Les directeurs de mission Inspiration4, Scott Poteet (à l’extrême gauche) et Todd Ericson (à l’extrême droite) encadrent l’équipage : Chris Sembroski, Sian Proctor, le commandant Jared Isaacman et Hayley Arceneaux. (Inspiration4 Photo / John Kraus)

Sont-ils des touristes de l’espace ? Des passagers de l’espace ? Des astronautes entièrement civils ? Peu importe comment vous les appelez, les quatre coéquipiers qui doivent entrer en orbite aujourd’hui dans une capsule SpaceX Crew Dragon nécessitent de créer une nouvelle catégorie.

“Je sais qu’il y a une controverse sur ce que vous devriez être appelé”, a déclaré aujourd’hui l’astronaute à la retraite de la NASA Scott Kelly au quatuor dans un tweet. « Mais lorsque vous vous attachez à une fusée et que vous vous lancez en orbite, vous pouvez vous appeler comme vous voulez : astronot, astronut, astronaute – peu importe. »

Il y a Jared Isaacman, le PDG milliardaire de Shift4 Payments, qui paie pour le lancement et est le commandant de la mission… Hayley Arceneaux, la survivante du cancer de 29 ans qui devrait devenir la plus jeune Américaine à aller dans l’espace… Sian Proctor, le professeur et artiste qui soutiendra Isaacman en tant que premier pilote spatial noir américain.

Et puis il y a Chris Sembroski, un ancien technicien de missiles de l’Air Force et ingénieur de Lockheed Martin d’Everett, Washington. Sembroski a eu la chance de s’entraîner pour la mission et de monter à bord du Dragon lorsqu’un de ses vieux copains d’université a remporté un concours caritatif – puis a donné la réserve à lui.

“Je pense que cela me met vraiment dans un endroit très spécial, où non seulement je me sens très chanceux d’être ici, mais j’ai une énorme responsabilité de payer cela”, a déclaré Sembroski lors d’un briefing de pré-lancement.

Le décollage au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9 est prévu à 20 h 05 HE (17 h 05 HP) depuis le complexe de lancement historique 39A du Kennedy Space Center de la NASA. Mais bien que la mission Inspiration4 de trois jours commence à partir d’une installation appartenant à la NASA, l’agence spatiale a une implication minimale.

Ce sera le premier vol en équipage non gouvernemental en orbite et le premier vol SpaceX en équipage à passer à côté de la Station spatiale internationale. Au lieu de cela, le quatuor ira sur une orbite plus haute que la station spatiale – plus haut que les humains n’ont volé depuis les missions de la navette spatiale vers le télescope spatial Hubble.

Pendant le vol, Isaacman et son équipage mèneront des expériences scientifiques, donneront des cours depuis l’espace et organiseront des ventes aux enchères et d’autres activités caritatives visant à bénéficier à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. Sembroski jouera même un air sur son ukulélé, bien qu’il ait admis avoir “un peu le trac”. Si tout se passe comme prévu, le Dragon s’abattra samedi dans l’océan Atlantique.

La couverture en streaming du compte à rebours, du lancement et des opérations dans l’espace doit commencer environ quatre heures avant le lancement via le site Web de SpaceX.

À un certain niveau, la mission Inspiration4 est la tentative d’un milliardaire de transformer les aventures spatiales personnelles de l’équipage en une campagne de collecte de fonds pour St. Jude. L’objectif d’Isaacman est de collecter 200 millions de dollars pour l’hôpital, et il a déjà engagé 100 millions de dollars de son propre argent. C’est en plus de ce qu’il paie à SpaceX : bien qu’Isaacman ne dise pas combien coûte le lancement, le tarif est estimé à plus de 100 millions de dollars (mais pas jusqu’à 200 millions de dollars).

