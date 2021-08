Pourquoi le verdict de Madras HC contre les jeux de « paris » change la donne

La pétition à Madras HC a été déposée par Junglee Games et d’autres sociétés de jeux en ligne, affirmant que l’interdiction est illégale car le rami a été jugé comme un jeu d’adresse par la Cour suprême.

La semaine dernière, la Haute Cour de Madras a annulé la partie II de la loi de 2021 sur les jeux et la police du Tamil Nadu (amendement), par laquelle le législateur avait imposé une interdiction générale du rami, du poker et de tous les autres jeux joués en ligne pour un pari, un pari, argent ou autre mise, qu’il s’agisse d’un jeu d’adresse ou d’un jeu de hasard. La pétition à Madras HC a été déposée par Junglee Games et d’autres sociétés de jeux en ligne, affirmant que l’interdiction est illégale car le rami a été jugé comme un jeu d’adresse par la Cour suprême. La décision a été bien accueillie par les parties prenantes de l’industrie, car le Tamil Nadu est considéré comme un marché important pour les entreprises de jeux d’adresse en ligne transactionnels (TOSG). « Le Tamil Nadu représente environ 10 % de l’univers TOSG en termes de revenus et de base d’utilisateurs. L’impact de cette décision sera extrêmement positif pour l’industrie du jeu et ses parties prenantes », a déclaré Roland Landers, PDG de la All India Gaming Federation (AIGF) à BrandWagon Online.

Pour donner une perspective, l’Assam, l’Orissa et le Telangana ont été les premiers États à interdire les jeux en ligne et, suivant les traces, l’Andhra Pradesh et le Tamil Nadu ont adopté une interdiction générale des jeux de « paris » en ligne cette année. Alors que le débat concernant la moralité des jeux de rami et de poker a lieu depuis longtemps, le HC a clarifié l’air avec son jugement, “Il semble peu douteux que le rami et le poker soient des jeux d’adresse car ils impliquent une mémoire en pourcentage, la capacité de suivre les cartes sur la table et de s’adapter constamment aux possibilités changeantes des cartes invisibles », a déclaré le tribunal. En outre, il a également souligné que le 276e rapport de la Commission des lois sur lequel le gouvernement de l’État s’est appuyé pour justifier l’interdiction ne mettait l’accent que sur la réglementation et non sur l’interdiction, soulevant la discussion sur la nécessité d’un cadre réglementaire uniforme dans l’industrie des jeux en ligne. « L’arrêt met très clairement en évidence la nécessité de réglementer le secteur et que l’interdiction n’est pas une solution. Nous nous attendons à ce qu’un consensus se développe éventuellement entre les gouvernements des États et l’industrie et qu’une industrie des jeux d’adresse réglementée émerge. En attendant, un organisme d’autorégulation approuvé par le gouvernement pour tous les jeux d’adresse, similaire à ce que le NITI Aayog a préconisé dans son rapport, pourrait être envisagé », a déclaré Sameer Barde, PDG de la Fédération de rami en ligne (TORF).

Cependant, de nombreux acteurs de l’industrie pensent qu’avant que l’industrie n’évolue vers un cadre réglementaire uniforme, il est temps d’établir des définitions claires pour diverses plateformes de jeux en ligne afin qu’un cadre équitable soit établi, ne laissant aucun doute dans l’esprit du gouvernement et des utilisateurs. « Une autre chose importante qui a été mise en avant avec cet incident est la nécessité de définir clairement les différents segments du jeu en ligne. Il y a beaucoup de confusion dans l’esprit des responsables gouvernementaux ainsi que des utilisateurs en ce qui concerne l’espace de jeu en ligne, car ils sont incapables de faire la différence entre les sports fantastiques, les sports en argent réel, les jeux d’adresse, les sports électroniques, entre autres. Une démarcation et une définition claires aideront à dégager cette zone grise, permettant ainsi à l’industrie de parvenir à un cadre réglementaire uniforme et équitable », a noté Mitesh Gangar, co-fondateur et directeur de PlayerzPot. Selon Gangar, la décision de Madras HC permettra à la société d’intégrer des utilisateurs supplémentaires en plus des 7% qu’ils ont perdus au moment de l’interdiction, car le sud du pays est principalement un public de joueurs de rami.

Bien que ce ne soit pas la première décision rendue en faveur de l’industrie du jeu en ligne en Inde, elle pourrait bien être l’une des plus importantes car elle a créé un précédent pour ouvrir une discussion entre le gouvernement de l’État et les parties prenantes de l’industrie. L’industrie du jeu en ligne est une industrie naissante en Inde et comporte de nombreuses zones d’ombre, accumulant ainsi un prélèvement d’affaires judiciaires ainsi que la dérision du gouvernement pour la promotion des paris et des jeux d’argent. Jusqu’à présent, ce sont les tribunaux qui ont dissipé les doutes concernant le secteur. Fonctionnant principalement sur une base d’autorégulation, certains acteurs de l’industrie pensent que le segment TSOG devrait désormais obtenir un cadre réglementaire du gouvernement. « Bien que je sois partisan de l’autoréglementation, je pense que si le cadre réglementaire a été mis en place par le gouvernement, il sera suivi dans l’esprit comme dans la pratique. À ce stade, la meilleure chose pour le secteur sera que le gouvernement mette en place un ensemble uniforme de directives réglementaires afin d’éviter toute zone d’ombre et d’apporter de la clarté », a souligné Varun Puri, fondateur et président de Dangal Games.

