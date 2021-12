Pourquoi le Sénat a confirmé des dizaines d’ambassadeurs à la dernière minute

Le Sénat a confirmé vendredi et samedi une liste longtemps retardée de candidats à l’exécutif et à la magistrature, comblant des postes laissés ouverts pendant des mois en raison de l’obstruction républicaine.

La session marathon du Sénat, qui s’est déroulée aux premières heures de samedi matin avant de s’ajourner officiellement juste après 4 heures du matin, heure de l’Est, comprenait des votes de confirmation pour 41 ambassadeurs et neuf juges des tribunaux de district fédéraux nommés par le président Joe Biden, selon le fondateur de Punchbowl News, Jake Sherman. .

Tout à fait le dernier jour de session pour le Sénat. Ils ont confirmé 9 juges des tribunaux de district, 41 ambassadeurs et 5 autres postes. Ils ont également invoqué la cloture sur deux autres juges du circuit.@RahmEmanuel se rend à Tokyo. 48-21 voix. – Jake Sherman (@JakeSherman) 18 décembre 2021

Parmi les personnes confirmées figuraient l’ambassadeur des États-Unis au Japon Rahm Emanuel, l’ambassadeur des États-Unis en France Denise Campbell Bauer et l’ambassadeur des États-Unis auprès de l’Union européenne Mark Gitenstein.

Le Sénat a également confirmé son 40e juge nommé Biden, selon le journaliste du Washington Post Seung Min Kim, plus que tout autre président au cours de sa première année au pouvoir depuis Ronald Reagan.

La ruée vers les confirmations de dernière minute vendredi – le dernier jour de la session 2021 du Sénat – était un effort pour surmonter un arriéré d’environ 150 candidats à la présidence. De nombreux postes diplomatiques et de sécurité nationale restent ouverts grâce à l’obstruction des républicains du Sénat et à la lenteur des nominations de l’administration Biden. Malgré les progrès de vendredi, de nombreux candidats encore en attente devront être renommés par le président lors de la nouvelle session, retardant davantage le processus.

Les républicains ont bloqué les confirmations pour faire avancer leurs propres programmes

Le processus global de confirmation des candidats à la présidence est devenu de plus en plus difficile ces dernières années, mais l’arriéré de vendredi était le résultat de plusieurs demandes spécifiques de sénateurs républicains.

En particulier, les sénateurs Ted Cruz, Josh Hawley et Marco Rubio ont tous retenu les candidats du service extérieur et de la sécurité nationale de Biden jusqu’à ce que leurs propres priorités se voient garantir un vote.

La plupart des candidats à la présidence n’ont pas fait l’objet d’obstruction systématique depuis un changement de règle en 2013 (et aucun ne l’est depuis 2017), il n’est donc techniquement pas possible pour un seul sénateur républicain de bloquer la confirmation d’un candidat. Cependant, ils peuvent en faire un processus épuisant en refusant le consentement unanime pour confirmer les nominations.

Plus précisément, bien qu’un seul sénateur n’ait pas le pouvoir d’arrêter complètement le processus – à condition que le candidat ait le soutien d’au moins 50 sénateurs avec le vice-président pour rompre l’égalité – il peut ouvrir la parole au débat. Cela prend beaucoup de temps au Sénat, ce qui serait un défi à tout moment, mais surtout lorsque l’arriéré de confirmation est si important et que la Chambre a d’autres priorités majeures à régler.

« Au cours des dernières années, bon nombre de ces candidats auraient navigué avec consentement et coopération, mais cette année, une poignée de républicains ont détourné les règles du Sénat pour ralentir le processus », a déclaré jeudi le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. . « C’est cynique, c’est totalement inutile, et le pire de tout, c’est préjudiciable – gravement préjudiciable – à notre sécurité nationale. »

.@SenSchumer sur la confirmation des candidats de Biden: « Une poignée de républicains ont détourné les règles du Sénat pour ralentir le processus. C’est cynique, c’est tout à fait inutile, et pire que tout, c’est préjudiciable, gravement préjudiciable à notre sécurité nationale. » pic.twitter.com/YzenPmylkg – La Colline (@thehill) 16 décembre 2021

Avant vendredi, Cruz a tenté de conclure un accord avec Schumer pour échanger un vote sur les sanctions contre le gazoduc russe Nord Stream 2 contre des votes pour confirmer 16 ambassadeurs et responsables du département d’État, sans succès. Alors que les États-Unis ne sont pas favorables au Nord Stream 2, un gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne, l’administration Biden a annulé les sanctions contre la société qui l’avait construit afin de préserver les relations entre les États-Unis et l’Allemagne, un allié clé qui a approuvé le gazoduc.

« J’ai clairement indiqué à chaque responsable du département d’État, à chaque candidat du département d’État, que je mettrais ces candidats en suspens à moins que et jusqu’à ce que l’administration Biden suive la loi et arrête ce pipeline et impose les sanctions », a déclaré Cruz dans une déclaration d’août. .

En fin de compte, Cruz a obtenu son vote – il est prévu pour le 14 janvier – et a accepté de lever son emprise sur des dizaines de nominations diplomatiques, qui ont été confirmées du jour au lendemain.

