Pourquoi le vice-président américain Kamala Harris utilisant des écouteurs sans fil, pas Bluetooth, est une excellente idée

Pour le grand public également, ceux qui sont paranoïaques peuvent choisir de désactiver leur Bluetooth pour faire bonne mesure. (fichier image)

Casque Bluetooth vs casque filaire : Ceux qui ont suivi de près les récentes élections générales américaines ont peut-être remarqué que la vice-présidente américaine Kamala Harris tenait une paire d’écouteurs filaires dans sa main tout en lançant le célèbre appel « Nous l’avons fait, Joe » à Joe Biden après avoir remporté les élections. Ce n’est pas non plus la seule fois où elle a été vue avec des écouteurs filaires.

Cela nous amène à la question : pourquoi le vice-président américain ne suit-il pas les tendances actuelles et n’utilise-t-il pas des écouteurs Bluetooth ? Eh bien, un rapport de Politico a maintenant affirmé qu’il s’agissait d’un choix conscient de la part de la vice-présidente Kamala Harris, qui est très prudente en matière de technologie et de sécurité.

Les écouteurs Bluetooth ne sont-ils pas sécurisés ?

Les experts sont d’avis que le choix de ne pas utiliser d’écouteurs Bluetooth pourrait être une bonne décision de la part du vice-président. Les experts en cybersécurité sont d’avis que le piratage des connexions Bluetooth est possible et que les cybercriminels sont capables de prendre le contrôle d’un appareil en piratant une connexion Bluetooth. Ils peuvent alors installer des codes malveillants et écouter les conversations.

Le chercheur principal de Citizen Labs, John Scott Railton, a déclaré dans un tweet que Harris était intelligent et conscient des risques. « En gardant Bluetooth OFF, Kamala réduit une multitude de risques, y compris les attaques à accès rapproché contre son combiné, le suivi Bluetooth et toutes sortes de collecte de signaux, etc. » Il a également partagé le guide pratique de la NSA publié en juillet de cette année. Le guide répertorie également les menaces qui peuvent être évitées en désactivant Bluetooth. Il indique que si Bluetooth a été activé en public, les acteurs malveillants peuvent rechercher les signaux actifs et potentiellement accéder aux informations sur l’appareil.

Bluetooth ne doit pas non plus être utilisé pour partager des mots de passe ou d’autres informations sensibles, a déclaré la NSA.

Par conséquent, compte tenu de la position élevée qu’occupe Harris, il est logique qu’elle se méfie de la technologie et choisisse de ne pas utiliser Bluetooth (si c’est en fait la raison pour laquelle elle n’utilise pas d’écouteurs sans fil. Il est tout à fait possible que son Bluetooth soit mais elle n’utilise tout simplement pas d’écouteurs Bluetooth).

