Pourquoi le voyage de Rick Scott dans le New Hampshire était vraiment plus axé sur 2022 que sur 2024

GILFORD, NH – Le voyage d’une journée bien rempli du sénateur républicain Rick Scott dans le New Hampshire ce week-end a naturellement déclenché des spéculations sur les ambitions nationales potentielles de l’ancien gouverneur de Floride à deux mandats.

Mais alors que les experts voient Scott comme un candidat possible à la présidentielle du GOP 2024, le samedi du président du Comité sénatorial républicain national (NRSC) s’arrête dans l’état où, pendant un siècle, la première primaire présidentielle a été focalisée au laser sur les élections de mi-mandat de 2022 plutôt que sur la prochaine Maison Blanche. course.

“Je me concentre sur le Sénat”, a déclaré Scott dans une interview à Fox News.

CINQ GRANDES QUESTIONS ALORS QUE LE GOP ESSAYE DE RECONNAÎTRE LE SÉNAT EN 2022

Les républicains ont besoin d’un gain net d’un seul siège à la mi-mandat de l’année prochaine pour regagner la majorité sénatoriale qu’ils ont perdue lors du cycle électoral de 2020. Ils jouent beaucoup en défense – le GOP défend 20 des 34 sièges à gagner, dont 5 sièges où les sénateurs républicains prennent leur retraite, dont deux sur les principaux champs de bataille de la Caroline du Nord et de la Pennsylvanie.

Mais les républicains voient de fortes opportunités de ramassage pour retourner un siège bleu au Sénat rouge dans les États swing de l’Arizona, de la Géorgie, du Nevada et du New Hampshire, s’ils peuvent recruter le populaire gouverneur républicain Chris Sununu pour défier la sénatrice démocrate Maggie Hassan, son prédécesseur en tant que gouverneur. .

Scott et Sununu ont brièvement discuté avant un événement et une collecte de fonds du GOP du comté de Belknap, où le gouverneur a présenté le sénateur, qui a prononcé le discours principal.

“J’espère qu’il se présentera au Sénat et je ferai de mon mieux pour l’y amener”, a déclaré Scott. “Je pense qu’il va le faire.”

Plus tôt samedi, Scott a participé à un événement “Save Our Paychecks” à Manchester organisé par le groupe conservateur Heritage Action. Le sénateur a également tenu des réunions privées au cours de l’après-midi avec des dirigeants républicains de l’État de granit, qui, selon des sources, concernaient principalement les mi-mandats de 2022 plutôt que la prochaine course à l’investiture présidentielle du GOP.

2022 LES EFFORTS DE CE SÉNATEUR GOP FIXENT LA TABLE POUR LE POTENTIEL 2024

Un voyage de Scott début avril dans l’Iowa – l’État dont les caucus lancent le calendrier des nominations présidentielles – a également suscité des spéculations. Mais l’Iowa pourrait également avoir une course au Sénat potentiellement compétitive l’année prochaine si le sénateur de longue date du GOP, Chuck Grassley, décide de ne pas se présenter à la réélection.

Pendant des années, des candidats potentiels à la Maison Blanche se sont rendus dans les États à vote anticipé de l’Iowa, du New Hampshire, de la Caroline du Sud et du Nevada, pour aider les membres de leur parti à se présenter aux élections de mi-mandat, dans l’espoir de se faire des amis dans ces États clés qui pourraient rapporter des dividendes. dans la course à l’investiture présidentielle qui a suivi.

Les spéculations sur les futures ambitions nationales de Scott ont été déclenchées pour la première fois au début de l’année dernière, lorsqu’il a diffusé des annonces dans l’Iowa ciblant le candidat présidentiel démocrate de l’époque, Biden, dans les semaines qui ont précédé les caucus de 2020.

Interrogé sur une éventuelle candidature à la Maison Blanche, Scott a déclaré samedi à Fox News que “je m’inquiéterais pour ’24 en ’23 et ’24” et a souligné que “je n’ai pas l’intention de me présenter à la présidence”.

Et mettant en lumière son horaire de voyage chargé, le sénateur a déclaré “cette semaine, j’étais dans cinq États, je pense. Une partie de mon travail consiste à voyager et à parler aux donateurs et candidats potentiels”.

L’autre Scott arrive aussi dans le New Hampshire

Il y a deux républicains au Sénat nommés Scott.

