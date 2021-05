Pourquoi le titre officiel de Captain Marvel 2 The Marvels est une si grosse affaire

Monica Rambeau

Nous avons rencontré Monica Rambeau pour la première fois à l’âge de 10 ans dans Captain Marvel, mais plus tôt cette année, l’adulte Monica est entrée en jeu, avec Teyonah Parris la jouant dans la série Disney + WandaVision. En tant qu’agent de SWORD, Monica a enquêté sur la bulle que Wanda Maximoff a invoquée dans la ville de Westview pour vivre ses fantasmes de sitcom, et après de multiples entrées et sorties de cet Hex, Monica est sortie de WandaVision avec des pouvoirs comme l’absorption d’énergie, la vision spéciale et l’intangibilité. . Dans les bandes dessinées, Monica a utilisé plusieurs noms de super-héros, notamment Photon, Pulsar, Spectrum et Captain Marvel, et elle portait en fait ce dernier surnom avant Carol Danvers. Elle mérite donc vraiment d’être regroupée en tant que Marvel pour ce film, et bien qu’elle ne soit pas encore officiellement confirmée, c’est un bon pari que nous verrons Monica de Parris évoluer en un super-héros à part entière.