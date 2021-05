Pourquoi le Who’s Tommy reste un chef-d’œuvre

C’est trop facile de dire: “Ouais, The Who’s Tommy est génial, j’adore.” Mais mettez-le simplement en perspective un instant. C’était l’imagination d’un homme, la vision d’un homme et c’était révolutionnaire. Ajoutez au mélange, Roger, Keith et John, qui avec Pete, ont créé ce qui est l’un des disques les plus étonnants de l’ère du rock. Il est sorti le 23 mai 1969 et chaque foyer devrait en avoir un.

Depuis les accords d’ouverture de «Overture», vous savez que vous êtes dans quelque chose de différent. Mais essayez d’imaginer ce que c’était que d’entendre cela pour la toute première fois au cours de la dernière semaine de mai 1969 lorsque L’OMS a sorti son opus magnum, le très vanté, Tommy. Pour ajouter au sentiment d’émerveillement «Overture» présente un cor français, autrefois l’apanage des Beatles dans la musique populaire, mais ici joué par le bassiste de The Who, John Entwistle.

C’était de la musique rock, mais pas telle que nous la connaissions. Ce n’était pas la première pièce musicale étendue dans le rock, mais c’était la première à avoir l’audace de se présenter comme un opéra. Étant un double album, il exigeait certainement d’être pris au sérieux; à ce stade, il y avait eu peu d’albums aussi longs, même ceux qui n’étaient pas une œuvre cohérente. Avec son triptyque d’une pochette dépliante qui était une présentation somptueuse du fabuleux tableau de Mike McInnerney, tout a contribué à en faire une œuvre musicale encore plus propice.

Une vérification rapide des crédits de l’album a montré que toutes les 24 pistes sauf quatre ont été écrites par Pete Townshend. C’est une autre raison pour laquelle ce monstre d’une œuvre devrait susciter un tel respect. Peu d’individus avaient la capacité, ou la vision, de créer un travail aussi complexe et aussi long; L’inspiration de Pete est venue des enseignements du Meher Baba.

Tommy a mis six mois à enregistrer, et encore deux mois à mixer, bien que cela ne soit pas inconnu, même il y a aussi longtemps que 1969, mais c’était même alors très inhabituel. Avec des couches de guitare acoustique de Townshend et les nombreux overdubs, Tommy était pour le moment un album sonore très différent de presque tout le reste. C’est un autre exemple du passage du temps qui nous a fait croire que ce n’était pas un album aussi important qu’il l’était. Tant de choses se sont passées depuis la sortie de Tommy que cela émousse la rétrospective collective – ce qui est désormais banal était alors un pas en dehors de l’accepté, un pas dans un territoire inexploré.

«Pinball Wizard», «Go to the Mirror !,» «I’m Free», «Christmas» et «See Me, Feel Me» sont tous sortis en simple, les premier et dernier succès devenant des succès en Amérique et en ROYAUME-UNI. «See Me, Feel Me» a été l’un des moments forts de l’apparition de The Who à Woodstock – y a-t-il déjà eu un meilleur chanteur de rock que Roger Daltrey? Si The Who faisant Tommy à Woodstock ne fait pas trembler la colonne vertébrale, essayez de vérifier que vous êtes toujours en vie.