Et l’autre – le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud – est également considéré par les experts politiques comme un espoir potentiel du GOP 2024 à la Maison Blanche.

Tim Scott, le seul républicain noir au Sénat et étoile montante du GOP qui a été choisi plus tôt cette année pour donner la réponse de son parti au premier discours conjoint du président Joe Biden au Congrès, a fait en avril une escale politique dans l’Iowa.

TIM SCOTT’S EYE-POPPING 2022 LEVÉE DE FONDS SAISINE L’ATTENTION 2024

Maintenant, Scott vient dans le New Hampshire, pour être à la tête d’un événement majeur de collecte de fonds du GOP, le 8 octobre à Manchester.

L’invitation de Scott à titre de titre de la collecte de fonds du New Hampshire GOP n’est pas une surprise. Le président de l’État partie, Steve Stepanek, a déclaré à Fox News en mai : « Je vais regarder le sénateur Scott parce que je pense que de grandes choses sont devant lui… Nous aimerions l’avoir ici.

Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, le seul républicain noir au Sénat et une étoile montante du GOP, a lancé le 28 juin 2021 sa campagne de réélection de 2022. (@votetimscott/Twitter)

Alors que le voyage dans le New Hampshire insérera Scott plus loin dans la discussion de 2024, il sera d’abord réélu l’année prochaine chez lui en Caroline du Sud. Scott a récolté 9,6 millions de dollars au cours du deuxième trimestre d’avril-juin de la collecte de fonds cette année, plus que tout autre sénateur du GOP, signe supplémentaire de sa stature et de sa popularité croissantes au sein de son parti.

Noem en Caroline du Sud lundi

Le gouverneur républicain Kristi Noem du Dakota du Sud, un allié de l’ancien président Trump qui est également considéré comme un espoir potentiel de la Maison Blanche en 2024 si Trump ne se présente pas à nouveau, se rend en Caroline du Sud lundi.

Noem prendra la parole au “Foi et liberté BBQ” à Anderson, Caroline du Sud. L’événement est décrit comme l’un des plus grands rassemblements annuels de l’État qui vote troisième dans le calendrier de nomination présidentielle du GOP.

NOEM DIT QU’ELLE « COMPTE » SUR TRUMP EN 2024

Noem a fait le court voyage dans l’Iowa voisin le mois dernier, pour s’entretenir avec l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo lors d’un sommet organisé par le Family Leader, un groupe social conservateur influent. Et elle a parlé à distance plus tôt dans l’année à une foule de dirigeants et d’activistes conservateurs influents du New Hampshire.

Nouvel appel de bovins 2024 dans l’État de Palmetto

Le Parti républicain de Caroline du Sud lance une nouvelle conférence semestrielle dans le but d’attirer davantage de candidats potentiels à la présidentielle du GOP.

L’événement inaugural, intitulé « Première conférence d’action républicaine du Sud », devrait se tenir à Myrtle Beach du 29 au 31 octobre. Les organisateurs disent que la confab est calquée sur la Conférence d’action politique conservatrice, connue sous son acronyme CPAC, qui est le plus grand rassemblement annuel d’activistes et de dirigeants de droite.

“La première place de la Caroline du Sud dans la position sud n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère. C’est important pour nous et important pour nos électeurs”, a déclaré le président du GOP de Caroline du Sud, Drew McKissick, dans un communiqué. “Nous sommes impatients d’accueillir cette conférence, de susciter l’enthousiasme et la préparation des gens pour les prochains cycles électoraux et de rappeler à tout le monde que vous ne pouvez pas vous rendre à la Maison Blanche sans vous arrêter en Caroline du Sud.”

Pence organise une retraite des donateurs

L’ancien vice-président était à Jackson Hole, Wyoming, il y a une semaine, pour organiser une retraite de donateurs pour son organisation à but non lucratif récemment formée Advancing American Freedom.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le rassemblement de deux jours – le premier de Pence depuis la fin de l’administration Trump – comprenait également des orateurs tels que le leader du GOP de la Chambre Kevin McCarthy et le président de la Republican Governors Association, le gouverneur Doug Ducey de l’Arizona.

La nouvelle de la retraite sur invitation seulement a été rapportée pour la première fois par Politico et confirmée par Fox News.