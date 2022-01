Pourquoi le spin-off ‘Golden Girls’ ‘Golden Palace’ vaut la peine d’être regardé

La nouveauté de Hulu à partir de lundi est « The Golden Palace » – 24 épisodes abandonnés à la fois – qui partage une chanson thème et trois actrices avec « The Golden Girls », une émission sur quatre veuves partageant une maison à Miami. Situé à une époque d’épaules rembourrées et de pantalons amples, c’est une affaire à l’ancienne, multicaméra, au point même des références culturelles, qui nécessiteront le recours à l’encyclopédie : Gordon McRae, Leona Helmsley, Señor Wences, Jimmy Swaggart, Paul Prudhomme, Chia Pet, la comédie musicale « Li’l Amber », « I Dream of Jeannie » et « That Girl ».

Dans « The Golden Palace », qui transforme une comédie domestique en comédie de travail (bien qu’un lieu de travail dans lequel vivent également les personnages), Blanche (Rue McClanahan), Rose (Betty White) et Sophia (Estelle .) achètent un hôtel qu’elles ont été assuré est un bon investissement mais qui s’avère être un mauvais, même s’il s’agit d’une propriété en bord de mer bien équipée. Le personnel qu’ils trouvent a été réduit à deux : le manager Roland (Don Cheadle, un jeune homme qui devrait aller loin dans ce métier) et le chef Chuy (Cheech Marin, dépassant la comédie), ajoutant des acteurs noirs et bruns là où il n’y en avait pas auparavant. Il y a aussi un enfant, Oliver (Billy L. Sullivan), car cela a dû sembler une bonne idée, jusqu’à sa cession à mi-saison.

Bien que l’hôtel fasse mieux ou moins bien selon les besoins d’un épisode donné, il y a souvent peu ou pas de places libres et la salle à manger est généralement pleine. Pourtant, il n’y a pas de nouvelles embauches, l’ensemble de l’hôtel et du restaurant étant géré par les acteurs susmentionnés. (., environ 70 – et jouant environ 90, je pense – bus des tables.)

Blanche, comme DuBois, est ce qu’on pourrait appeler extrêmement sexuellement positive, une femme qui a usé trois matelas garantis pour durer toute une vie; Rose, une enfant dans le corps de Betty White, est une douce fille de ferme du Midwest d’origine scandinave fantaisiste; et Sophia a une connaissance intime du crime organisé. Parfois, ils peuvent jouer contre le type, exprimer des pensées profondes ou de vraies émotions, ou tout simplement exploser. « Vous dites à cette vermine ingrate à la table quatre s’il ne se tait pas à propos de ses muffins, je lui verserai du beurre chaud dans les coins et recoins », crache Rose, de manière inhabituelle, pour le rire.

Faut-il regarder cette émission ? Même avec 24 épisodes, vous pouvez tout traverser en quelques nuits dédiées, alors pourquoi pas ? Est-il important que vous puissiez fournir les punchlines à un bon nombre de blagues avant que les acteurs n’y arrivent ? Comme lorsque le fils de Blanche, Matthew (invité Bill Engvall) avoue : « Nous aimons les mêmes choses », et elle répond : « Oh mon Dieu, vous êtes gay. » Peut-être que cela vous fera vous sentir brillant. Peut-être que ce sera juste réconfortant, comme lorsque vous ouvrez la porte de votre propre maison après une dure journée d’absence.

Le casting est génial – légendaire, pourrait-on dire – même s’ils jouent dans la suite d’un spectacle dont les gens se souviennent mieux et aiment davantage. Et si rien d’autre, il y a 24 épisodes de Betty White qui n’étaient pas disponibles il y a une semaine. Les stars invitées incluent George Burns, Eddie Albert (jouant un personnage appelé M. Douglas), Bobcat Goldthwaite, Barry Bostwick, Ned Beatty, Ricardo Montalbán, Harvey Korman et Tim Conway parmi d’autres émissaires notables de la fin du 20e siècle. Bea Arthur, la Golden Girl absente, rend une visite en deux épisodes.

