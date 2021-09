Pourquoi le secteur hôtelier touché par Covid pourrait attirer des investisseurs stratégiques et augmenter le flux de transactions

(Image représentative – Westin Goa)

Par Vishal V Singh, Siddharth Pal

L’industrie hôtelière indienne était à l’aube d’un cycle haussier qui a commencé de FY16 à FY19. Au cours de l’exercice 2019, le secteur de l’hôtellerie indien était à un point d’inflexion et était sur le point de connaître une forte croissance tirée par des perspectives d’offre et de demande saines pour les deux prochaines années avec une augmentation du revenu disponible et des arrivées de touristes étrangers (ALE). Cependant, la pandémie de Covid-19 a brutalement interrompu la reprise de l’industrie hôtelière indienne. Une baisse marginale a été observée au cours de l’exercice 2020, en raison de l’impact précoce de Covid-19 en février 2020 et mars 2020. Durement touché par les répercussions de la pandémie de Covid-19, le secteur hôtelier indien a connu l’une de ses performances les plus faibles jamais enregistrées au cours de l’exercice 21.

Comme l’industrie hôtelière est intrinsèquement à forte intensité de capital avec une longue période de gestation, historiquement, les niveaux d’endettement à l’échelle de l’industrie de l’hôtellerie ont été élevés. Avec le début de Covid-19, l’exercice 21 a connu des revenus contractés, des pertes d’exploitation massives entraînant une augmentation des niveaux d’endettement (les entreprises ont opté pour des moratoires sur les prêts et ont emprunté progressivement pour la liquidité et le fonds de roulement). Les retombées économiques de la pandémie de Covid-19 ont entraîné un stress financier important pour les propriétaires d’hôtels, affectant potentiellement la viabilité à long terme de nombreuses entreprises hôtelières.

Pour surmonter cette période de tensions financières, la RBI du 06 août 2020, a permis aux entreprises de bénéficier d’une restructuration de prêts pour une durée de deux ans, limitée aux dettes en difficulté uniquement dues au Covid-19. Cependant, la plupart des sociétés hôtelières ne pouvaient pas atteindre les ratios de référence/seuil spécifiques au secteur tels qu’établis par le cadre de résolution RBI et ce cadre ne pouvait pas fournir l’aide indispensable aux acteurs hôteliers.

Le 07 juin 2021, RBI a annoncé le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence 3.0 (ECLGS) qui fournissait une garantie à 100% aux établissements de crédit membres offrant de nouvelles facilités de crédit à ses emprunteurs dans les domaines de l’hôtellerie (hôtels, restaurants, salles de mariage, cantines, etc.), des voyages & secteur du tourisme, des loisirs et du sport et de l’aviation civile. Ces liquidités devraient fournir un soutien immédiat indispensable aux entreprises hôtelières à court d’argent. Cependant, l’industrie doit se préparer à une période beaucoup plus longue de demande modérée résultant de la pandémie, de nombreux experts du secteur indiquant que ce secteur devrait revenir aux niveaux d’avant Covid d’ici l’exercice 23/24.

Tout n’était pas catastrophique dans l’industrie hôtelière. Certains des joueurs de l’hôtel ont montré qu’ils étaient agiles et ont ajusté leurs stratégies pour survivre pendant la pandémie. Au cours de l’exercice 21, certains des acteurs répertoriés ont été témoins de changements dans les structures de coûts, les hôtels rationalisant le coût du personnel par chambre, se concentrant davantage sur une automatisation accrue et sous-traitant certains des éléments de coût non essentiels. Certaines de ces mesures de rationalisation des coûts entreprises pendant la pandémie devraient avoir un impact positif durable sur la marge bénéficiaire d’exploitation des hôtels à l’avenir. L’exercice 21 a également vu une augmentation de la part des services de restauration et des services auxiliaires, les hôtels augmentant leurs services tels que la livraison de nourriture (via des plateformes en ligne) ou la location de cuisines pour les besoins de la cuisine en nuage et offrant des options de séjour prolongé ou des forfaits séjour ou travail aux clients.

Selon les commentaires du marché, l’exercice 21 a été témoin d’une solide performance des hôtels de loisirs avec un détournement des voyages d’agrément à l’étranger à l’intérieur de l’Inde. Cela a renouvelé l’intérêt des sociétés hôtelières pour l’augmentation de leur présence dans les destinations de loisirs afin de tirer parti de la demande intérieure croissante. L’exercice 21 a également vu un changement dans le comportement et les préférences des clients : la plupart des clients préfèrent désormais les hôtels de marque pour leur séjour prévu (plutôt que les propriétés indépendantes non affiliées). Des conditions de marché modérées pourraient entraîner des ouvertures retardées au cours des prochaines années et certaines fermetures de propriétés provoquant un changement dans la dynamique de l’offre ou une croissance négative de l’offre à court terme.

Ces changements positifs dans la structure coûts-revenus et l’impact des modèles d’offre et de demande ont donné un coup de pouce majeur aux acteurs stratégiques et aux investisseurs qui ont une forte vision à long terme de l’industrie hôtelière et cherchent à étendre leur empreinte en Inde.

Compte tenu du stress financier dans le secteur de l’hôtellerie qui a été exacerbé avec Covid-19, les prêteurs et les propriétaires d’hôtels pourraient rechercher une sortie ou des moyens de réduire la dette. Les prêteurs peuvent engager une série de procédures d’insolvabilité contre les sociétés hôtelières. Il pourrait également y avoir des opportunités de règlement ponctuel de prêts dans les actifs hôteliers, des transactions sur le portefeuille de prêts hôteliers, des transactions pour compte propre et des opportunités stratégiques avec des banques et des institutions financières. L’exercice 21 n’a pas connu d’activité de transaction hôtelière de haut niveau, cependant, avec une faiblesse prolongée observée dans le secteur, l’écart entre les prix de l’offre et les prix de l’offre devrait se réduire considérablement et les activités de fusion et acquisition dans le secteur de l’hôtellerie pourraient s’accélérer au cours des exercices 22-23. Il pourrait également y avoir des opportunités d’acquérir un portefeuille approprié d’actifs hôteliers sur des marchés clés pour accroître l’empreinte. Avec la préférence des clients pour les hôtels de marque, il pourrait y avoir une énorme opportunité pour les opérateurs indiens de conclure des contrats de gestion et de se concentrer sur un modèle d’actifs légers. Les acteurs stratégiques et les investisseurs disposant d’une forte liquidité pourraient bénéficier d’un coût d’acquisition moins élevé et probablement de conditions plus avantageuses.

(Vishal V Singh est associé chez Deloitte India et Siddharth Pal est directeur associé chez Deloitte India. Les opinions exprimées par les auteurs sont les leurs.)

