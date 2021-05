John Krasinski admire clairement le travail de Stephen King et a été incroyablement touché par la légende qui prend le temps de s’extasier sur son propre film, puis d’échanger des e-mails entre eux. Krasinski et King partagent tous deux un amour pour Boston et son équipe de baseball, les Red Sox, ce qui a ajouté un petit quelque chose à leur lien. King l’a même invité à utiliser ses billets – il n’a pas encore encaissé, mais il y réfléchit.