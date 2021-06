Pourquoi le stock de NKLA a presque doublé au cours des dernières semaines

Nicolas (NASDAQ :NKLA) est une illustration de l’essor et de l’effondrement des sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) de l’année dernière. Nikola est devenu célèbre en 2020. Les investisseurs espéraient que Nikola, propulsé par son charismatique fondateur, Trevor Milton, pourrait devenir le prochain Tesla (NASDAQ :TSLA). Pendant un certain temps, les actions de la NKLA ont grimpé en flèche alors que le pitch de Milton gagnait de plus en plus d’attention.

Source : Stéphanie L Sanchez / Shutterstock.com

Contrairement à Tesla et Elon Musk, cependant, Milton ne pouvait pas maintenir la machine à battage médiatique indéfiniment. Les vendeurs à découvert ont rapidement attaqué Nikola, soulignant de nombreuses faiblesses dans les opérations de l’entreprise. Contrairement à Tesla, Nikola n’a pas su écarter les sceptiques. Bientôt, Milton a quitté l’entreprise et les actions de la NKLA s’effondrent.

Cela aurait pu être la fin de la ligne pour l’entreprise. Elle n’a pas encore de revenus, le fondateur de l’entreprise a démissionné et son nom a été largement discrédité. Qui voudrait encore investir dans Nikola après tout ça ?

Il s’avère que bon nombre de personnes ont par la suite voulu acheter des actions de la NKLA. En effet, les actions ont de nouveau rebondi. Pourquoi Nikola s’envole-t-il à nouveau et sa course est-elle durable?

Les arguments des ours sont périmés maintenant

Nikola reste l’une des actions de premier plan les plus fortement shortées. Un étonnant 35% du flottant a été vendu à découvert selon les données les plus récentes.

Il était logique que tout le monde ait voulu parier contre Nikola l’année dernière. Nikola a considérablement surestimé ses capacités au public, comme le montre le plus explicitement l’incident tristement célèbre au cours duquel l’entreprise a fait rouler un camion sur une colline pour donner l’impression que le véhicule fonctionnait. Pour ceux qui viennent de suivre Nikola en 2020, une vision négative de l’entreprise est justifiée.

Cependant, beaucoup de choses ont changé. Le constructeur automobile a une toute nouvelle équipe de direction, et il a levé beaucoup d’argent. Plus encourageant, Nikola teste les véhicules qu’il a produits.

Nikola dit maintenant qu’il sera en mesure de produire 100 véhicules par jour d’ici la fin de l’année. Certaines personnes ont prétendu que Nikola n’était qu’un « vaporware ». Cependant, jetez un œil à l’usine de fabrication en Arizona qu’elle construit. Cette vidéo en accéléré montre les progrès rapides que l’entreprise réalise sur l’usine.

Nikola a une réelle chance de réussir

Nikola ne génère pas encore de revenus, mais il y a pas mal de signes qu’il fait des progrès tangibles. C’est en fait plus que ce que l’on peut dire pour de nombreuses autres sociétés SPAC qui développent des véhicules électriques.

L’ancienne équipe de direction de Nikola a peut-être utilisé de nombreuses pratiques commerciales sommaires pour faire démarrer l’entreprise. Ce n’est plus ce qui fait bouger le cours de l’action, cependant. Peu importe comment Nikola est arrivé là où il est maintenant, il peut atteindre un succès commercial.

Les ours semblent accrochés au mauvais comportement dans lequel l’entreprise s’est engagée auparavant. C’est compréhensible. Mais ce n’est pas une bonne raison de rester négatif sur le titre aujourd’hui.

Au cours de la prochaine année, Nikola devrait vendre un nombre raisonnable de véhicules et commencer à montrer ses nouvelles capacités de fabrication en Arizona. Cela pourrait suffire à augmenter encore le stock de la NKLA.

Le verdict sur l’action NKLA

Nikola n’est probablement pas une bonne action à mettre dans un compte de retraite, car nous n’avons probablement pas assez d’informations pour déterminer si la nouvelle équipe de direction et la stratégie commerciale de Nikola réussiront un jour.

Cela dit, il semble tout à fait insensé de continuer à parier contre les actions de la NKLA à ce stade. L’entreprise a suffisamment de liquidités pour s’en sortir pour le moment, ainsi qu’un plan d’affaires retravaillé. Et les actions de nombreuses autres sociétés de véhicules électriques avec de nombreux drapeaux rouges augmentent à nouveau.

Dans un environnement commercial caractérisé par des compressions courtes et des stocks de mèmes, Nikola semble être le nom parfait à adopter pour les affiches Reddit.

Les investisseurs de valeur classiques comme Ben Graham et Warren Buffett n’achèteraient pas d’actions NKLA. Mais sur le marché actuel, les actions fonctionneront probablement. Ne soyez pas surpris si l’action NKLA continue d’accélérer dans les semaines à venir.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.