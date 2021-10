Pourquoi le secteur des MPME touché par Covid est prophétisé pour stimuler l’économie vers l’objectif de 5 000 milliards de dollars d’ici FY25

En raison de la baisse des activités, des fermetures à l’échelle nationale et de la fermeture des marchés limités pendant la pandémie, 43% des PME ont accepté la solution numérique. (Image pour représentation)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’Inde a la deuxième plus grande base de MPME, juste après la Chine. Le secteur des MPME est un moteur clé pour l’économie indienne et possède le potentiel de répandre l’industrialisation dans tout le pays. Le secteur contribue à près de 40 pour cent des exportations totales du pays et à 45 pour cent de l’ensemble de la fabrication et emploie 40 pour cent de la main-d’œuvre. Et ces deux dernières décennies ont été très fructueuses pour le secteur. Selon les données du gouvernement, on estime que 11,10 crore d’emplois sont créés par le seul secteur des MPME.

Heureusement, l’économie du pays vise également à atteindre 5 000 milliards de dollars d’ici l’exercice 25 et l’industrie et le gouvernement ont déployé des efforts considérables pour saisir cette opportunité. Cette coïncidence des désirs place le secteur des MPME aux commandes du développement économique du pays. Ce secteur devait contribuer à près d’un quart du PIB d’ici 2020, mais la pandémie l’a ralenti. Actuellement, le secteur des MPME contribue à 17 pour cent du PIB du pays, cependant, ce secteur peut fournir la poussée nécessaire requise par l’économie nationale pour atteindre ses objectifs.

Voyons maintenant pourquoi ce secteur devrait stimuler l’économie au cours des trois prochains exercices. Premièrement, les résultats au niveau micro de ce secteur sont louables. Avec 6,3 millions de MPME fonctionnelles dans le pays, ce secteur génère des emplois pour la main-d’œuvre du pays. Et avec l’emploi, il y a une réduction de la pauvreté, une augmentation de l’alphabétisation et une migration de la main-d’œuvre vers l’amélioration du niveau de vie. Parallèlement à cela, la croissance continue du secteur des MPME dans le pays a conduit à un développement régional rapide, à une augmentation des exportations et à une amélioration de la qualité de vie des personnes employées dans le secteur. Tous ces résultats au niveau micro ont un énorme impact direct ou indirect sur l’économie et son PIB.

Vient ensuite le rôle du secteur en tant que « Moteur de croissance ». Les PME indiennes représentent 80 pour cent des entreprises du pays, créant plus de 8 000 produits différents à valeur ajoutée, et la productivité du secteur attire de nombreux IDE. En outre, il y a une augmentation des exportations globales du pays. Selon de nombreuses études de marché, le développement holistique de ce secteur sera crucial pour placer l’Inde au centre de la fabrication et des opérations mondiales. Ces facteurs soulignent également l’importance du secteur des PME dans les objectifs économiques du pays.

Ici, le gouvernement joue également un rôle essentiel dans la stimulation de l’économie via le secteur des MPME. Et le gouvernement a très bien compris les exigences du secteur et fournit et entretient progressivement un environnement hospitalier pour que le secteur s’épanouisse. Le gouvernement a très récemment alloué Rs 20 000 crore à utiliser pour le développement des MPME grâce aux prêts MUDRA. Il existe actuellement de nombreuses incitations, subventions et programmes du gouvernement pour encourager ces moteurs à pousser. Les incitations liées à la production (PLI) pour les fabricants, la facilité d’accès au crédit grâce à des programmes tels que le programme de fonds de garantie de crédit, le programme de subvention d’investissement lié au crédit, montrent tous le vif intérêt du gouvernement pour le secteur.

Bien qu’il y ait eu une croissance énorme dans le secteur, et que le gouvernement y participe volontairement et rapidement, il est nécessaire d’apporter certains ajustements essentiels aux normes et directives déjà existantes. L’importance de réglementer le prix des matières premières ne peut tout simplement pas être négligée. De nombreuses MPME ont des accords avec des PSU pour leur matière première, mais ces accords ont été signés il y a longtemps et les prix ont changé, et il est nécessaire de réviser les coûts en fonction de la situation actuelle du marché. Le gouvernement et les organismes de réglementation sont également incapables d’assurer à ces entreprises un marché pour leurs produits finis.

Comme dans tous les secteurs, il y aura également des obstacles à la croissance du secteur des MPME, mais ces MPME ont également trouvé des moyens de les contourner. En raison de la baisse des activités, des fermetures à l’échelle nationale et de la fermeture des marchés limités pendant la pandémie, 43% des PME ont accepté la solution numérique. On estime qu’environ 3 millions de PME ont utilisé Internet pour vendre leurs produits. La route à parcourir pour ce secteur sera assez facile, quel que soit le défi, les personnes derrière cette industrie minimiseront ou neutraliseront toujours les défis, de manière assez efficace.

Yogesh Pawar est fondateur de l’École de leadership inspirant et président de l’Association of Inspiring Syndicate of Entrepreneurs. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

