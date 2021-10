Pourquoi le rythme des dépenses d’investissement pour les petites et moyennes entreprises pourrait prendre plus de temps que les grands fabricants pour s’accélérer

Crisil a noté que les 350 gros acheteurs avaient reporté leurs investissements l’année dernière en raison de Covid qui avait entraîné une contraction d’environ 14% de leurs investissements globaux.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Après près d’une décennie de cycle de dépenses d’investissement (capex) industrielles privées relativement modérées, les dépenses d’investissement industrielles devraient reprendre pour les grandes entreprises grâce à de nouveaux moteurs de croissance tels que les incitations liées à la production (PLI), la numérisation induite par la pandémie, hausse des matières premières, augmentation des exportations de marchandises, etc., a déclaré lundi l’agence de notation et de recherche Crisil, détenue par S&P. Cependant, l’amélioration des dépenses d’investissement des petites et moyennes entreprises peut prendre plus de temps.

Alors que les grandes entreprises comprenaient 350 des quelque 15 000 entreprises manufacturières non cotées et non cotées à l’infra sur la plate-forme de données et d’analyse de l’agence Quantix, les quelque 14 650 entreprises restantes étaient des petites et moyennes entreprises.

« Les petites et moyennes entreprises mettront un certain temps à augmenter leur capacité actuelle car les grands acteurs ont bénéficié des investissements qu’ils ont entrepris au cours des deux dernières années. Les grands acteurs ont soit bénéficié d’une part plus élevée dans les exportations, soit d’une part plus élevée sur le marché intérieur, et ce phénomène a également été mis en évidence au cours de l’année pandémique, car ils disposaient d’une meilleure chaîne d’approvisionnement et pouvaient donc gagner plus de parts de marché en comparaison. aux moyennes et petites entreprises », a déclaré Isha Chaudhary, directrice de Crisil Research à Financial Express Online.

Il est important de noter que sur les 3,2 à 3,5 lakh crore dépensés chaque année par ces quelque 15 000 entreprises, 62 à 65 % sont dépensés par les 350 grandes entreprises, tandis que 20 à 22 % sont dépensés par environ 1 400 entreprises et seulement 15 à 18 %. est dépensé par plus de 13 000 entreprises.

« En général, à mesure que l’économie se rétablit, la confiance des petites entreprises est inférieure à celle des grandes entreprises. Leurs bilans sont généralement plus petits et plus faibles. Au fur et à mesure de la reprise, il y aura un décalage entre les grandes entreprises et le moment où les petites entreprises commenceront à investir de l’argent dans les dépenses d’investissement. En fin de compte, de tels investissements sont essentiels pour les PME, car les grandes entreprises dépendent de plus en plus d’une solide base de fournisseurs de PME », a déclaré à Financial Express Online Shashank Tripathi, partenaire de PwC India.

Même avant Covid, entre l’exercice 2013-2017, le cycle des investissements industriels privés était relativement modéré en raison de la faiblesse de la demande, de l’offre forte et des bilans à effet de levier, a déclaré l’agence. Bien qu’une reprise ait été visible au cours de l’exercice 2018-2020, elle était principalement due aux investissements réglementaires dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’automobile (conformité aux normes d’émission) et des grandes entreprises métallurgiques.

«Il serait également intéressant de voir différents segments qui pourraient nécessiter des investissements qui ne seront pas vos investissements classiques dans les terrains et les machines, etc. Les entreprises devront investir de manière significative dans la technologie ainsi que d’autres mesures numériques pour stimuler la croissance. Donc, ce que nous pourrions voir, c’est un changement dans le type de dépenses d’investissement que les PME réalisent alors que le pays continue de se remettre de l’impact de Covid », a déclaré un membre senior d’une société d’études de marché à Financial Express Online.

D’autre part, les grands acteurs ont opéré à un taux d’utilisation élevé entre FY16 et FY21 dans des secteurs tels que l’acier, le ciment, la pharma et les FMCG, laissant ainsi désormais la place aux investissements.

Par exemple, dans l’acier, le taux d’utilisation était de plus de 80 % au cours de l’exercice 21, de plus de 70 % dans le ciment, de plus de 55 % dans la pharmacie et de plus de 80 % dans les produits de grande consommation contre un taux d’utilisation de 65 %, environ 52 pour cent, environ 53 pour cent et environ 69 pour cent par les petites et moyennes entreprises dans quatre secteurs au cours de l’exercice 21.

« L’utilisation des gros joueurs a augmenté par rapport aux moyens et petits joueurs. Ce n’est pas seulement à cause du covid, mais structurellement, cela se produit depuis FY16. Les acteurs de petite et moyenne taille devront donc améliorer leur utilisation des actifs actuels et une fois que cela se produira, nous verrons le cycle d’investissement pour eux reprendre. Cela prendra 2 à 2,5 ans dans tous les secteurs malgré les incitations gouvernementales », a ajouté Chaudhary.

Par exemple, le programme PLI peut générer 2,2 lakh crore de capex au cours des 3 à 4 prochaines années, mais si vous examinez le programme dans 13 secteurs, à l’exception du secteur des télécommunications, il n’y a aucun avantage direct pour les MPME ou les petites entreprises. Par exemple, lorsqu’un grand fabricant met en place une unité de capacité et établit des parties en amont ou en aval de la chaîne de valeur, alors le jeu des MPME entrera en jeu, a déclaré Chaudhary.

