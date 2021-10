Pourquoi le stock BABA qui souffre depuis longtemps est un achat criard

Est-il possible que la longue souffrance Alibaba (NYSE :BABA) l’action a enfin touché un plancher ? Il y a tout juste un an, l’action BABA se négociait à plus de 300 $ par action alors que la puissance chinoise du commerce électronique volait haut. Puis vint une série de problèmes et de malheurs qui ont fait chuter les actions jusqu’à un creux pluriannuel inférieur à 140 $ plus tôt ce mois-ci.

Ces derniers jours, les actions ont atteint environ 165 $, en partie grâce à une reprise plus large des actions technologiques chinoises et au fait que BABA est récemment devenu l’une des actions les plus discutées sur Reddit WallStreetBets.

Cependant, les actions se négocient toujours avec une décote d’environ 50 % par rapport à il y a un an. Et quand vous parlez d’une entreprise connue comme l’équivalent chinois de Amazon (NASDAQ :AMZN) avec son e-commerce et ses services cloud en pleine croissance, cela mérite d’être pris en compte.

Je ne vais pas enterrer le point ici. J’adore les actions BABA et je pense depuis longtemps qu’elles ont plus de potentiel qu’Amazon pour des gains à long terme. Et maintenant qu’il montre des signes de vie après un long sommeil baissier, comptez-moi sur ceux qui pensent qu’Alibaba est un achat criard à ce stade.

Les actions de BABA chutent alors que la Chine réprime

Voyons d’abord comment nous en sommes arrivés là. Jusqu’à présent en 2021, l’action BABA est en baisse d’environ 30%. Sa chute a vraiment commencé lorsque Pékin a visé le fondateur d’Alibaba, Jack Ma. En plus de créer Alibaba, Ma était à la tête de Groupe de fourmis, l’une des plus grandes sociétés de technologie financière au monde.

Voici comment Forbes a décrit Ma dans un profil :

Ma était également une célébrité mondiale – la personne chinoise vivante la plus célèbre. Selon les sondages, il était plus connu hors de Chine que Xi Jinping. Jack Ma était Jeff Bezos, Elon Musk et Bill Gates tout en un. Il était le leader de la Chine nouvelle.

De toute évidence, ce genre de célébrité et de richesse ne convenait pas au gouvernement communiste chinois. Dans le même profil, un conseiller anonyme du Conseil d’État chinois a déclaré que le gouvernement voulait « restreindre » Ma, affirmant que c’était comme « mettre une bride à un cheval ».

Si c’est le cas, Ma était complètement brisée. La Chine a pris des mesures calculées qui ont coûté au groupe Ant une valeur estimée à 70 milliards de dollars.

Premièrement, Pékin a annulé l’introduction en bourse très attendue d’Ant, qui aurait été évaluée à plus de 34 milliards de dollars, un nouveau record. Comme Alibaba détenait une participation importante dans Ant, les actions de BABA auraient tiré un avantage immédiat de l’offre.

Ensuite, le gouvernement a ordonné à Ant de former une société holding financière distincte qui serait confrontée au même type d’exigences de capital que les grandes banques. Et il a ordonné à Ant de briser son «monopole de l’information» sur son énorme trésor de données client détaillées.

Le fonds monétaire d’Ant, qui était à l’époque l’un des plus importants au monde, a également été touché. Les régulateurs gouvernementaux ont ordonné à Ant de « réduire activement » la taille du fonds.

En fin de compte, la Chine a approuvé un plan pour que Ant Group commence à exploiter une nouvelle société de financement, mais Ant Group ne détiendra que la moitié de la nouvelle société et devra absorber 155 milliards de dollars de prêts en cours.

Alibaba lui-même n’a pas échappé aux pénalités. Il a été condamné à une amende antitrust de 2,8 milliards de dollars. Et il a été contraint de vendre sa participation minoritaire dans Mango Excellent Media, qui est une unité de Hunan TV, gérée par l’État. Alibaba a subi une perte de 38% sur cette transaction.

Le Bull Case pour BABA Stock

Avec tout ce qui se passe, pourquoi voudrais-je toujours le stock BABA ? Et pourquoi devriez-vous?

De toute évidence, tous les espoirs qu’Alibaba avait de tirer parti de sa puissance de commerce électronique, de son activité cloud croissante et des ressources fintech dominantes d’Ant Group ont disparu. Mais ce qui reste est sacrément bon.

Alibaba est toujours l’Amazon de Chine. C’est le leader incontesté du commerce électronique dans un pays où la croissance économique éclipse encore tout ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs. La Banque mondiale a déclaré que la Chine devrait connaître une croissance du PIB de 8,5% cette année. N’importe quel politicien à Washington remuerait ciel et terre pour se rapprocher de ce chiffre.

Au cours de son dernier trimestre, la société a affiché une croissance de son chiffre d’affaires de 33,8% d’une année sur l’autre. Le bénéfice net du trimestre s’élevait à 45 milliards de dollars. Ainsi, la société continue de gagner de l’argent, même si elle a raté les estimations de bénéfices des analystes.

De plus, Alibaba Cloud est finalement devenu rentable à la fin de l’année dernière, et sa croissance est rapide. Les revenus du cloud computing devraient passer de 5,65 milliards de dollars en 2020 à 9,3 milliards de dollars cette année, puis à 12 milliards de dollars en 2022, selon Trefis.

Les comparaisons avec Amazon Web Services sont incontournables, tout comme le potentiel de croissance.

Le résultat sur BABA Stock

Je ne prédis pas que l’action BABA atteindra à nouveau 300 $ l’année prochaine. Mais à 165 $, il est incroyablement sous-évalué. Même les analystes les plus baissiers ont fixé des objectifs de prix dans les 200 $.

Pékin a blessé Alibaba, mais les dégâts ne sont pas permanents. Pour les traders à court terme, l’action BABA devrait bien rebondir au cours des six à douze prochains mois. Et pour les investisseurs à long terme, considérez l’action BABA comme un pari sur la croissance du commerce électronique alimentant une économie qui croît plus rapidement que tout dans l’hémisphère occidental.

C’est un pari qui vaut la peine d’être pris.

