Pourquoi le système de facturation électronique a été un tour de montagnes russes pour les MPME jusqu’à présent

Il vous est difficile de rectifier les erreurs dans les factures électroniques sur lesquelles l’IRN est déjà généré car il s’agit d’un processus qui prend du temps. (Image : coffre-fort)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le système de facturation électronique ou de facturation électronique a terminé un an de son voyage en octobre. Cela a été un tour de montagnes russes pour de nombreuses entreprises, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Cela continue d’être difficile pour les nouveaux arrivants. La facturation électronique est une initiative du gouvernement indien visant à transformer la façon dont les entreprises interagissent les unes avec les autres à long terme.

Applicabilité de la facturation électronique

Dans le cadre de la facturation électronique, vous pouvez obtenir des factures validées avec des numéros de référence de facture (IRN) uniques et des codes de réponse rapide (QR) signés du réseau GST (GSTN). Votre GSTR-1 et le GSTR-2A/2B des acheteurs correspondants sont remplis automatiquement. Depuis le 1er avril 2021, tous ceux dont le chiffre d’affaires annuel total dépasse Rs 50 crore doivent générer des factures électroniques pour leurs ventes interentreprises (B2B) et à l’exportation, couvrant également les moyennes entreprises selon la définition révisée des MPME.

Des avantages à gogo

La facturation électronique a été mise en œuvre pour combler les lacunes dans le rapprochement des données de la TPS et réduire l’évasion fiscale. Vous pouvez demander un véritable crédit de taxe sur les intrants tout au long de la chaîne d’approvisionnement et profiter de l’automatisation de la préparation des déclarations de revenus. De plus, l’interopérabilité des données entre les différents logiciels permet d’intégrer la gestion des comptes fournisseurs au système de facturation de votre organisation.

Malgré de nombreux avantages, le système de facturation électronique n’est pas exempt de défis, en particulier pour les moyennes entreprises. La facturation électronique étant au cœur du fonctionnement d’une entreprise, tout échec dans sa configuration ou sa mise en œuvre peut entraver la continuité de l’activité.

Perturbation des opérations quotidiennes

Il vous est difficile de rectifier les erreurs dans les factures électroniques sur lesquelles l’IRN est déjà généré car il s’agit d’un processus qui prend du temps. Une petite erreur telle que la valeur ou le signalement d’un mauvais acheteur GSTIN peut s’avérer être un casse-tête. Vous pouvez manquer des champs obligatoires selon le schéma de facture électronique, tels que le code HSN obligatoire à six chiffres pour les factures B2B. Vous ne pouvez pas rectifier de telles erreurs directement sur la même facture électronique, mais devez l’annuler et générer une nouvelle facture à signaler au GSTN.

Lisez aussi: Plus de 5 lakh d’enregistrements de vente au détail et de gros Udyam en 5 mois depuis l’inclusion dans les MPME

De plus, vous n’êtes pas autorisé à annuler une facture électronique si elle est associée à une facture électronique active, malgré des erreurs. De plus, les factures électroniques ne peuvent être annulées après les vingt-quatre heures de leur génération. Dans de tels cas, vous devez principalement utiliser des notes de crédit, ce qui entraîne un travail de documentation supplémentaire. Étant donné que la modification des factures électroniques n’est pas une option offerte aux contribuables, le processus de rectification devient difficile. Les couches inférieures des moyennes entreprises ont du mal à gérer des annulations et des révisions aussi fréquentes des factures électroniques. Elle est également due en partie au choix de solutions de planification des ressources d’entreprise (ERP) et pourrait également être due à un manque de processus définis et testés.

Problèmes dans les factures électroniques liées aux factures électroniques

La facture électronique jointe à une facture électronique, expirant plus fréquemment, entraîne l’annulation de la facture électronique et la génération d’une nouvelle, dont vous ne pouvez pas prolonger la validité. La validité d’une lettre de transport électronique dépend du poids du moyen de transport et de la distance parcourue. Dans de nombreux cas, la validité des lettres de transport électroniques est plus courte que l’exigence réelle. Vous devez prolonger la validité de ces e-way bills séparément sur le portail e-way bills.

De plus, vous devez séparer les documents nécessitant la génération de factures électroniques des autres, ce qui est une tâche ardue sans automatisation ni support technologique. Ces tâches multiples peuvent avoir un impact négatif sur la productivité des équipes dans ces petites et moyennes entreprises, augmentant la documentation et mettant une pression inutile sur les ressources limitées avec lesquelles l’entreprise fonctionne.

Besoin de tests approfondis

Nous avons observé que l’efficacité des équipes a baissé pour plusieurs clients en raison d’une mise en œuvre incorrecte et non testée du système de facturation électronique. Nous avons également constaté que la qualité des factures électroniques souffre d’une perte de suivi lorsqu’il n’y a pas de rôles et de responsabilités d’accès prédéfinis assignés au sein de votre organisation. Vous devez impliquer plusieurs équipes pour planifier et créer un système de facturation électronique efficace, tel que les finances, l’entrepôt, etc.

Manque de rangement

De nombreuses petites et moyennes entreprises ne disposent pas de dispositifs de stockage. Vous pouvez être affecté par le manque d’installations de stockage et de serveurs pour les IRN, non pris en charge par le GSTN. L’audit consiste à revoir la trace des factures électroniques générées au cours de l’exercice.

Rapprochement des données de factures électroniques : une tâche ardue

Vous devez rapprocher les données de facture électronique renseignées automatiquement dans le GSTR-1 avec les livres de comptes ou le registre des ventes pour un classement GSTR-1 précis. Vous devez trier régulièrement les données B2B de Business-to-Consumers (B2C). Si vous manquez de systèmes ou de solutions automatisés, il y a un risque d’erreurs et de pénalités. Plusieurs moyennes entreprises touchées par la pandémie de COVID-19 ne pouvaient pas se permettre des solutions de qualité raisonnable pour répondre à leurs besoins de rapprochement automatisé.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Problèmes hors de votre contrôle

Les MPME sont également affectées par des pannes de serveur intempestives, affectant directement leurs opérations quotidiennes d’entreprise. Si vous augmentez la facture électronique sur des GSTIN invalides, cela peut causer un énorme problème. Il n’y a pas de validations appropriées pour l’inscription à la TPS des clients/acheteurs annulés.

Le gouvernement doit également fournir un support système de bout en bout approprié aux entreprises pour une conformité en douceur. Le système de facturation électronique peut être amélioré, avec de plus en plus d’entreprises rejoignant l’écosystème dans les mois à venir, en particulier les petites entreprises n’utilisant pas de solutions ERP ou de conformité fiscale. En tant que petite entreprise se conformant à la facturation électronique, vous pouvez vous recentrer rapidement sur le marché grand public. On peut également commodément fonctionner à partir de zones reculées en tant qu’escompte de factures, et les prêts numériques feront un bond en avant en Inde si la facturation électronique est étendue aux MPME.

Archit Gupta est le fondateur et PDG de Clear. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.