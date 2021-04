Pourquoi le résident a dit au revoir à une star de la série originale dans la saison 4

Dans sa déclaration, les commentaires de Shaunette Renée Wilson indiquent qu’il n’y a pas eu de mauvais sang qui a conduit à sa décision de quitter The Resident, même si elle n’a pas pleinement expliqué sa décision. On ne peut nier que sa décision d’approcher les producteurs «il y a quelque temps» a donné à l’émission la chance d’écrire un arc pour dire au revoir à Mina, d’une manière qui avait du sens pour l’intrigue de la saison 4, ne l’a pas radiée- écran, et a rendu justice au personnage de Wilson.