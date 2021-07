Pourquoi le Xiaomi Redmi Note 10S en vente est une bonne affaire si vous cherchez un nouveau mobile | La technologie

in

Si vous envisagez d’acheter un nouveau téléphone mobile, il existe un modèle Xiaomi dont Amazon a baissé le prix et c’est l’occasion idéale pour vous en procurer.

Xiaomi continue de pousser la concurrence dans l’entrée et le milieu de gamme, notamment avec son Redmi Note, la gamme de téléphones portables qui leur a procuré tant de joie et qui continue de se renouveler d’année en année.

En 2021, l’un de ses meilleurs téléphones est le Xiaomi Redmi Note 10S, que nous avons pu tester et qu’Amazon a désormais baissé de prix. Il le vend pour seulement 209 € (-49 €) en blanc et avec 128 Go de stockage, ce qui n’est pas mal du tout.

Ci-dessous, nous listons les raisons pour lesquelles c’est l’un des meilleurs téléphones 2021 si vous voulez dépenser peu d’argent en renouvelant votre téléphone.

Performances spectaculaires avec le nouveau Mediatek Helio G95, même lorsque vous jouez à des jeux

En 2021, les Mediatek Helios ont fait un grand pas en avant, et ce G95 en est la preuve avec des performances de premier ordre.

Écran AMOLED Full HD+, idéal si vous allez regarder des séries ou des films, mais aussi au quotidien

Les écrans AMOLED ont commencé à atteindre des mobiles plus abordables, une excellente nouvelle, car ils offrent une bien meilleure qualité que les écrans LCD IPS.

Pratiquement deux jours d’autonomie sans trop de problèmes, et avec une charge rapide à 33W

Avec le chargeur inclus dans la box, la charge rapide de 33W est un bonus qui se double d’une très longue autonomie.

Enfin les Redmi Note font un saut qualitatif en terme de design

Les téléphones Xiaomi bon marché ont déjà un design haut de gamme, et dans ce Redmi Note 10S, vous pouvez le voir de première main.

Android 11 : encore du chemin à parcourir

Ce smartphone est livré avec l’une des dernières versions disponibles d’Android, avec la couche Xiaomi EMUI. Cela garantit au moins deux ans de mises à jour, à tout le moins.

Avec NFC pour les paiements mobiles, un élément vraiment essentiel

Le NFC fait déjà partie des clés à ne pas manquer dans un mobile, et il est de plus en plus populaire de payer avec dans les magasins.

Le parfait mobile milieu de gamme pour ceux qui veulent économiser : écran de 6,43 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à tout petit prix.

