Pourquoi le youtubeur Jake Paul ne célèbre-t-il pas quand il met KO un adversaire ?

Jake Paul possède un record de KO significatif. Depuis qu’il est entré dans le monde de la boxe, le youtubeur a enregistré cinq victoires dont quatre en fast track -le dernier contre l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley- et devenir l’un des personnages les plus recherchés par les autres boxeurs. Curieusement, le Nord-Américain ne fait pas la fête quand il jette ses adversaires au tapis… Pourquoi ?

Jake Paul célèbre ses triomphes, mais pas lorsqu’il met KO ses rivaux.

Dans toutes tes victoires, Le joueur de 24 ans, contrairement à ce que font la plupart des boxeurs, a mené ses festivités de manière discrète. Pour cette raison, de nombreux fans l’ont comparé au légendaire Muhammad Ali, qui avait de telles attitudes sur le ring et est également né le même jour que son compatriote (17 janvier), bien qu’en 1942.

POURQUOI JAKE PAUL NE CÉLÈBRE PAS SON KOOS DEVANT SES RIVAUX

Lors de son combat avec Woodley, le 18 décembre à l’Amalie Arena de Tampa, Paul a livré une main droite brutale à son adversaire au sixième round et a ajouté une autre victoire. Comme à son habitude, le youtuber n’a pas fêté le KO, bien qu’au cours des dernières heures il ait expliqué via ses réseaux sociaux la raison de ses actes.

« Je ne fête pas quand j’assommer quelqu’un parce qu’il n’y a rien de noble à faire ce que vous êtes censé faire »L’Américain a écrit sur son compte Twitter. Instantanément, en réponse à ce qui a été posté, les fans ont commencé à le comparer à Ali et se sont souvenus de son anniversaire, en plus de prédire que Paul est « l’avenir de la boxe ». Un autre utilisateur est allé plus loin et a fait une curieuse comparaison : « Mes grands-parents avaient Ali. Mes parents avaient Mike Tyson. Nous avons Jake Paul. »

Je ne fête pas quand j’assommer quelqu’un parce qu’il n’y a rien de noble à faire ce que vous êtes censé faire. – Jake Paul (@jakepaul) 25 décembre 2021

LE PROCHAIN ​​RIVAL DE JAKE PAUL ?

Alors que certains espèrent que le prochain rival de Paul sera Conor McGregor, ni plus, ni moins, Il y a une autre figure importante de la boxe qui a couru pour lui faire face : Julio César Chávez Jr. Le Mexicain, qui a une carrière marquée par des hauts et des bas et des polémiques en dehors du ring, entend bien revenir au centre de la scène avec ce qui serait un combat prometteur.

Surprenant plus d’un fan de boxe, le combattant de 35 ans a fait sensation en faisant une promesse frappante s’il perdait face à Paul. «Je prends ma retraite, je ne facture pas, je ne veux pas facturer, je ne veux pas d’argent, je ne veux rien. Si je ne gagne pas, je me retire, je ne suis pas intéressé par votre sac si je ne gagne pas », a révélé le Fils de la Légende en dialogue avec TV Boxeo.

Chávez Jr (à gauche), prêt à en découdre contre le youtubeur américain.

Par rapport à ce que le combat représenterait pour lui, Chávez Jr a affirmé que ce serait un retour au premier plan et important dans sa carrière professionnelle. « Yo soy un deportista en toda la extensión de la palabra. Tal vez me quedé a medias en mi carrera o no hice lo que la gente hubiera querido o creía que podía más, pero todavía me queda otra oportunidad, así que hay que esperar y il n’est jamais tard »il ajouta.

Paul, pour sa part, était prêt à défier Saúl Álvarez, bien qu’il n’y ait aucune possibilité que cela se produise de si tôt. Dès lors, l’idée d’affronter Julio César Chávez Jr ne serait pas farfelue. Confiant après sa cinquième victoire – contre Woodley le 18 décembre – depuis son incursion dans la boxe, la quatrième par KO, le youtubeur n’aurait aucun mal à combattre le Mexicain en 2022.

Y aura-t-il un combat entre Paul et Chavez Jr ?

