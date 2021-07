Pourquoi le vaccin Covid-19 de cette société n’est qu’un début

Les inquiétudes concernant la résurgence des cas de Covid-19 dans le monde, stimulées en partie par la montée de la variante hautement transmissible Delta, ont contribué à faire chuter les marchés lundi.

Le Dow a chuté d’environ 2,1% lundi, ce qui a marqué le pire jour pour l’indice depuis le 28 octobre de l’année dernière, tandis que le S&P 500 a chuté de 1,6 % et le NASDAQ a baissé de 1,1%.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis était en moyenne d’environ 26 000 par jour au cours de la semaine dernière, soit plus du double de ce qu’il était il y a un mois. Pendant ce temps, les cas augmentent partout du Japon, qui accueille les Jeux olympiques d’été sous des règles strictes de quarantaine, à l’Indonésie et à travers l’Europe.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment constaté une augmentation de 11,5% des cas dans le monde au cours de la semaine dernière et une augmentation de 1% des décès liés. Les cas en Europe ont augmenté de 21% au cours de la semaine dernière, tandis que la région du Pacifique occidental a connu une augmentation de 30%.

Fait intéressant, près d’un quart de la population mondiale a reçu au moins une seule dose de l’un des nombreux vaccins Covid-19. Cela représente plus de trois milliards de doses administrées à ce jour, avec près de 30 millions de doses supplémentaires administrées chaque jour dans le monde. Et cela laisse beaucoup de place pour augmenter le nombre de personnes vaccinées, en particulier dans les pays qui ont reçu relativement peu de doses jusqu’à présent.

Il n’est donc pas surprenant que certaines des sociétés à l’origine des vaccins Covid-19 aient vu leurs stocks augmenter en conséquence.

Exemple concret : BioNTech SE (NASDAQ :BNTX).

La société de biotechnologie allemande a collaboré avec Pfizer Inc. (NYSE :PFE) pour développer un vaccin contre le Covid-19.

J’ai recommandé le stock à mon Investisseur de croissance abonnés en mai, avant l’annonce de ses résultats du premier trimestre. La société a ensuite déclaré des ventes et des bénéfices époustouflants.

Le chiffre d’affaires total a bondi à 2,05 milliards d’euros, contre 27,7 millions d’euros au premier trimestre 2020. Le bénéfice par action du premier trimestre s’est établi à 5,35 $, ce qui a écrasé les attentes des analystes pour 3,76 $ par action de 42,3%.

En juin, la société a annoncé qu’elle fournirait 600 millions de doses supplémentaires de son vaccin Covid-19 à l’Union européenne (UE). BioNTech a déjà expédié plus de 450 millions de doses de son vaccin dans le monde et a conclu des accords pour plus de 1,8 milliard de doses pour 2021.

Plus récemment, la Nouvelle-Zélande a annoncé avoir accordé l’approbation provisoire du vaccin BioNTech-Pfizer pour les enfants âgés de 12 à 15 ans. Le vaccin a également été approuvé par la Suisse pour une utilisation dans ce groupe d’âge au début du mois. Des essais cliniques ont montré que le vaccin a une efficacité de 100 % dans ce groupe d’âge.

Un pipeline passionnant

Fait intéressant, cependant, BioNTech est une société de biotechnologie qui se concentre davantage sur le développement de traitements contre le cancer. BioNTech a été fondée en 2008 dans le but de mieux comprendre en quoi les tumeurs cancéreuses des patients sont différentes et pourquoi des traitements individuels étaient nécessaires.

Principalement, BioNTech se concentre sur l’immunothérapie du cancer qui utilise le système immunitaire d’un patient – les thérapies à base d’ARNm, les thérapies cellulaires modifiées, les anticorps et les immunomodulateurs à petites molécules constituent le vaste pipeline de la société. Depuis sa création, BioNTech a développé plus de 20 produits et traité plus de 440 patients atteints de 17 tumeurs différentes.

BioNTech a actuellement plusieurs candidats dans des essais cliniques pour le cancer du sein, le cancer de l’ovaire, le cancer de la prostate, le cancer de la tête et du cou, le mélanome avancé, les tumeurs solides et le cancer du pancréas.

Et cette semaine, BioNTech a annoncé qu’elle poursuivrait son objectif de développer des thérapies contre le cancer avec l’acquisition d’une usine de fabrication basée aux États-Unis de Kite, une filiale de Gilead Sciences Inc. (NASDAQ :DORER), pour un montant non divulgué.

La technologie entourant l’accord implique une thérapie cellulaire par récepteur de cellules T néo-antigène, qui est une approche de pointe pour le traitement du cancer. Les scientifiques modifient génétiquement les cellules immunitaires d’un individu, appelées cellules T, pour augmenter leur capacité à détecter et à tuer les tumeurs.

L’accord sera utilisé pour renforcer les travaux en cours dans les essais cliniques de stade précoce de BioNTech avec Genentech pour traiter le mélanome et d’autres tumeurs solides avec la thérapie.

La nouvelle de l’acquisition lundi a fait bondir les actions de BioNTech de plus de 6%. Depuis le 3 mai, une semaine avant que la société ne publie ses bénéfices, l’action a augmenté de près de 30%, par rapport au gain de 4% du S&P 500 et à la hausse de 5,5% du NASDAQ sur la même période.

La société obtient également un « achat fort » et une note totale de « A » de la part de mon évaluateur de portefeuille, ainsi qu’un « A » pour sa note quantitative, qui représente la pression d’achat institutionnelle sous le titre.

Compte tenu du succès de son vaccin Covid-19 et du potentiel de ses traitements contre le cancer, BioNTech cherche à récompenser davantage ses actionnaires.

Avant les annonces de BioNTech au deuxième trimestre, prévues pour le 9 août, Wall Street s’attend à ce que la société génère un bénéfice de 8,86 $ par action, contre 5,33 $ par action au premier trimestre. Les analystes prévoient que les revenus augmenteront de 55,5% par rapport au trimestre précédent à 3,8 milliards de dollars. Et au cours des 90 derniers jours, six analystes ont augmenté leurs estimations de bénéfices pour l’entreprise.

Comme vous le savez, les révisions positives des analystes précèdent généralement les futures surprises sur les bénéfices.

