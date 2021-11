Pourquoi le réchauffement climatique peut-il entraîner une nouvelle ère glaciaire en Europe ?

14/11/2021 à 08:18 CET

Le réchauffement climatique, paradoxalement, peut provoquer un refroidissement important des températures en Europe, entre 5 et 10 degrés Celsius. Et même promouvoir une nouvelle ère grâce au Vieux Continent. Cela semble contradictoire, mais les scientifiques assurent que cela se produira si le changement climatique provoque la effondrement du système de courant de l’océan Atlantique, ce qu’on appelle la circulation de retour australe de l’océan Atlantique (AMOC). Et c’est déjà le cas. Encore plus, l’AMOC approche de son seuil critique. Des chercheurs ont lancé un avis urgent, car le système des courants océaniques est vital pour la stabilité du climat mondial.

Une nouvelle étude publiée dans ‘Nature Climate Change’ et soutenue par le projet TiPES, financé sur fonds européens et qui cherche à mieux quantifier les éléments d’inflexion présents dans le système climatique, a mis en évidence comment le système de courant atlantique, dont le Gulf Stream fait partie, semble montrer «des signes clairs d’instabilité et d’effondrement possible & rdquor;. Si cela devait se produire, les scientifiques prédisent que cela aurait « un effet de refroidissement important sur le climat de l’Europe & rdquor ;.

L’étude a été dirigée par Niklas Boers du Potsdam Climate Change Research Institute (PIK), membre du consortium TiPES (Tipping Points in the Earth System). L’étude a révélé, grâce à un examen détaillé des observations contemporaines et des signes avant-coureurs (tels que les modèles de salinité dans les eaux océaniques), que l’AMOC a peut-être perdu sa stabilité au cours du siècle dernier.

De graves conséquences sur la météorologie de la planète

Cette circonstance est aussi inquiétante que surprenante. Inquiétant, car l'AMOC n'est pas seulement responsable des températures relativement douces en Europe (beaucoup plus que les régions d'Amérique situées à la même latitude), mais aussi influence les systèmes climatiques dans le monde.

Si l’AMOC s’effondrait, ce qui jusqu’à présent n’était pas considéré comme probable sur la base des niveaux actuels de réchauffement climatique (d’où l’aspect surprenant des résultats de l’étude), ce cela aurait « de graves conséquences sur la météo et le climat mondiaux, et en particulier sur les Européens & rdquor;soulignent les experts.

L’effondrement des courants atlantiques provoquerait un refroidissement dans l’hémisphère nord, un montée des eaux dans l’Atlantique, une diminution générale des précipitations sur l’Europe et l’Amérique du Nord et, dans un contexte plus large, il pourrait même perturber la saison de la mousson tropicale annuelle.

Jusqu’à présent, les climatologues n’avaient prédit un éventuel effondrement du système AMOC qu’au moins jusqu’en 2100. Mais cette nouvelle étude indique que cette prévision devrait désormais être révisée. « La perte de stabilité dynamique impliquerait que l’AMOC a approché son seuil critique& rdquor ;, a souligné Niklas Boers, auteur de l’étude et membre du projet TiPES.

La circulation océanique mondiale entre les eaux froides et profondes et les eaux chaudes et peu profondes influence grandement les climats régionaux à travers le monde. Sous le titre « Une possibilité effrayante& rdquor ;, la NASA avait déjà publié un avertissement sévère il y a dix-sept ans sur les effets que le réchauffement climatique de la planète peut avoir sur l’Amérique du Nord et l’Europe : il déclencherait, de façon surprenante, un refroidissement, voire un gel profond, probablement dans quelques décennies, à la suite de l’interruption de l’énorme courant océanique.

La glace est la clé

Selon cette théorie, approuvée par de nombreux scientifiques et maintenant corroborée par cette dernière étude, la fonte de la banquise recouvrant l'Arctique, qui s'accélère ces dernières années, pourrait altérer voire arrêter les grands courants de l'océan Atlantique.

