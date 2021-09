Pourquoi le redémarrage de Babylon 5 TV de J Michael Straczynski devrait avoir des fans purs et durs à bord

Plus particulièrement, il semble que Babylon 5 plonge directement dans les produits sérialisés avec ce nouveau synopsis. Alors que la première saison, sous-titrée “Signes et présages”, prévoyait beaucoup de construction du monde dans un format lâche et non connecté, c’est vraiment dans la saison 2 que l’histoire globale a commencé à vraiment cuisiner. Malheureusement, pour les fans du commandant Jeffrey Sinclair, joué par le regretté Michael O’Hare, son rôle dans ce nouveau récit ne semble pas assuré. Ce qui conduit à un autre aspect positif du retour de Babylon 5.