Pourquoi Leah Remini n’était pas une grande fan de la façon dont Laura Prepon a révélé la sortie de la Scientologie

Leah Remini semblait juste ennuyée et insatisfaite de la révélation tardive de Laura Prepon, pas que Prepon ait besoin de garder Remini heureux pour des raisons spécifiques. Bien que Remini se concentre sur la défense des autres et qu’elle ait utilisé sa voix pour mettre en évidence d’autres personnes comme l’ancienne gymnaste olympique Aly Raisman, ce processus n’est pas pour tout le monde. Certains choisissent d’utiliser leur voix pour élever les autres tandis que d’autres préfèrent garder les choses plus près de leur gilet, et à la fin de la journée, le voyage de chacun est le leur. Ne vous attendez pas à ce que Remini reste silencieux à ce sujet.