Sans l’immense chaleur fournie par ces courants océaniques – comparable à la production d’énergie d’un million de centrales nucléaires – la température moyenne européenne pourrait chuter de 5 à 10ºC, et certaines régions d’Amérique du Nord se refroidiraient un peu moins. Ce changement de température serait similaire aux températures moyennes de la planète vers la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 20 000 ans.La NASA a prévenu en 2004.

Il existe plusieurs satellites qui surveillent la calotte glaciaire de l’Arctique jour et nuit, dont certains utilisent des micro-ondes au lieu de la lumière visible, leur permettant de « pénétrer les nuages ​​et d’offrir Surveillance des glaces 24h/24 et 7j/7& rdquor;, même en absence totale de lumière.

Les satellites montraient déjà en 2004 une nette descente de la glace « éternelle & rdquor; de l’océan Arctique (la partie qui reste gelée pendant les chauds mois d’été). Cette glace a diminué depuis le début des observations satellitaires en 1978, à une moyenne de 9 % par décennie jusqu’au début de ce siècle. Mais des études plus récentes placent le pourcentage bien au-dessus, suggérant que la disparition des glaces de l’océan Arctique s’accélère.

Un «retournement» clé pour l’équilibre climatique mondial

À tel point qu’une étude récente a prédit que ce que les scientifiques appellent ‘dernière zone de glace‘(où l’eau reste gelée même en été) disparaîtra avant 2100 à cause du réchauffement climatique. Et avec elle toute la faune existante : phoques, ours polaires & mldr;

Le système de circulation de l’Atlantique Nord est très sensible aux apports d’eau douce. Ceci est dû au fait le Gulf Stream déplace l’eau de surface chaude de l’équateur vers le nord à travers l’océan, où l’eau se refroidit, devient plus salée en raison de l’évaporation et est très dense.

À mesure qu’il s’approche de la côte de Terre-Neuve, ou plus au nord-est dans la mer de Norvège, il devient suffisamment dense pour couler. Ce processus est appelé ‘renverser‘. C’est la clé de l’équilibre climatique mondial. L’eau dense se déplace ensuite lentement à travers les eaux profondes jusqu’à l’hémisphère sud, et le flux de retour vers le nord se produit à la surface.

Cela fait que le climat de l’Europe occidentale est aujourd’hui beaucoup plus chaud que celui des latitudes équivalentes en Amérique du Nord, car le Gulf Stream fournit beaucoup de chaleur à ces parties de l’Europe.

Mais lorsque l’eau douce se mélange à l’eau salée dans l’Atlantique Nord, cela rend l’eau moins dense et ralentit le processus de basculement et la circulation océanique. L’étude de la NASA a détaillé que l’eau douce provenant de la fonte des glaciers terrestres qui s’est déversée dans l’Atlantique Nord via le fleuve Saint-Laurent à la fin de la dernière période glaciaire, a fermé le système de circulation des eaux profondes de plusieurs centaines d’années.

Le Gulf Stream ne s’arrêtera pas complètement

De plus, la recherche a conclu que la circulation en eau profonde de l’Atlantique Nord répond de manière linéaire aux ajouts d’eau douce, ce qui signifie que plus vous l’ajoutez longtemps, plus la réduction de la circulation océanique est importante.

L’étude a noté que l’entrée d’eau douce pourrait ralentir le système du cours d’eau et arrêter le chavirement, mais cela n’arrêterait pas complètement le Gulf Stream, car il est partiellement poussé par les vents.

Mais le modèle informatique utilisé par la NASA dans son étude a montré que le Gulf Stream réduit ne transporterait qu’environ la moitié de la chaleur vers le nord, refroidissant ainsi l’Europe occidentale. Cette circonstance contrecarrerait partiellement le ‘effet de serre« que le réchauffement climatique, résultat du changement climatique, est déjà à l’origine d’une grande partie de l’Europe occidentale.

Photo principale : unsplash / NASA