Un jeune Don Cheadle avec Estelle . dans « The Golden Palace », de 1992.

(Diffusion CBS)

Il y a beaucoup de blagues sur le sexe, et des blagues sur la vieillesse, et la combinaison dynamite de blagues sur le sexe et la vieillesse. (Vous pouvez vraisemblablement les considérer – certains d’entre eux – comme stimulants.) Blanche, comme mentionné, est très préoccupée par le sexe, et bon nombre de ses lignes ont à voir avec le sexe qu’elle veut avoir, ou a eu et a parfois. (Ce n’est bien sûr pas le genre de spectacle dans lequel les gens sont vus au lit ensemble, à moins, disons, que les femmes doivent coucher ensemble pour libérer une pièce.) Sophia l’appelle une « salope » et aime les affections, cependant. elle-même a l’habitude de commenter les fesses des hommes. Même Rose a une histoire à propos de se déguiser en personnages de contes avec son défunt mari ou de faire l’amour dans leur grange. (Blanche : « Comment as-tu pu faire ça avec toutes ces vaches qui te regardent ? » Rose : « Comment ne pourrais-tu pas ? ») De temps en temps, on fait une blague à Marin parce qu’il est Cheech Marin. (« Est-ce que j’ai l’air du genre de gars qui fumerait de la marijuana ? ») Mais il a aussi fait des blagues sexuelles.

Certaines blagues sonnent comme si elles avaient été écrites il y a 30 ans. Un épisode dans lequel l’hôtel est pris à plusieurs reprises pour un restaurant chinois fonctionne à un nub a gag dans lequel « Qui moi ? est censé ressembler à un nom chinois et demande à Margaret Cho de dire : « Chien ? Pas de chien cuisinier ! Une ligne sur le fait de ressembler à « le dernier des Mohicans » est destinée à indiquer un teint rouge. Il y a des gags sur les femmes qui ressemblent à des hommes et des femmes qui ressemblent à des hommes habillées en femmes. Il y a une blague sur le harcèlement sexuel – « Vous léchez un jardinier sur la nuque, tout d’un coup, c’est une infraction fédérale », dit Blanche – je vous laisse traiter ou laisser glisser. (C’est, en tout cas, cohérent avec le personnage.)

D’un autre côté, il y a un engagement clair avec le passé, le présent et l’avenir – un échange que vous avez peut-être vu monter en flèche sur Internet – lorsque, dans l’épisode « Les courses de Camp Town ne sont plus aussi amusantes qu’avant « , Blanche intensément Dixie accroche un drapeau confédéré devant la réception pour accueillir les invités des Filles du Sud traditionnel et Roland menace de démissionner.

« Ce drapeau ne concerne pas les matchs de football universitaire, les abeilles à courtepointe ou le poulet frit le dimanche », dira-t-il enfin, en guise de l’éduquer. « Il s’agit d’universités qui ne me laisseront pas entrer ; il s’agit d’entreprises qui ne m’embaucheront pas ; il s’agit de croix brûlées sur les pelouses des gens aujourd’hui, pas dans le mauvais passé, Blanche, aujourd’hui. Ajoutant pour l’équilibre régional : « Et pas que dans le sud, Blanche, le nord est tout aussi mauvais. »

« Maudits Yankees », dit Blanche, qui se demande ensuite : « Qu’est-ce que je suis censé penser de tous ces gens que j’aime ? Qu’est-ce que je suis censé penser de moi ? Tous mes merveilleux souvenirs. Ils sont tous ternis maintenant par… la vérité.

« Les Blancs vont devoir commencer à faire des suppositions positives lorsqu’ils parlent de personnes de couleur. » Ajout pour l’équilibre racial : « Et les personnes de couleur pourraient faire des hypothèses positives lorsqu’elles voient des Blancs. »

Poignée de main, tremblement d’âme. Applaudissements. Étreinte. Dans 30 ans, tout devrait s’arranger.