Aussi : c’est précisément pourquoi Schumer n’a pas accepté l’offre de Cruz de confirmer 16 personnes. il a 41 ambassadeurs – Jake Sherman (@JakeSherman) 18 décembre 2021

Hawley a également essayé la tactique de décrochage de Cruz, mais avec moins de succès. Après le retrait désastreux des États-Unis d’Afghanistan en août, Hawley s’est engagé à bloquer tous les candidats de Biden à la sécurité nationale et au Pentagone à moins que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le secrétaire d’État Antony Blinken ne démissionnent de leurs postes. Cela ne s’est pas produit, mais Hawley a menacé de suspendre le processus de confirmation « aussi longtemps qu’il le faudra », comme il l’a dit début décembre. « Si je suis toujours sur le terrain à faire ça en 2023, qu’il en soit ainsi en 2024, qu’il en soit ainsi, jusqu’à ce que quelqu’un soit tenu responsable. »

Hawley et Cruz en particulier peuvent avoir des raisons plus larges pour leur obstruction – tous deux ont été accusés de bloquer les nominations au moins en partie pour se positionner comme des antagonistes de Biden dans les courses potentielles de 2024.

Malgré les défis de Cruz et Hawley, les démocrates ont continué avec 56 voix au total, selon le Washington Post, ainsi qu’un vote au sol pour confirmer Emanuel comme ambassadeur au Japon.

Schumer, pour sa part, a semblé assez satisfait du résultat de la longue nuit de vote.

« En fin de compte, nous aurons invoqué la clôture sur deux juges de circuit, confirmé neuf juges de tribunal de district, confirmé 41 ambassadeurs et confirmé cinq autres membres de l’équipe du président Biden », a-t-il déclaré samedi, selon le Hill. « Ça a été une longue journée mais une bonne journée de travail. Je remercie mes collègues.

Les ambassadeurs sont des postes diplomatiques essentiels

En plus de la série de confirmations de vendredi, le Sénat a également confirmé jeudi l’un des candidats ambassadeurs les plus en vue de Biden après que Rubio a accepté d’autoriser la confirmation de Nicholas Burns en tant qu’ambassadeur en Chine.

Burns, un diplomate de carrière qui a servi à la fois sous les républicains et les démocrates au cours d’une carrière de 30 ans, notamment en tant que sous-secrétaire d’État de 2005 à 2008 et en tant qu’ambassadeur des États-Unis auprès de l’OTAN, a été nommé en août ; jusqu’à cette semaine, son poste était resté vacant au cours des 14 derniers mois dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine.

Rubio tenait en otage la nomination de Burns en attendant un vote sur sa législation visant à sanctionner les produits fabriqués par le travail des esclaves dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang en Chine. Le Sénat a adopté le projet de loi à l’unanimité jeudi, et Biden a indiqué qu’il le signerait.

Mais la logique consistant à maintenir des nominations clés sur des priorités législatives individuelles, même lorsqu’elles sont liées, est au mieux opaque et au pire potentiellement dommageable.

Comme le sénateur Chris Murphy (D-CT) l’a souligné au Sénat en septembre, ce type d’obstruction empêche les professionnels qui pourraient aider à accomplir ces priorités, ou au moins gérer les relations diplomatiques, de faire leur travail.

« Il faut juste beaucoup de culot pour que mes collègues se tiennent ici sur le sol et critiquent la conduite de la politique étrangère du président en même temps qu’ils refusent de permettre au président d’avoir du personnel pour mener la politique étrangère », a déclaré Murphy.

De même, selon Politico, les politiciens européens seraient également devenus frustrés par l’obstruction de Cruz avant les confirmations de vendredi. « Cruz bloque tout », a déploré un haut responsable européen.

Que se passe-t-il ensuite ?

Après avoir déposé une demande de clôture sur 22 candidats Biden pour confirmation, Schumer a averti jeudi que « nous pourrions être de retour ici dans un proche avenir pour refaire tout cela ».

C’est parce que, malgré le nombre de candidats confirmés vendredi, bon nombre de ceux qui sont encore en attente devront retourner au bureau de Biden pour être renommés au cours de la nouvelle année – en passant par le même processus de comité et en donnant potentiellement aux républicains plus de chances de ralentir. marcher leur confirmation.

Actuellement, le Sénat devrait se réunir à nouveau le 3 janvier et votera sur la confirmation de Gabriel Sanchez à la Cour d’appel du neuvième circuit.

À long terme, cependant, le processus de confirmation pourrait être révisé pour éviter de longs retards. Selon Andrew Desiderio de Politico, certains sénateurs demandent un changement de règle pour éviter que ce type de retard de confirmation ne se reproduise. Un groupe bipartite s’est réuni lundi pour discuter de modifications potentielles des règles afin d’éviter le type d’obstruction qui a contribué à l’arriéré de confirmation actuel, mais on ne sait pas à quoi pourraient ressembler ces modifications.

Dans l’intervalle, Murphy a déclaré à Desiderio qu’il s’inquiétait des futurs combats de confirmation.

« Mon inquiétude est que cela ne disparaisse pas, pas seulement pour les ambassadeurs », a déclaré Murphy. « Je veux dire, tout le monde a une emprise sur chaque agence. Donc, il ne semble pas que les règles, telles qu’elles existent actuellement, fonctionnent pour les nominés. »