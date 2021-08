Pourquoi le Samsung Galaxy Watch4 est une menace sérieuse pour l’Apple Watch | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Samsung a déjà présenté sa nouvelle montre intelligente, la Galaxy Watch 4. Ensuite, nous passons en revue les raisons pour lesquelles elle entre dans la course aux enchères pour être la meilleure montre intelligente de l’année.

Bien qu’il existe de nombreuses marques qui vendent des montres connectées, il y en a deux qui se battent année après année pour vendre ce qui est considéré comme la meilleure montre connectée du moment : Apple et Samsung. Évidemment et au vu des chiffres, la supériorité en termes de ventes de l’Apple Watch est écrasante mais qu’en est-il des avantages ?

Si vous êtes un utilisateur Android, vous n’avez pas vraiment beaucoup d’options, car vous ne pouvez pas utiliser la montre Apple. Dans cette situation, La Samsung Galaxy Watch est la meilleure que vous puissiez acheter, vous serez donc peut-être intéressé de savoir que la Galaxy Watch 4 est déjà en prévente en Espagne à partir de seulement 269 euros. Le modèle de taille 44 mm est un peu plus cher, mais pas beaucoup : il coûte 299 euros.

Il semblait difficile d’améliorer et d’ajouter des fonctions encore plus utiles seulement un an plus tard, mais la firme coréenne a réussi avec certaines fonctionnalités qui améliorent les performances et d’autres qui changent directement l’interface complètement par rapport aux modèles précédents.

Voici pourquoi la Galaxy Watch 4 sera un rival de taille pour Apple.

Pour la première fois, Samsung passe à Wear OS by Google

Tizen OS était le système d’exploitation de toutes les montres Samsung à ce jour, un système d’exploitation entièrement développé par cette marque. Cependant, ils ont maintenant décidé de faire un changement majeur.

Wear OS, de Google, est le système utilisé par la Galaxy Watch 4. Dès le départ, cela augmente considérablement le nombre d’applications compatibles., en plus d’améliorer la synchronisation avec les mobiles de toutes marques, du moins sur le papier.

Il reste à voir comment cela affectera la durée de vie de la batterie, bien qu’à première vue, cela semble une amélioration à prendre en compte.

Conception absolument personnalisable

Bien que tous les magasins ne vendent pas tous les modèles de cette montre, Samsung vous permet de personnaliser son design et ses couleurs à l’extrême, quelque chose de jamais vu auparavant.

Vous pouvez choisir la couleur du bracelet, le cadran ou les détails qui l’entourent, créant des combinaisons infinies de couleurs et même de matériaux.

Évidemment, tout cela affecte le prix de l’appareil.

La pression artérielle est maintenant ajoutée à l’électrocardiogramme

Si la possibilité d’obtenir un électrocardiogramme plus ou moins fiable avec la montre était déjà futuriste, maintenant s’ajoute une autre fonction qui aide aussi : la tension artérielle.

Le Samsung Galaxy Watch 4 le mesure en temps réel, envoyant des alertes lorsqu’il détecte qu’il est anormalement bas ou très élevé.

Pour les personnes ayant des problèmes de tension, c’est une vraie bénédiction.

L’une des premières montres à mesurer la composition corporelle

Il existe déjà des balances intelligentes qui mesurent la graisse corporelle, la quantité d’eau et d’autres valeurs que jusqu’à récemment, vous ne pouviez connaître que dans le bureau du nutritionniste.

Ce qui est surprenant, c’est que maintenant vous pouvez aussi le faire avec votre montre, quelque chose d’absolument nouveau.

En activant la mesure de la composition corporelle et en appuyant simultanément sur deux boutons, cette smartwatch Samsung vous indiquera quel pourcentage de graisse corporelle vous avez et d’autres valeurs très utiles.

Pour la santé et pour le sport, c’est donner un saut qualitatif qui fait la différence avec n’importe quel autre modèle, également avec l’Apple Watch.

Plus interactif que jamais – affrontez vos amis et votre famille

En enregistrant vos pas quotidiens, vous pouvez rivaliser avec vos amis et votre famille pour voir qui donne le plus, avec un tableau virtuel où vous pouvez également partager des commentaires.

C’est une autre tournure de la ludification de l’activité physique, même avec des badges que vous pouvez gagner pour votre bon travail.