À un autre niveau, le premier vol en orbite « tout civil » essentiellement non gouvernemental est destiné à ouvrir la voie à un accès plus large à l’espace – non seulement par des pilotes d’essai formés et d’autres astronautes professionnels, mais par des gens ordinaires.

Et à un autre niveau encore, Inspiration4 pourrait être considéré comme un pas de plus pas si petit vers la vision du PDG de SpaceX, Elon Musk, d’établir des têtes de pont pour l’humanité sur d’autres mondes.

« C’est l’organisation qui va, en grande partie, nous amener sur la lune, certainement avec les yeux vers Mars, non ? » dit Isaacman. « Et il y a beaucoup de risques sur un voyage de six mois comme ça. Il est donc préférable de commencer à prendre des mesures dès maintenant, de manière très réfléchie et atténuée, afin que nous puissions continuer à atteindre ces objectifs extraordinaires, comme rendre la vie multiplanétaire. »

Pour toutes ces raisons, l’un des directeurs de mission d’Inspiration4, Todd “Leif” Ericson, soutient que le vol pourrait marquer le véritable début d’une deuxième ère spatiale. Et Ericson n’est pas un geek de l’espace aux yeux étoilés : c’est un ancien pilote d’essai de l’Air Force qui est également un vétéran du programme spatial suborbital de Virgin Galactic.

Ericson a parlé de la mission et de sa signification lors d’une interview à la veille du lancement. Voici une transcription éditée de la séance de questions-réponses :

Ericson : « Cette mission est un excellent exemple de ce qu’une entité commerciale comme SpaceX est capable de faire à court terme. Dragon n’avait jamais été plus haut que l’ISS, à environ 420 kilomètres, et nous leur avons dit que pour cette mission, nous voulons faire quelque chose d’important. Nous voulons commencer à faire ces premiers pas pour devenir une espèce interplanétaire, ce qui signifie que nous devons commencer à nous frayer un chemin au-dessus de l’orbite terrestre basse. Ils ont effectué l’analyse et nous avons pu obtenir une altitude orbitale de 575 kilomètres. C’est le plus haut niveau humain depuis, vraiment, Apollo – sauf deux missions, qui sont essentiellement les missions de déploiement et de réparation de la navette Hubble. C’est une chose assez importante.

“Et puis, SpaceX a décidé de créer cette coupole pour visualiser la Terre et l’espace lointain. Le délai entre la création et le matériel prêt au vol était essentiellement de six mois. Essayez de le faire sur un contrat gouvernemental ! »

Le commandant de la mission Inspiration4, Jared Isaacman, examine la coupole du SpaceX Crew Dragon lors d’un test au sol avec une scène spatiale en arrière-plan. (Photo Inspiration4)

. : Y avait-il des choses qui devaient être changées en termes de formation parce qu’il s’agit d’une mission non-NASA ?

Ericson : « C’est un thème énorme pour tout le monde sur cette mission. Nous bâtissons sur le dos des géants. Tout ce que la NASA a fait est mis à profit pour cela. La formation est aussi intensive que ce que n’importe quel équipage de la NASA obtiendrait pour piloter Dragon, mais elle est adaptée à notre mission. Nous n’allons pas à l’ISS, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter des opérations de proximité ou de l’amarrage, mais il y a des choses comme la coupole et l’atténuation des risques là-bas.

. : Tout le monde veut savoir comment cela s’est passé pour les astronautes non professionnels de suivre cette formation, et ce que cela présage pour l’avenir.

Ericson : « J’ai été très intéressé par cela moi-même. Je pense que cette mission marque l’aube de ce que j’appellerais le deuxième âge de l’espace. C’est l’ère spatiale où l’espace est accessible, non plus seulement pour les États-nations, mais pour les entreprises et les individus normaux. Jusqu’à présent, la NASA a eu le luxe de pouvoir sélectionner à la main les meilleurs des meilleurs, physiquement et académiquement. Mais la prochaine génération va nous obliger à envoyer beaucoup plus que les 600 personnes que nous avons mises en orbite au cours des 50 dernières années et plus.

