Pourquoi le social CX est désormais une superpuissance pour une marque

Par Piyali Chatterjee Konar

La pandémie a amplifié le rôle de la communication en ligne dans la vie de chacun, en particulier les médias sociaux. 68 % des participants à l’enquête 2021 Customer Xperience (CX) Outlook de Hansa Research ont signalé une augmentation significative de l’engagement et de la participation des clients sur les réseaux sociaux. Les médias sociaux sont désormais un outil de communication indispensable pour créer et partager des informations et engagent 3,96 milliards d’utilisateurs dans le monde. Alors que les utilisateurs des médias sociaux recherchent, examinent et s’engagent activement en ligne avec les marques avant l’achat, pendant l’achat et même après l’achat pour le service client et l’assistance, les entreprises ne peuvent plus se permettre d’ignorer l’importance croissante des médias sociaux. Une expérience de médias sociaux transparente et engageante offre plusieurs avantages aux organisations. Cela peut avoir un impact positif sur la notoriété de la marque, augmenter l’acquisition de clients et améliorer l’engagement des clients.

Qu’est-ce que l’expérience client sociale ?

Près de 50 % des utilisateurs de médias sociaux utilisent les réseaux sociaux pour rechercher des produits et services. Ainsi, les médias sociaux jouent un rôle important dans la définition d’une attente vis-à-vis de la marque et dans la création des bases de l’expérience qu’un client est susceptible d’avoir en interagissant avec la marque (CX), les médias sociaux imbibés dans la stratégie CX d’une marque signifie que la marque est toujours à l’écoute et réceptif au monde extérieur. Utiliser les canaux de médias sociaux comme un mécanisme de réponse robuste pour interagir avec les clients et les « fans » de la marque et créer les moyens d’une expérience de bout en bout plus riche et plus efficace pour les deux parties est ce qui définira la future tendance du Social CX.

1. Un marketing efficace sur les réseaux sociaux fait une marque

Les réseaux sociaux sont fantastiques. Il vous permet d’atteindre des millions de personnes, les goûts de Facebook ont ​​plus d’utilisateurs que de nombreux pays réunis, les médias sociaux sont rapides et réactifs et, plus important encore, une marque peut créer une communauté en ligne dynamique via ces canaux qui l’aident à engager son et les clients potentiels beaucoup plus efficacement.

Entrer dans l’esprit des clients et interagir avec eux aide les marques non seulement à créer un CX beaucoup plus durable, mais l’aide également à comprendre les tendances à court et à long terme. Au cours de la dernière décennie, les marques ont compris l’importance des médias sociaux et les ont exploités comme une superpuissance. À l’échelle mondiale, des marques comme Nike, Volvo, Spotify et même des géants traditionnels comme Chevron ont montré qu’une gestion proactive des médias sociaux peut aider une marque à atteindre ses clients et à les engager dans un dialogue substantiel sur la marque et ses valeurs fondamentales.

2. Les médias sociaux comme outil de réduction des risques

L’avènement d’Internet et du commerce électronique a conduit à une vague de marques traditionnelles cherchant à passer au monde virtuel et à la montée en puissance de toute une catégorie D2C (Direct to Consumer). L’ère d’Internet a donné lieu à de nouveaux types de crises de marque qui ont généralement pris les marques au dépourvu. Les marques en sont pleinement conscientes et beaucoup investissent dans l’intégration de protocoles de crise dans leur stratégie Social CX afin de réduire les risques de leurs marques en ligne.

Les médias sociaux font ou défont les marques à grande vitesse ces jours-ci. Même des marques comme Lux, Godrej, Hero et Amazon ont vu comment une crise en ligne en Inde peut survenir à partir de rien et nuire ensuite à la valeur globale de la marque construite si minutieusement au fil des ans.

Better Social CX permet à la marque d’interagir avec les clients armés de beaucoup plus de données et de contexte. Par exemple, un client peut avoir tweeté sur la qualité qu’il aimait du produit, ou il peut avoir envoyé un message direct à la marque sur les réseaux sociaux pour une demande de service client.

3. L’analyse sociale aide à identifier et à résoudre les problèmes des clients

Il y a quelques mois, un article du Times Of India affirmait que les médias sociaux étaient la nouvelle ligne d’assistance en cas de crise en Inde. Ce genre de frapper le clou sur la tête. Les clients qui ne sont pas en mesure de trouver des points de contact faciles pour mettre en évidence leurs griefs envers la marque trouvent du réconfort dans les médias sociaux. Le revers de la médaille pour la marque est que parfois les clients expriment leurs problèmes et critiquent sévèrement la marque, ce qui entraîne une perte de la face publique.

Une analyse sociale efficace peut aider les marques à identifier les situations et les problèmes et à être mieux préparées à y faire face en temps réel. La surveillance des conversations autour de l’industrie permet de découvrir de nombreuses informations sur ce qui fonctionne et, plus important encore, sur ce qui ne fonctionne pas pour le client. Ces informations pourraient être une mine d’or pour l’équipe produit et marketing et peuvent faire partie de la stratégie CX holistique. Les clients aiment quand leurs problèmes sont résolus. Les canaux de médias sociaux peuvent aider à développer des relations directement avec les clients sans aucun intermédiaire. Cela permet à la marque de travailler plus fort et aide également le client à se rapprocher de la marque et à lui faire davantage confiance.

4. Assurer une CX sociale transparente peut maximiser le potentiel d’une entreprise

Les analyses en temps réel peuvent révéler beaucoup de choses sur un client et quels sont exactement ses besoins et ses exigences vis-à-vis du produit/de la marque. Cela alimente à son tour la stratégie Social CX pour répondre au client avec un niveau d’engagement plus élevé et exactement quel type de contenu le public veut, quand et sur quel canal. Les analyses peuvent également aider à comprendre les profils des clients et filtrer ceux qui sont susceptibles d’être des défenseurs et des ambassadeurs de la marque. Cela aide à son tour une marque à maximiser son empreinte sur les réseaux sociaux, à élargir sa clientèle et à obtenir une connaissance approfondie des clients qui facilite l’innovation future.

En conclusion, une bonne présence sur les réseaux sociaux est indispensable de nos jours. Un Social CX efficace peut faire ou défaire une marque. Les réseaux sociaux ne sont plus seulement un endroit pour envoyer des informations. Il s’agit d’un canal hautement interactif entre la marque et ses clients et il est essentiel pour améliorer l’expérience client sur les plateformes de médias sociaux de la marque grâce à une communication cohérente, réactive et transparente. Une bonne expérience client sur la plate-forme de médias sociaux d’une marque a le pouvoir d’avoir un impact significatif sur la fidélité des clients et, par conséquent, les entreprises doivent intégrer les médias sociaux dans la stratégie globale d’expérience client (CX) de l’organisation.

L’auteur est vice-président directeur national CX, Hansa Research

