Pourquoi le Royaume-Uni restaure-t-il le Big Ben et quelles nouvelles fonctionnalités obtiendra-t-il ?

Le Big Ben dans le centre de Londres est une merveille d’ingénierie, qui a résisté à l’épreuve du temps, et est l’un des principaux sites touristiques de la ville. Achevée en 1859, la structure s’appelait à l’origine Tour de l’Horloge avant d’être renommée Tour St Stephen. En 2019, il a été rebaptisé en l’honneur de la reine Elizabeth II. S’élevant à 96 m, la tour abrite la grande cloche et l’horloge à sonnerie, considérée comme la plus précise au monde. La cloche – Big Ben – était la plus grande du Royaume-Uni pendant 23 ans.

L’histoire de Big Ben

Une tour de l’horloge se dresse sur le site de Big Ben – une extension du palais de Westminster, le complexe du Parlement britannique – depuis les années 1290.

Le palais a été détruit dans un incendie en 1834. L’architecte Charles Barry a ensuite reconstruit le complexe dans les années 1840, avec Augustus Welby Pugin exécutant sa conception de Big Ben.

La construction a commencé en 1845 à l’extrémité nord du palais. La méthode néogothique de Pugin signifiait que la construction était réalisée de l’intérieur. En conséquence, les Londoniens ont rarement vu les matériaux ou les ouvriers pendant la construction.

La tour a été construite avec des briques, recouvertes de pierre d’Anston, tandis qu’une flèche en fer à deux niveaux surmontait le bâtiment. Un escalier en colimaçon est situé à l’intérieur, un puits d’air apporte de l’air frais et un arbre de poids pour soutenir l’horloge. La base de la tour abrite une prison destinée aux députés indisciplinés.

La conception de l’horloge était le plus grand défi. À ce moment-là, le temps était mesuré par le soleil et il n’était jamais précis. Selon la documentation du gouvernement britannique, l’Astronome Royal voulait que la tour abrite l’horloge à tourelle la plus précise au monde. Il a ordonné que l’horloge soit précise à une seconde près.

Pour réaliser les vœux de l’Astronome Royal, quatre petits quarts de cloches ont été construits avec la grande cloche. Un quart de cloche sonne toutes les 15 minutes, tandis que la grande cloche sonne à l’heure.

Le phare d’Ayrton, installé au sommet de la tour, signale en 1892 lorsque le Parlement siège après le coucher du soleil et peut être vu à travers Londres. Il a été dit qu’à l’origine, la lumière brillait vers le palais de Buckingham afin que la reine Victoria puisse voir si ses députés travaillaient.

Le Big Ben est devenu silencieux à plusieurs reprises, principalement pour des travaux de réparation, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque son carillon était devenu un handicap.

Restauration de Big Ben et nouvelles fonctionnalités

Le gouvernement britannique a annoncé en 2017 que la tour subirait un processus de restauration sur quatre ans, considéré comme le plus grand et le plus complexe de son histoire.

Le gouvernement avait déclaré que le Parlement était en train de restaurer la tour à son ancienne gloire. De plus, ses installations seraient modernisées et améliorées pour s’adapter au 21e siècle. Le gouvernement a ajouté que le projet était vital pour garantir la sauvegarde du site du patrimoine mondial de l’UNESCO pour les générations futures.

Les pierres de la tour s’effondraient, ses ferronneries rouillées, les toits fuyaient et l’horloge vieillissait. Le projet de 80 millions de livres sterling verra la tour subir des réparations et une redécoration et des améliorations des systèmes de santé et de sécurité. La tour deviendra également économe en énergie. Le projet de restauration prévoit également l’installation d’un ascenseur pour améliorer l’accès aux services d’urgence et de maintenance, et la construction d’une cuisine et de toilettes.

Le prochain carillon de Big Ben

Le projet de conversation devrait être terminé d’ici 2021. Les aiguilles de l’horloge ont été restaurées dans leur couleur d’origine, le bleu de Prusse, le 6 septembre. Les travailleurs n’ont découvert que lors de la restauration que les aiguilles de l’horloge étaient bleues et non noires.

Ce Big Ben, qui a sonné pour la dernière fois le 21 août 2017, sera ensuite sonné après son dévoilement en 2022. Le carillon de la cloche a été arrêté pour assurer la sécurité des travailleurs. Un mécanisme de sonnerie temporaire est utilisé pour sonner la cloche le jour de la Saint-Sylvestre et le dimanche du Souvenir depuis 2017.

