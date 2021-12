Pourquoi le vaccin contre la grippe saisonnière change chaque année

Le vaccin contre la grippe est quelque chose que beaucoup d’entre nous tiennent pour acquis. Chaque année, dès le début de l’automne, des affiches « vaccin contre la grippe gratuit disponible » commencent à s’aligner dans les pharmacies et les cliniques. Mais aux États-Unis, seulement environ la moitié de la population reçoit le vaccin. Quand on parle de grippe, beaucoup l’assimilent à un terrible rhume, au pire gênant. Mais on estime que les souches annuelles de grippe causent des centaines de milliers de décès dans le monde. La réalité est que nous vivons avec la grippe depuis si longtemps que nous oublions souvent à quel point elle peut être dangereuse.

La raison pour laquelle nous avons besoin d’un vaccin annuel contre la grippe en premier lieu : le virus est particulièrement susceptible de changer. Cette capacité à muter est également ce qui le rend particulièrement efficace pour provoquer des menaces de niveau pandémique. Les quatre dernières pandémies avant Covid-19 ont été causées par un virus de la grippe. Les experts préviennent qu’un autre est inévitable et que notre vaccin contre la grippe saisonnière ne va pas l’arrêter.

Depuis 80 ans, la façon dont nous recherchons et fabriquons notre vaccin annuel contre la grippe est restée la même. C’est un processus coûteux et rapide qui implique des prédictions et des œufs de poule. Le résultat est un vaccin contre la grippe saisonnière qui est certainement assez bon, mais nous pouvons faire mieux. Et maintenant, les chercheurs sont plus proches que jamais d’une grande réussite : quelque chose comme un vaccin contre la grippe qui reste efficace année après année, quelle que soit la souche. Quelque chose qui pourrait arrêter une épidémie avant qu’elle ne commence ; quelque chose comme un vaccin universel contre la grippe.

