Pourquoi le sergent. 1re classe Alwyn Cashe vient de devenir le premier récipiendaire de la médaille d’honneur noire depuis le 11 septembre (regarder)

Kasinal Cashe Blanc était au chevet de son frère lorsque le fantassin de l’armée est décédé en 2005 des suites de brûlures graves qu’il avait subies en sauvant des camarades soldats de l’épave en flammes de leur véhicule en Irak.

Seize ans plus tard, son frère décédé a reçu jeudi la plus haute décoration militaire du gouvernement pour actes de bravoure. Sgt. 1ère classe Alwyn Cashe, qui a servi dans la 3e division d’infanterie à Fort Benning, en Géorgie, est devenu le premier militaire noir américain à recevoir la médaille d’honneur pour ses actions depuis le 11 septembre.

« Mon petit frère restera dans l’histoire », a déclaré White au Ledger-Enquirer. « Son nom et ses actions seront à jamais commémorés. »

Cashe a subi des blessures mortelles alors qu’il servait en Irak le 17 octobre 2005, après avoir sauvé d’autres soldats du véhicule en feu lors de l’opération Iraqi Freedom dans la province de Salah Ad Din. Cashe a grandi à Oviedo, en Floride, et s’est enrôlé dans l’armée en juillet 1989 après avoir obtenu son diplôme du lycée d’Oviedo. Il a été déployé pendant la guerre du Golfe de 1991 et a servi en Corée et en Allemagne avant d’être déployé en Irak en 2005 alors qu’il servait comme sergent de peloton dans la 3e brigade, 3e division d’infanterie à Fort Benning.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait du fait que Cashe soit le premier soldat noir à recevoir la plus haute distinction pour bravoure pour service pendant la guerre contre le terrorisme, Cashe-White a déclaré que son frère avait « mérité » cet honneur grâce à ses actions. Cashe a d’abord reçu la Silver Star, la troisième plus haute distinction de l’armée pour sa bravoure au combat, mais son commandant de bataillon, le lieutenant-général Gary Brito, et d’autres officiers ont plaidé pendant des années pour que Cashe méritait d’être surclassé pour la médaille d’honneur.

la veuve de Cashe, Tamara, a reçu la médaille d’honneur du président Joe Biden lors de la cérémonie de jeudi à la Maison Blanche. Deux autres soldats américains qui ont combattu en Irak et en Afghanistan, Sergent de première classe Christopher A. Celiz et Sergent-chef Earl D. Plumlee, ont également reçu le prix pour leur « bravoure remarquable » en Irak et en Afghanistan.

