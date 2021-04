Pourquoi le retour d’avril à Grey’s Anatomy pourrait signifier plus pour les fans que pour Jackson

Sarah Drew, qui incarne April Kepner, a quitté la série lors de la finale de la saison 14. L’histoire d’April était ouverte, ce qui est rare pour les sorties de personnage de Grey’s Anatomy. Elle a quitté le Grey Sloan Memorial pour «faire l’œuvre de Dieu», ce qui a mis un terme au scénario de crise de foi du personnage religieux. En plus de cela, April a finalement noué le nœud avec Matthew, lui donnant une fin heureuse, à la fois personnellement et professionnellement. Maintenant que April revient dans l’épisode du 6 mai, «Look Up Child», elle et son ex Jackson peuvent enfin obtenir la fermeture qu’ils recherchaient tous les deux sans le savoir.