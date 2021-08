Pourquoi le redressement de Corsair Gaming vaut la peine d’être examiné

Jeu de corsaire (NASDAQ :CRSR) conçoit, commercialise et distribue des périphériques, des composants et des systèmes de jeu et de streaming dans les Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Les récents résultats de la société au deuxième trimestre 2021 étaient solides, mais l’action CRSR continuait de baisser.

Source : Shutterstock

Cela pourrait être une opportunité d’investissement intéressante car les fondamentaux de la société sont solides et sa valorisation semble également attractive.

Le stock de CRSR a été discuté dans des forums en ligne cette année et on pourrait dire qu’il s’agit d’un stock de mèmes.

Mais est-ce vraiment ?

Stock CRSR: Plus que Meme

Mon opinion sur les actions meme est que jusqu’à aujourd’hui, je n’en ai trouvé aucune avec de bons fondamentaux que quelqu’un devrait acheter sur la base de faits.

Pour moi, l’action CRSR n’est pas une action mème car elle a généré de la croissance, de la rentabilité et beaucoup de valeur sous forme de flux de trésorerie disponibles. Oui, le ratio court de l’action pourrait en faire un candidat à un éventuel short-squeeze.

Est-ce le stock parfait maintenant? Non, ce n’est pas le cas. Mais il y a beaucoup de choses que les investisseurs potentiels aimeront.

Un solide rapport sur les résultats du deuxième trimestre du 3 août n’a pas encore été reflété dans le cours de l’action. L’action CRSR est en baisse de 25% en 2021 mais cette pression de vente pourrait changer sur la base du dernier rapport trimestriel :

« Le chiffre d’affaires net s’est élevé à 472,9 millions de dollars, soit une augmentation de 24,3 % d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires net du segment des périphériques pour joueurs et créateurs s’est élevé à 155,2 millions de dollars, soit une augmentation de 40,9 % en glissement annuel. Le chiffre d’affaires net du segment Composants et systèmes de jeu s’est élevé à 317,7 millions de dollars, soit une augmentation de 17,6 % en glissement annuel. « Le bénéfice brut s’est élevé à 130,4 millions de dollars, soit une augmentation de 24,1 % d’une année sur l’autre, avec une marge brute de 27,6 %, stable d’une année sur l’autre. La marge brute du segment des périphériques pour joueurs et créateurs s’est élevée à 54,6 millions de dollars, soit une augmentation de 41,0 % en glissement annuel. La marge brute du segment des composants et systèmes de jeu s’est élevée à 75,7 millions de dollars, soit une augmentation de 14,2 % en glissement annuel. “Le bénéfice net était de 27,7 millions de dollars, ou 0,28 $ par action diluée, par rapport au bénéfice net de 22,6 millions de dollars à la même période l’an dernier, ou 0,26 $ par action diluée.”

Mais toutes les mesures clés n’étaient pas bonnes. La société a déclaré un bénéfice d’exploitation de 34,7 millions de dollars, soit une baisse de 4,7 % en glissement annuel. Les flux de trésorerie liés à l’exploitation ont également chuté de 73,6 millions de dollars à 31,6 millions de dollars au cours de la même période.

Amélioration des principales métriques

Un revirement pour Corsair est évident. Le formulaire annuel 10-Q pour l’exercice 2020 a montré que l’entreprise affiche de solides performances financières.

Je souhaite me concentrer sur les indicateurs clés suivants :

Chiffre d’affaires net : 1,7 milliard de dollars en 2020 contre 1,09 milliard de dollars en 2019 soit une augmentation de 55 %. Résultat net : 103 M$ en 2020 contre une perte de 8,3 M$ en 2019. Résultat d’exploitation : 158 M$ en 2020 contre 23,7 M$ en 2019, augmentation de 566 %. Dette nette : 321 M$ en 2020 contre 505 M$ en 2019.

J’aime la croissance des revenus, l’amélioration de la rentabilité et la réduction de la dette rendant le bilan plus solide. Mais là où Corsair semble faire des tonnes de progrès financiers, ce sont les flux de trésorerie disponibles. Selon MarketWatch, en 2019, Corsair a déclaré un flux de trésorerie disponible de 28,26 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 456,62 % par rapport à un montant négatif de 7,92 millions de dollars en 2018.

Et en 2020, la société a déclaré un flux de trésorerie disponible de 159,77 millions de dollars, soit une augmentation de 465,46 % par rapport à 2019.

Valorisation du Stock CRSR

Un article de ReportLinker intitulé « Marché du jeu – Croissance, tendances, impact COVID-19 et prévisions (2021 – 2026) » mentionne qu’une croissance solide est attendue pour l’industrie mondiale du jeu.

Cette croissance pourrait renforcer encore le chiffre d’affaires et la rentabilité de Corsairs.

Parallèlement, une analyse de la valorisation de l’action Corsair par CSIMarket montre que la baisse de 2021 rend l’action CRSR plus attractive.

Le ratio cours/bénéfice pour le deuxième trimestre est de 29,1. Cela se compare bien aux ratios de l’industrie des services professionnels (49,01) et du secteur des services (48,87). respectivement. Le ratio prix/ventes de Corsair est de 2,76, bien en deçà des 5,1 pour son industrie et de 3,17 pour le secteur.

Dans l’ensemble, j’aime le stock CRSR. L’entreprise a trouvé le moyen d’obtenir des résultats financiers solides. Et si 2020 était une année transitoire en raison de la pandémie, 2021 montre que la croissance des revenus continue d’être forte. Ceci, combiné à la croissance substantielle du cash-flow libre, me rend optimiste quant à l’avenir de Corsair.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.