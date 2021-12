Pourquoi le télescope spatial James Webb semble si étrange

Après 25 ans et près de 10 milliards de dollars, le télescope spatial James Webb a enfin quitté la planète Terre. Présenté comme le successeur du bien-aimé télescope spatial Hubble, le miroir de Webb est six fois plus grand et ses instruments sont réglés pour observer des longueurs d’onde plus longues, afin de détecter la lumière étirée des galaxies primitives distantes de 13,5 milliards d’années-lumière.

Cette mission principale – voir les premières étoiles et galaxies qui se sont formées après le Big Bang – a déterminé la conception inhabituelle et stimulante du télescope. Au lieu d’un tube brillant, le télescope Webb ressemble à un nid d’abeille géant monté sur une planche de surf argentée. La réponse courte à la raison pour laquelle cela ressemble à cela est : il doit être très gros et très froid.

Dans la vidéo ci-dessus, l’astrophysicienne de la NASA Amber Straughn et moi-même construisons un petit modèle du télescope pour explorer sa conception extraordinaire.