« Vous devez déterminer comment les gens moyens se débrouillent dans l’espace. Quelles sont vraiment les restrictions ? Il est facile pour une équipe médicale d’imposer des exigences strictes lorsque vous avez le choix parmi la population mondiale. Mais lorsque vous commencez à ouvrir cette ouverture et à permettre à de plus en plus de personnes de venir, vous ne pouvez sûrement pas être aussi sélectif. Et je pense qu’il y a aussi des avantages intéressants lorsque vous commencez à ouvrir cette ouverture. »

. : Vous obtenez des personnes avec des perspectives différentes.

Ericson : “Droit. Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup de pilotes d’essai, de scientifiques et d’ingénieurs. Cela a été une chose très centrée sur le cerveau gauche. Mais du point de vue du bénéfice de l’humanité, comment le faire d’une manière qui ouvre d’autres aspects qui sont moins tangibles ? Je pense que ces aspects sont tout aussi importants, et à certains égards plus importants, pour cet objectif d’exploration et de devenir une espèce interplanétaire. »

. : Je voulais vous poser des questions sur votre propre expérience au cours de la mission – par exemple, dans une série documentaire Netflix. Je parie que c’est un peu plus que ce que vous auriez prévu.

Ericson : « Voici ce que je trouve si merveilleux dans cette mission : c’est l’accent mis sur St. Jude’s. Jared a dit à plusieurs reprises que c’est une chose d’aller dans l’espace et d’avoir l’opportunité de faire ce qu’il fait. Il y a tellement de choses incroyables qui vont se passer à cause de ça. Mais si nous faisons cela sans nous souvenir de ce qui se passe ici sur Terre, nous avons raté le coche. L’autocollant de Jared est : « Hé, si nous pouvons aller dans l’espace, nous devons être capables de guérir le cancer infantile ici sur Terre et de nous occuper de certains de ces autres problèmes.

« Je pense que c’est ce qui a été si cool de faire partie de cela : l’orientation vers l’extérieur. Jared ne se concentre pas sur lui-même. Il ne veut pas, parce qu’il reconnaît que ce n’est pas la partie importante. Vous savez, avec les vols de Sir Richard Branson et Jeff Bezos, l’accent a été mis sur les «milliardaires dans l’espace». Et il y a eu une sorte de connotation négative à cela. J’espère que le documentaire Netflix met en évidence le fait qu’il s’agit vraiment de bien plus que de quatre personnes qui vont dans l’espace. Si vous regardez l’histoire de l’humanité, nous n’avons avancé que parce que nous avons pris le temps et le capital d’aller au-delà d’où nous sommes allés auparavant.

Le directeur de la mission Inspiration4, Todd “Leif” Ericson, apparaît dans “Countdown”, la série documentaire Netflix sur la mission spatiale. (Vidéo Netflix)

« L’exploration spatiale coûte cher, n’est-ce pas ? Au départ, il faudra des gens comme Jared, qui ont les moyens financiers pour le faire, pour commencer à repousser cette enveloppe. L’aviation en est un bon exemple. Il a d’abord suivi un parcours très similaire, juste entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. L’industrie est passée d’être essentiellement du domaine du gouvernement à trouver des applications civiles. Cette chose qui était un instrument militaire peut maintenant profiter à l’humanité dans son ensemble. C’est là où je pense que nous en sommes avec les voyages spatiaux en ce moment.

« J’applaudis des gars comme Jared qui sont prêts à utiliser les ressources qu’ils ont travaillé dur pour obtenir et à les consacrer à quelque chose qui profitera en fin de compte à toute l’humanité. Je pense que c’est une entreprise très noble, et je détesterais que cela se perde dans le récit. C’est si facile de le considérer comme une « balade de milliardaire dans l’espace », et comme vous le savez, c’est bien plus que cela.