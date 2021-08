Pourquoi le Samsung Galaxy Z Flip 3 est le pliable le plus excitant de 2021

Samsung l’a fait : le fabricant de téléphones a enfin créé un téléphone pliable qui coûte le même prix qu’un téléphone phare « plat ». Enfin, les consommateurs peuvent vraiment choisir entre un Samsung Galaxy Z Flip 3 et un Samsung Galaxy S21 Plus au même prix. Il n’y a plus de taxe sur la nouveauté.

Ou plutôt, pas très grand : vous abandonnerez quand même la gamme photo (le Z Flip 3 n’a pas l’impressionnant téléobjectif de la gamme Samsung Galaxy S21 ni son Space Zoom 50x), et ses caractéristiques sont juste un peu moins impressionnant. Mais avec un chipset Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, il est suffisamment puissant pour mériter son prix avec toutes ses fonctionnalités intactes, faisant du Z Flip 3 le pliable le plus excitant de 2021.

Au même prix que les meilleurs téléphones du marché, les clients peuvent opter pour un Z Flip 3 sans avoir l’impression de faire des compromis. Et pour cela, ils peuvent enfin profiter du réel avantage d’un pliable : le déplacer vers une forme plus pratique pour tout ce que vous faites.

Pour les objets pliables à clapet, il s’agit de le déplier pour la plupart des utilisations typiques du téléphone, telles que l’utilisation d’applications et la navigation sur le Web, puis de le replier dans une taille compacte pour le glisser dans une poche ou un sac. Le Z Flip 3 fait tout cela, et minimise même la plus grande faiblesse de son prédécesseur : au lieu de l’écran externe de 1,1 pouce de la taille d’un petit doigt du Z Flip, l’écran extérieur de 1,9 pouce du Z Flip 3 est presque quatre fois plus grand, ce qui le rend assez grand pour avoir des fonctionnalités d’application comme les commandes de lecture audio.

Le Z Flip 3 est le meilleur pliable à clapet sur le marché, réalisant ce que le Motorola Razr était en train de construire mais ne pouvait pas tout à fait accomplir – et c’est sa propre reconnaissance douce-amère.

(Crédit image : Avenir)

La couronne du Motorola Razr à perdre

Nous ne savons pas exactement pourquoi Motorola a été battu au poing par Samsung pour sortir un téléphone à un prix phare, mais Motorola a certainement été le premier à sortir un clapet pliable : comme nous l’avons signalé, lorsque le Motorola Razr original a été révélé en novembre 2019, nous étions enthousiasmés par les possibilités.

Le Razr avait toujours le design élégant et le je-ne-sais-quoi stylistique de son créateur de téléphone à clapet, préservant la satisfaction tactile d’ouvrir le téléphone et de le refermer, mais avec un écran de smartphone à l’intérieur. Il y avait cependant des problèmes, notamment des inquiétudes concernant les particules envahissant l’espace entre l’écran et la charnière, ainsi que des rapports de températures glaciales affectant la durabilité de l’écran.

(Crédit image : Avenir)

Des mois après la sortie du Razr, le premier Samsung Galaxy Z Fip est sorti, et il l’a emporté sur le pliable de Motorola dans presque tous les sens – de meilleurs appareils photo, un affichage supérieur, moins de problèmes d’écran et de charnière, et il pouvait être ouvert à n’importe quel angle. Les deux appareils ont été dépassés par des versions légèrement raffinées en 2020, bien qu’ils n’aient pas apporté de grands changements, ce qui signifie que l’écran de 1,1 pouces susmentionné du Z Flip ne pouvait toujours pas rivaliser avec l’écran de 2,6 pouces du Razr, ce qui était idéal pour les aperçus tout en prenant selfies et fonctionnalités d’écran limitées,

Le Z Flip 3 semblerait réduire considérablement l’avantage du Razr avec son écran de 1,9 pouces, mais la vraie victoire consiste à atteindre la parité des prix avec les téléphones phares. C’est ce dont les pliables avaient le plus besoin : un modèle qui rivaliserait avec certains des téléphones les plus vendus sur le marché.

(Crédit image : Samsung)

Samsung : les pliables complètent, ne remplacent pas les « appartements »

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est clairement le pliable dominant des deux annoncés chez Samsung Unpacked, mais il conserve également le prix premium de son prédécesseur, avec un coût de départ de 999 $ / 949 £ / 1 499 AU $. Sa compatibilité avec le stylet S Pen en fait un appareil pour les consommateurs soucieux de la productivité, d’autant plus que le Samsung Galaxy Note 21 a été annulé.

Étant donné que le Z Flip 3 est proposé à un prix compétitif par rapport à d’autres téléphones phares – y compris le propre Galaxy S21 Plus de Samsung – mais lors des briefings, Samsung a assuré à TechRadar que le pliable ne déplacera pas les autres téléphones de sa gamme, et sera plutôt complémentaire à ses combinés « plats ». .

De toute évidence, les consommateurs auront besoin de temps pour peser un pliable à prix compétitif par rapport aux téléphones traditionnels et décider si la nouveauté du pliage en vaut la peine.

Il est également clair que Samsung réfléchit beaucoup à la façon dont les gens utilisent les pliables à clapet – ou, au cours de l’année écoulée depuis la sortie du Z Flip original, a vu ce que faisaient de nombreux fabricants de boîtiers. Samsung vendra des étuis avec un anneau circulaire – idéal pour accrocher un collier ou pour y glisser un doigt – et une large boucle pour insérer une sangle.

Le débat des consommateurs sur l’opportunité d’adopter les pliables comme plus qu’un choix de niche commence avec le Z Flip 3, qui pourrait être la rampe de lancement pour beaucoup d’envisager un Z Fold 3 ou un autre appareil. Si un jour on se demande s’il faut choisir entre “flats” ou “folds” lors de l’achat de téléphones, c’est parce que le Z Flip 3 a été mis en vente au bon moment avec le bon prix.