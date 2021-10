Pourquoi le timing n’était pas bon pour un accord Andretti-Alfa Romeo F1 · .

La dernière tentative d’Andretti Autosports d’acquérir une équipe de Formule 1 a rencontré un obstacle. La société basée aux États-Unis dirigée par le champion CART Indycar et ancien pilote McLaren F1 Michael Andretti – fils du champion de F1 1978 Mario – a déposé une offre pour Force India en 2018, a eu des discussions provisoires avec Haas et, selon des sources connaissant les pourparlers. d’avoir soumis une offre pour acquérir 80% de Sauber, actuellement en course sous le nom d’Alfa Romeo.

Les mêmes sources indiquent maintenant que tout accord est hors de propos après la rupture des pourparlers, prétendument après que les deux parties aient rencontré un certain nombre de « lignes rouges ». Ainsi, c’est le retour à la case départ pour Andretti. Sauber reste entre les mains d’Islero Investments, une filiale de la société suisse Longbow Finance, qui a acquis la société par défaut après avoir converti la dette accumulée par la direction précédente en propriété à part entière.

Surtout, Longbow n’avait pas prévu de devenir propriétaire d’une équipe de F1; Cependant, la société financière aux poches profondes n’a pas non plus besoin de quitter Sauber à tout prix, en particulier après avoir réalisé d’importants investissements en capital pour stabiliser l’entreprise et moderniser les installations de l’équipe à Hinwil, en dehors de Zürich.

Pour sa part, Andretti a cherché la « bonne » opportunité, indiquant qu’il n’était pas prêt à entrer en F1 à tout prix. En 2018, Andretti a offert 25% du prix éventuel de Force India, ce qui donne un indicateur de ce qu’il considère être la «bonne» opportunité. Ce ne sont là que quelques-unes des principales différences entre les parties.

Andretti cherche à revenir en F1 en tant que propriétaire d’équipe En vertu de l’accord Concorde 2013-2020 – qui définit la relation entre la F1, ses concurrents et la FIA – une moyenne d’une équipe par an a changé de mains ou a complètement fermé ses portes. Pourtant, mis à part les récentes vagues d’excitation entourant un éventuel accord Sauber / Andretti, tout a été calme sur ce front cette année, pour une bonne raison. L’accord 2021-2025 des équipes avec la F1 offre une structure de revenus plus équitable et un processus de gouvernance rationalisé, qui améliorent tous deux le sort des indépendants.

Le dernier engagement comprend la clause de frais «anti-dilution» très critiquée et contestée, qui augmente artificiellement la valeur des équipes en exigeant que les nouveaux arrivants paient des frais de 200 millions de dollars (146 millions de livres sterling) aux équipes actuelles pour rejoindre une «franchise» qu’ils ne font pas même posséder (!). Ainsi, la seule option réaliste pour un futur patron d’équipe de F1 souhaitant entrer avant 2026 est d’acquérir une équipe existante à un prix plus élevé.

Cette prime ne s’applique, cependant, que si quelqu’un est assez idiot pour payer bien au-dessus des chances étant donné que les frais sont susceptibles d’être supprimés à partir de 2025. Ce qui était un marché d’acheteurs jusqu’à la fin de l’année dernière est rapidement devenu un marché nul. Les chefs d’équipe en herbe attendent le moment, prêts à investir ces 200 millions de dollars dans leurs propres équipes pour 2026 – dans quatre ans, un clin d’œil en termes de F1. Pourquoi gaspiller 200 millions de dollars sur une clause qui pourrait s’avérer temporaire ?

La saison 2022 de F1 voit également l’arrivée de nouvelles réglementations techniques et des premières voitures conçues sous le plafond budgétaire avec des technologies moins complexes (moins chères). Bien qu’il soit impossible de prédire qui obtiendra les bons règlements de 2022, la sagesse conventionnelle veut qu’il y ait moins de possibilités pour les équipes de se tromper. Le spectacle devrait s’améliorer et les revenus avec, et les valeurs des équipes devraient augmenter. D’où la conviction de Longbow que Sauber a une valeur inexploitée.

Tout acheteur potentiel de Sauber est également confronté à des complexités créées par l’emplacement de l’équipe dans un pays non membre de l’Union européenne avec des lois du travail strictes et l’une des devises les plus fortes d’Europe. Ironiquement, un pays qui non seulement interdit les courses sur circuit non électriques, mais n’a pas d’industrie automobile ou de sport automobile établie à laquelle faire appel.

L’équipe de Sauber est connue sous le nom d’Alfa Romeo depuis 2019Vrai, depuis le début de 2021, les équipes britanniques sont désormais basées sur un territoire hors UE, mais elles peuvent s’appuyer sur un vaste réseau de fournisseurs nourri depuis de nombreuses années et s’appuyer sur un large bassin de personnel capable de découper et changer d’équipe sans avoir à se soucier de déménager leurs familles. Ce bassin de main-d’œuvre a également une profondeur considérable en raison du grand nombre d’équipes de séries d’alimentation opérant à partir du Royaume-Uni.

Attirer du personnel F1 expérimenté (principalement hors du Royaume-Uni) en Suisse n’est pas une tâche facile, car les employés doivent soit se déplacer chaque semaine, soit déraciner leur famille. Une fois là-bas, ils sont moins susceptibles d’être braconnés, mais l’astuce consiste à les obtenir en premier lieu. De même, diverses universités britanniques proposent des diplômes en sport automobile – la Suisse n’offre que peu ou pas de ce qui précède, et a donc moins de talents locaux.

Bien que les taux de salaire moyens ne s’appliquent pas aux salaires F1, ils fournissent des indications sur les attentes. La moyenne annuelle du Royaume-Uni s’élève à 31 000 £; en Suisse, il équivaut à 48 000 £, soit 50 % de plus. Il est clair que les coûts de main-d’œuvre – que ce soit au sein de l’usine ou pour des articles d’origine locale – sont considérablement plus élevés, tandis que les articles achetés par Sauber auprès de fournisseurs F1 traditionnels basés au Royaume-Uni sont soumis à des droits.

Pourtant, les prix en argent et les revenus de parrainage de Sauber sont payés dans la monnaie universelle de la F1, le dollar américain – et plus encore pour Andretti, qui ciblerait les partenaires américains. Ces facteurs de change compliquent ce qui est un environnement commercial difficile ; Andretti, habitué aux marchés américains libérés, pourrait se passer de telles distractions. De plus, Alfa Romeo reste inconnue aux USA, pourtant Sauber a signé une prolongation de plusieurs années avec la marque.

Dans ce contexte, l’étonnement n’est pas que les pourparlers aient échoué entre Andretti et Sauber, mais qu’ils aient été initiés en premier lieu. Il y a peu de doutes sur le fait que le nom Andretti finira par passer en F1; il y a encore moins de doutes sur la vente de Sauber – mais les deux parties risquent de rester un moment étant donné que la F1 n’est actuellement ni un marché d’acheteurs ni de vendeurs.

