4 pouces, avec une résolution Full HD + (2 400 x 1080 pixels) et un incroyable Luminosité de 1 000 nits.

Si vous aimez regarder des vidéos, des séries et des films ou jouer à des jeux vidéo sur votre mobile, il vous faut un écran comme celui-ci.

Un design qui ne laisse pas indifférent

Avec son boîtier qui reflète la lumière et les couleurs, et la bande avec le leitmovit de l’entreprise Osez sauter (Osez sauter), c’est un mobile avec de la personnalité, qui se démarque des clones.

Grande autonomie et charge rapide

Le sien batterie de 5 000 mAh assure une autonomie d’une journée et demie en utilisation intensive, et aussi Charge rapide 33 W Il permet rechargez le mobile à 50 % en seulement 28 minutes.

Bonne performance pour toutes les tâches

le royaume 8 possède un processeur Helio G95 à 8 cœurs à 2 GHz, avec 4 Go de RAM. Il suffit d’exécuter efficacement n’importe quelle application et jeu puissants.

64 Go pour oublier la micro SD

La version commerciale du realme 8 a 64 Go de stockage. Il suffit de pouvoir gérer le quotidien sans problème. Vous prenant en charge dans le cloud ou dans les copies de sauvegarde sur un PC, vous n’aurez pas besoin d’une micro SD.

Un appareil photo… 64 Mpx !

realme 8 a un capteur principal de 64 Mpx, soutenu par un grand angle de 8 Mpx et 119º, une macro de 2 Mpx et un objectif noir et blanc de 2 MP. Vous pouvez prendre des photos de toutes sortes. La caméra selfie a 16 Mpx.

Si vous voulez en savoir plus, jetez un œil à notre revue realme 8.

