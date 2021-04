Pourquoi le verdict de culpabilité de Derek Chauvin est si rare

Lorsqu’un jury a déclaré l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin coupable du meurtre de George Floyd, il a fait quelque chose de très inhabituel. La réalité en Amérique aujourd’hui est qu’il est notoirement difficile de poursuivre les policiers pour meurtres – moins de 2% des fusillades mortelles sont toujours poursuivies pour meurtre ou homicide involontaire, et encore moins sont condamnées.

Cette difficulté commence avec les conséquences immédiates d’un policier tuant quelqu’un: l’événement fait l’objet d’une enquête par la police elle-même, qui a des motivations très différentes de celles d’une enquête typique.

Vous pouvez probablement évoquer des images d’une scène de crime à partir d’émissions comme CSI ou Law & Order: La police descend sur les lieux, rassemblant des preuves jusqu’au niveau moléculaire. Ils parlent à tous les témoins. Des fonctionnaires d’autres bureaux – les procureurs en particulier – pourraient être présents pour obtenir rapidement une idée de la direction que pourrait prendre l’enquête.

Tout vise non seulement à déterminer qui a commis le crime, mais aussi à s’assurer que, si des accusations sont portées, elles peuvent être prouvées hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.

Comme Philip Matthew Stinson de la Bowling Green State University me l’a dit précédemment, les choses sont très différentes après qu’un officier tue quelqu’un. Plus important encore, l’attitude sous-jacente à l’enquête n’est pas de prouver que l’agent a fait quelque chose de mal, mais dans de nombreux cas le contraire: aider un collègue à prouver que le meurtre était explicable, sinon justifié.

Dans la mesure où la scène du meurtre est considérée comme une scène de crime, la police se concentre souvent sur le crime que la victime aurait commis.

Ainsi, alors que la scène d’un meurtre implique généralement la collecte de preuves pour prouver que l’individu était responsable et a commis un crime, une enquête sur un meurtre policier vise à trouver des preuves que la victime a fait quelque chose de mal et que les actions de l’agent étaient justifiées.

Alors que les enquêtes sur les meurtres tentent généralement de faire enregistrer les témoins le plus rapidement possible, dans les enquêtes policières sur les meurtres, les agents qui tuent quelqu’un ont généralement des jours – parfois en vertu de la loi – avant de passer un entretien.

Si les agents sont témoins d’un crime, ils témoignent généralement; dans une enquête policière pour meurtre, il existe un code de non-mouchard connu sous le nom de «mur bleu du silence» qui encourage les policiers à ne pas parler et à éviter d’incriminer leurs collègues de quelque manière que ce soit. Les enquêteurs – eux-mêmes policiers – accepteront et encourageront volontiers tout cela, se considérant comme faisant partie de l’équipe.

Une étude de 2000, publiée dans le National Institute of Justice Journal, a révélé que les meurtres sont beaucoup plus susceptibles d’être résolus lorsque la police est plus rapide pour sécuriser une scène, notifier les détectives d’homicide et identifier les témoins. Chaque étape d’une enquête policière sur un meurtre peut aller dans la direction opposée – ce qui serait considéré comme une bévue inacceptable dans à peu près n’importe quelle autre enquête criminelle.

«Tout est fait différemment» que dans un meurtre typique, a déclaré Stinson. «Il est difficile pour les procureurs de le comprendre et de prendre une décision rationnelle, une décision éclairée, en termes de mise en accusation.»

Les difficultés de l’enquête se répercutent sur le travail des procureurs

Les différences persistent au fur et à mesure que l’affaire progresse du niveau des officiers et des détectives au bureau du procureur, qui est chargé de construire le dossier s’il est jugé.

D’une part, les procureurs sont incités à ne pas trop pousser la police. Ils travaillent en étroite collaboration avec la police au jour le jour – ils ont besoin d’agents qui envahissent cette scène de meurtre typique, rassemblant les preuves nécessaires pour prouver une affaire. Si les procureurs s’en prennent à la police, les agents pourraient riposter en relâchant leur travail – ce qui n’est pas rare, comme en témoignent les cas de «grippe bleue» – et laisser le procureur incapable de faire son travail devant le tribunal.

Si les procureurs poursuivent une enquête sur un policier, cependant, ils sont beaucoup moins susceptibles d’obtenir la coopération de la police, car ce mur bleu du silence fait à nouveau surface.

Ce n’est pas théorique. Après le meurtre de Justine Damond par la police de Minneapolis en 2017, le procureur du comté de Hennepin, Mike Freeman, s’est plaint de ne pas pouvoir obtenir beaucoup de coopération de la part des agents pour prouver les accusations portées contre l’agent de tir, Mohamed Noor. Bien que Noor ait finalement été reconnu coupable et condamné à la prison, le chemin pour y arriver était difficile.

“Un certain nombre d’agents, pour des raisons que nous ne comprenons pas … ont refusé de venir répondre aux questions”, a déclaré Freeman en 2018. “J’ai eu le privilège d’avoir ce poste près de 18 ans, je n’ai jamais eu de policiers qui n’étaient pas” t les suspects refusent de faire leur devoir et se présentent pour nous parler.

C’est si un procureur demande des accusations. Connaissant les obstacles dès le départ, de nombreux procureurs ne poursuivent pas ces affaires au départ.

La collision de la politique et de la culture protège la police dès le départ

Ce type de dynamique – dans lequel la loi, la politique et la culture travaillent ensemble pour protéger la police – aide à expliquer pourquoi les agents sont poursuivis pour meurtre ou homicide involontaire coupable dans moins de 2% des fusillades mortelles, sur la base des données de Stinson. La plupart des fusillades, peut-être même la plupart, sont justifiées, car un policier était réellement en danger ou avait le droit légal de recourir à la force meurtrière. Mais Stinson a déclaré qu’il était sceptique que le taux correct de tirs justifiés soit vraiment inférieur à 2%: «À mon avis, il doit être que plus de tirs mortels sont injustifiés.

La politique pourrait aider. Dès le départ, les agents pourraient être incités à ne pas aborder les enquêtes policières sur les meurtres avec un parti pris pour laisser leurs collègues se libérer. La loi pourrait être modifiée pour relever la norme lorsque le recours à la force est justifié. Mettre des procureurs indépendants, qui n’ont pas de relation directe avec les officiers faisant l’objet de l’enquête, en charge des affaires pourrait aider.

Mais comme le montre clairement le début d’une enquête policière, une grande partie du problème est d’ordre culturel. À un certain niveau, les collègues officiers doivent être investis dans la responsabilisation d’un autre. D’autres acteurs du système judiciaire, les décideurs et le public doivent également l’attendre de la police. Cela pourrait nécessiter de compliquer l’image de tous les policiers en tant que héros incontestés qui font toujours ce qu’il faut.

Sinon, les enquêtes sur les policiers tourneront mal dès le début. Et les verdicts comme celui de Chauvin resteront rares.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles il est difficile de poursuivre la police, lisez l’explication complète de Vox.